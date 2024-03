সুন্দর চুল পেতে চান ? ব্যবহার করতে পারেন এই জিনিস

হায়দরাবাদ: আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্বক ও চুলের সমস্যা শুরু হয় । প্রায় প্রতিটি ঋতুতেই চুল পড়ার সমস্যায় ভুগে থাকেন মানুষ । এই মরশুমে শুষ্কতার কারণে চুল দ্রুত ভেঙে যায় । এমন পরিস্থিতিতে এগুলি হাইড্রেটেড রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যার জন্য শ্যাম্পুর পর অবশ্যই কন্ডিশনার ব্যবহার করবেন । গ্লিসারিন ব্যবহার চুল সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতেও বেশ উপকারী । জেনে নিন, কীভাবে ব্যবহার করবেন ।

এভাবে চুলে গ্লিসারিন ব্যবহার করুন (Use glycerin on hair like this)

গোলাপ জলের সঙ্গে গ্লিসারিন: এজন্য চুলের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী সমপরিমাণ গ্লিসারিন ও জল মিশিয়ে নিন । তারপর এতে কয়েক ফোঁটা গোলাপ জল মিশিয়ে নিন । এছাড়াও তেল কিছু পরিমাণ মিশিয়ে চুলে লাগান । কিছুক্ষণ রেখে 15 মিনিট পর শ্যাম্পু করুন । এতে চুলের শুষ্কতা কমে যায় ।

মধুর সঙ্গে গ্লিসারিন: এ জন্য সমপরিমাণ মধু ও গ্লিসারিন নিতে হবে । এতে 1 থেকে 2 চামচ নারকেল তেল দিন । ভালো করে মিশিয়ে চুলে লাগান । 30 মিনিট রাখার পর শ্যাম্পু করে ফেলুন ।

অ্যালোভেরা জেলের সঙ্গে গ্লিসারিন: অ্যালোভেরা জেল চুল সংক্রান্ত অনেক সমস্যা দূর করে । একটি পাত্রে সমপরিমাণ গ্লিসারিন এবং অ্যালোভেরা জেল নিয়ে ভালো করে পেষ্ট করে নিন । তারপর চুলে লাগান ৷ এটি লাগালে চুল ভেঙে যাওয়া ও পড়া বন্ধ হয় ।

অ্যাভোকাডোর সঙ্গে গ্লিসারিন: 2 চামচ অ্যাভোকাডো পাল্পে সমপরিমাণ গ্লিসারিন মিশিয়ে নিন । চুলের গোড়া থেকে লম্বা পর্যন্ত লাগান । 15 মিনিট চুলে রাখার পর চুল ধুয়ে ফেলুন । চুলের উজ্জ্বলতা ও শক্তি বৃদ্ধি পায় ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)