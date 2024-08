ETV Bharat / health

খালি পেটে এই ফল খান, দ্বিগুণ উপকার পাবেন - Fruits to eat on empty stomach

কলকাতা: কথায় আছে খালি পেটে জল আর ভরা পেটে ফল ৷ ভিটামিন ও মিনারেলে পরিপূর্ণ হয় ফল । তাই দিনে একটা করে হলেও ফল খাওয়া জরুরি । এতে বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে (Should You Eat Fruit on an Empty Stomach) ৷

ডায়েটিশিয়ানের মতে, ভিটামিন, মিনারেল এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ ফলগুলি সকালে খাওয়া হলে অনেক বেশি উপকার পাওয়া যায় ৷ এমনকিছু ফল আছে যেগুলি সকালে খাওয়া হলে তা শুধু দ্বিগুণ উপকারই করে না আমাদের শরীরে সম্পূর্ণ পুষ্টিও যোগায় । কিছু ফল আমাদের জন্য খুবই উপকারী । এছাড়াও কিছু ফল আছে যা অবশ্যই সকালে খেতে হবে । বেদানা, পেঁপে, কলা, আপেল যাতে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ এবং অন্যান্য অনেক পুষ্টি থাকে ৷ যেগুলি খালি পেটে খেলে বহু উপকার পাওয়া যায় ।

কেন খালি পেটে ফল খাওয়া উপকারী (Why eating fruit on an empty stomach is beneficial) ?

ডায়েটিশিয়ান বলেন, "এর কারণ হল সকালে আমাদের পেট খালি থাকে এবং ফলগুলি পেটে প্রবেশ করলে তা সঠিকভাবে শোষিত হয় ৷ তারপর এই শোষিত উপাদানগুলির উপকারিতা সরাসরি আমাদের অঙ্গগুলিতে যায় ৷ যারফলে আমরা পরিপূর্ণ পুষ্টি পাই ।" জেনে নিন, সকালে খালি পেটে কোন ফলগুলি খেতে পারেন ৷

আপেল: আপেল প্রতিটি সমস্যায় কার্যকর একটি সুপার ফুড । এটি সকালে খালি পেটে খেতে পারেন । এতে উপস্থিত ফাইবার খিদে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমাদের মস্তিষ্ককে পুষ্টি জোগায় এবং এর কার্যক্ষমতাকে বাড়াতা সাহায্য় করে । এটি আমাদের পুরো শরীরের জন্য উপকারী ।

কিউই: অ্যাক্টিনিডিন নামক এনজাইমে সমৃদ্ধ কিউই আমাদের পরিপাকতন্ত্রকে শক্তিশালী করে । এছাড়া এটি খালি পেটে খেলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং শক্তিশালী হয় ।

কলা: কলাতে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট যা হজম শক্তিকে বৃদ্ধি করে ৷ তাই আপনি এই ফলটি অনায়াসে ব্রেকফাস্টে খেতে পারেন ৷