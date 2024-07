বর্ষায় ঘনঘন দুধ চা ! হাড় কমজোর হয়ে যাচ্ছে না তো ? - Effect Milk Tea In Monsoon

ETV Bharat / health

বর্ষায় ঘনঘন দুধ চা ! হাড় কমজোর হয়ে যাচ্ছে না তো ? - Effect Milk Tea In Monsoon

কলকাতা: আজকাল, গ্রিন টি, লেবু চা, ভেষজ চা, ফুলের চা, ডিটক্স চা ইত্যাদির মতো অনেক ধরণের চায়ের প্রচলন রয়েছে ৷ তবে ঐতিহ্যবাহী দুধ চায়েই মন মজান বেশিরভাগ । ঋতু যাই হোক না কেন, দুধ চা প্রতিটি ঋতুতে এবং প্রতিটি সময়ে চা প্রেমীদের আনন্দ দেয় ৷ তবে বিশেষ করে বর্ষায় চা পানের আনন্দই আলাদা । কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অতিরিক্ত দুধ চা অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।

মুম্বইয়ের পুষ্টিবিদ এবং ডায়েটিশিয়ান রুশেল জর্জ বলেন, ‘‘দুধের সঙ্গে খুব বেশি চা পান করা এবং দীর্ঘ সময় ধরে খাওয়া শরীরের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে ।’’

দুধ চা অতিরিক্ত খাওয়ার অসুবিধা (Disadvantages of drinking too much milk tea):

হজমের সমস্যা: বেশি পরিমাণে দুধ চা পান করলে গ্যাস, ফোলাভাব এবং অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা হতে পারে । বিশেষ করে বর্ষাকালে পরিপাকতন্ত্র এমনিতেই খুব সংবেদনশীল হয়ে পড়ে ৷ এমন পরিস্থিতিতে যে কোনও কারণে যদি চা খুব বেশি পান করা হয় তাহলে তা মানুষের পরিপাকতন্ত্র সংক্রান্ত নানা সমস্যা তৈরি করতে পারে । বেশির ভাগ চিকিৎসকও গ্যাস-অম্লতার রোগীদের দুধের সঙ্গে অতিরিক্ত চা খাওয়া থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন ।