মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুর আসল কারণ জানেন ! প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বয়সকালে কী রোগে ভুগছিলেন ? - MANMOHAN SINGH RESPIRATORY DISEASE

মনমোহন সিংয়ের প্রথম অস্ত্রোপচার হয় 1990 সালে । চিকিৎসকদের মতে, যে কোনও ব্যক্তির হার্টে ব্লকেজ ধরা পড়লে তাঁকে বাইপাস সার্জারি করতে হয় । জানা গিয়েছে, মনমোহন সিং যখন তাঁর হার্টে ব্লকেজ ধরা পড়ে, তিনি 1990 সালে প্রথম বাইপাস সার্জারি করেছিলেন । এরপর তিনি 2004 সালে অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি এবং হৃদযন্ত্রের অস্ত্রোপচার করেন ৷ মুম্বইয়ের কার্ডিওভাসকুলার থোরাসিক সার্জন রমাকান্ত পান্ডা অস্ত্রোপচারটি করেছিলেন ৷ অপারেশন চলাকালীন মনমোহন সিংয়ের পাঁচটি বাইপাস সার্জারি হয় ৷

COVID-19 সংক্রমণের জন্য তাঁকে এইমস-এ ভর্তি করা হয়েছিল

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কোভিডে 2021 সালের এপ্রিলে এইমস-এ ভর্তি হন ৷ এই সময় তাঁর বয়স ছিল 88 বছর ৷ বার্ধক্য এবং স্বাস্থ্য সমস্যার অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন ৷

শ্বাসতন্ত্রের রোগের প্রধান কারণ কী (What is the main cause of respiratory diseases) ?

যখন একজন ব্যক্তির শ্বাসযন্ত্রের রোগ হয় তখন তাঁর ফুসফুস সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় । ফুসফুস আক্রান্ত হলে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় । এই রোগ হওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে । যেমন- ফুসফুসের সংক্রমণ, ধূমপান, বায়ু দূষণ, নিষ্ক্রিয় ধূমপান, এগুলির কারণে শ্বাসকষ্ট হতে পারে ।