এই ফলে কমলালেবুর চেয়েও বেশি ভিটামিন সি রয়েছে, প্রতিদিন খেলে বহু শারীরিক সমস্যা দূর হবে
ভিটামিন সি-এর কথা এলে সবার আগে কমলালেবুর কথাই মনে আসে । কিন্তু আরও অনেক ফল আছে যেগুলিতে বেশি ভিটামিন সি থাকে ৷
Published : September 19, 2025 at 4:51 PM IST
আপনি কি প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত ভিটামিন সি যুক্ত করছেন ? যদি না করেন তাহলে আপনার জন্য মারাত্বক প্রভাব হতে পারে ৷ ভিটামিন সি ত্বক এবং আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ।
ব্যস্ততার জীবনে খুব কম মানুষের পক্ষেই সঠিক ডায়েট মেনে খাওয়া-দাওয়া করে থাকেন । তাই ভিটামিনের অভাব হওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয় । এদিকে দিব্যি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষও ভিটামিনের অভাবে বড় রোগে আক্রান্ত হতে পারেন । আসলে পর্যাপ্ত কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট আর প্রোটিনের ঘাটতি নিয়ে সতর্ক থাকলেও, ভিটামিনের প্রতি আমাদের অবহেলার শেষ নেই। সুস্থতার জন্য শরীরে পর্যাপ্ত ভিটামিন দরকার । যারমধ্যে ভিটামিন সি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । ভিটামিন সি সবচেয়ে শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট। বিভিন্ন রোগের সঙ্গে লড়াই করতে সাহায্য করে এই ভিটামিন । লেবু জাতীয় ফল ছাড়াও কিছু ফল আপনাকে ভিটামিন সি বাড়াতে সাহায্য় করবে ৷
আনারস: মিষ্টি এবং রসালো আনারস কেবল স্বাদেই অসাধারণ নয়, এটি ভিটামিন সি-এর একটি শক্তিশালী আধারও । এক কাপ আনারসে প্রায় 79 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে ৷ যা একটি কমলালেবুর চেয়েও বেশি । এটি হজমশক্তি উন্নত করে, প্রদাহ কমায় এবং হাড়কে শক্তিশালী করে ।
পেঁপে: পেঁপে যা প্রায়শই পেটের জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হয় ৷ এটি ভিটামিন সি-এর একটি চমৎকার উৎস । মাত্র এক কাপ পেঁপেতে 90 মিলিগ্রামেরও বেশি ভিটামিন সি থাকে । এটি ত্বককে উজ্জ্বল করে, দৃষ্টিশক্তি উন্নত করে এবং এমনকি হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও কমায় ।
কিউই: এই ছোট, বাদামি সবুজ ফলটি ভিটামিন সি-এর একটি ভাণ্ডার । একটি ছোট কিউইতে প্রায় 64 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে । কিউই খাওয়া সর্দি-কাশি প্রতিরোধে সাহায্য করে, ঘুম বাড়ায় এবং পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে ।
স্ট্রবেরি: লাল এবং রসালো স্ট্রবেরি কেবল দেখতেই সুন্দর নয়, স্বাস্থ্যের জন্যও আশীর্বাদ । এক কাপ স্ট্রবেরিতে প্রায় 85 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে । এগুলি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ৷ যা ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে ।
লিচু: এই মিষ্টি এবং রসালো গ্রীষ্মকালীন ফলটি ভিটামিন সি-তেও সমৃদ্ধ । মাত্র 100 গ্রাম লিচুতে প্রায় 72 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি থাকে । লিচু খেলে শরীর হাইড্রেটেড থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ত্বকের জন্যও খুবই উপকারী ।
