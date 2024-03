সকাল সকাল তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে এড়িয়ে চলুন এই বিষয়গুলি

হায়দরাবাদ: সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণভাবে কার্যকরী ৷ যা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী ৷ আপনিও কি সেই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন, যাদের অ্যালার্ম বেজে গেলেও ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে হয় না ৷ তাহলে জেনে নিন কিছু টিপস, যা আপনাকে তাড়াতাড়ি উঠতে সাহায্য় করবে (How to Wake up early Morning) ৷

একটি সময়সূচি তৈরি করা প্রয়োজন: সকালে ঘুম থেকে ওঠার কথা শুধু চিন্তা করলে হবে না। এর জন্য আপনাকে একটি সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে । আপনি যদি কমপক্ষে 8-9 ঘন্টা ঘুমান, তবেই আপনি সকালে ঘুম থেকে উঠতে সক্ষম হবেন ৷ এটির জন্য রাতে তাড়াতাড়ি শুতে যাওয়া জরুরি ।

রাতে ভারী খাবার না-খাওয়া: রাতের খাবার ভারী হলে চলবে না ৷ মনে রাখবেন রাতে আপনার প্লেটে যেন হালকা খাবার থাকে । এটি পেট হালকা রাখে যাতে সকালে ঘুম থেকে উঠতে সাহায্য করে। রাতে প্রোটিন জাতীয় খেলে ঘুম দেরি করে হতে পারে ৷ ফলে রাতে সবসময় হালকা খাবার খান ৷

অ্যালার্ম দূরে রাখা প্রয়োজন: এলার্ম অনেকেই বিছানায় রেখে থাকেন ৷ অ্যালার্ম কাছে রাখলেই বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যেস থাকে অনেকের ৷ তাই অ্যালার্ম এমন জায়গায় রাখা দরকার, যাতে অ্যালার্ম বন্ধ করতে হলে আপনাকে বিছানা ছাড়তে হয় ৷ তখন আপনার ঘুম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙে যাবে।

বেশি রাত পর্যন্ত মোবাইল দেখা এড়িয়ে চলুন: ভোরে ঘুম থেকে উঠতে হলে, ঘুমাতে যাওয়ার সময় মোবাইল ও ল্যাপটপ থেকে দূরে রাখতে হবে । ঘুমানোর অন্তত একঘণ্টা আগে যে কোনও ইলেকট্রনিক ডিভাইস থেকে আপনার চোখ সরাতে হবে।

সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম নেওয়া জরুরি: সারা সপ্তাহ কাজ করার পর শরীর অনেক ক্লান্ত থাকে ৷ ফলে শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া জরুরি। ভালোভাবে বিশ্রাম নিলে সারা সপ্তাহে ভালো ঘুম হবে ৷ স্বাভাবিকভাবেই ঘুম থেকে সকাল করে ওঠাও সহজ হবে ।

ঘরে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে দিন: আপনি ঘরে এমন জায়গায় বেড রাখুুন, যাতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে ৷ এতে আপনাকে সকাল সকাল তাড়াতাড়ি উঠতে সাহায্য় করবে ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)