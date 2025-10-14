এই খাবার অজান্তেই শিরা ব্লক করে দেয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে
আমাদের খাদ্যাভ্যাস সরাসরি আমাদের হৃদপিণ্ডের উপর প্রভাব ফেলে । প্রায়শই আমাদের খাদ্যতালিকায় এমন অনেক খাবার অন্তর্ভুক্ত করা হয় যা ধমনীতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে ।
Published : October 14, 2025 at 1:23 PM IST
আপনি কি জানেন আমাদের খারাপ খাদ্যাভ্যাসের কারণে হৃদরোগের ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে ? হ্যাঁ, আমরা আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এমন অনেক খাবার অন্তর্ভুক্ত করি যা ধীরে ধীরে আমাদের ধমনীগুলিকে ব্লক করে এবং আমাদের হৃদয়ের ক্ষতি করে ।
আপনার খাদ্যতালিকা থেকে এই খাবারগুলি বাদ দেওয়া অপরিহার্য । এটি না করলে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কোন খাবারগুলি ধীরে ধীরে আমাদের ধমনীগুলিকে ব্লক করে ?
ট্রান্স ফ্যাট সমৃদ্ধ খাবার: ট্রান্স ফ্যাট কেবল খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায় না, বরং ভালো কোলেস্টেরলও কমায় । সিঙ্গারা, কচুরি, ফাস্ট ফুড, মার্জারিন, বেকারি পণ্য এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের মতো ভাজা খাবার ট্রান্স ফ্যাট সমৃদ্ধ । এগুলো প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং ধমনীতে প্লাক তৈরি, সংকীর্ণতা এবং শক্ত হয়ে যাওয়ার কারণ হয় ।
অত্যধিক চিনিযুক্ত খাবার: সোডা, এনার্জি ড্রিংকস, প্যাকেটজাত জুস এবং মিষ্টিযুক্ত পানীয় কেবল স্থূলতা এবং ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রেই অবদান রাখে না বরং হৃদরোগের ঝুঁকিও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে । অতিরিক্ত চিনি গ্রহণ ট্রাইগ্লিসারাইড বৃদ্ধি করে, রক্তচাপকে প্রভাবিত করে এবং ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে । এগুলি প্লাক তৈরিতেও অবদান রাখে, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় ।
উচ্চ-সোডিয়ামযুক্ত খাবার: অত্যধিক লবণ খাওয়া উচ্চ রক্তচাপের একটি প্রধান কারণ ৷ যা হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় । চিপস, স্ন্যাকস, ইনস্ট্যান্ট নুডলস, টিনজাত স্যুপ, প্রক্রিয়াজাত মাংস এবং আচারের মতো প্রক্রিয়াজাত এবং প্যাকেটজাত খাবারে নুনের পরিমাণ বেশি থাকে । অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার ফলে রক্তনালীতে চাপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের ক্ষতি হতে পারে, যার ফলে ধমনীতে প্লাক জমা হয় ।
রেড মিট এবং উচ্চ-চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত পণ্য: লাল মাংস এবং পূর্ণ-চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত পণ্য ট্রান্স ফ্যাটের উৎস । অতিরিক্ত ট্রান্স ফ্যাট শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়, যা ধমনীর দেয়ালে লেগে থাকে এবং প্লাক তৈরি করে । এই প্লাক ধীরে ধীরে জমা হয় এবং ধমনী সংকুচিত বা সম্পূর্ণরূপে ব্লক করতে পারে ।
পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট: পাঁউরুটি, সাদা ভাত, পাস্তা, পরিশোধিত ময়দার পণ্য এবং অন্যান্য পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট দ্রুত শরীরে চিনি ছেড়ে দেয় । এটি ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে এবং প্রদাহ বাড়ায় । দীর্ঘ সময় ধরে এগুলি খাওয়ার ফলে স্থূলতা, ট্রাইগ্লিসারাইড বৃদ্ধি এবং ধমনীর শক্ত হওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে, যা সবই হৃদরোগের ঝুঁকির কারণ ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)