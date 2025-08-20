আমেরিকান একাডেমি অফ স্লিপ মেডিসিনে-এর মতে, 50% শিশুর ঘুমের মধ্যে কথা বলার অভ্যাস থাকে ৷ যেখানে 5% প্রাপ্তবয়স্ক এই অভ্যাসটি করে থাকেন । যদিও এই অভ্যাসটি ক্ষতিকারক নয়, এটি আপনার সঙ্গীর ঘুমের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং কখনও কখনও মানসিক সমস্যার ইঙ্গিতও দেয় ।
মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকতে পারে: ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করা বা কথা বলার অভ্যাস মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণেও হতে পারে, যেমন পোস্ট ট্রমাটিক ডিসঅর্ডার (PTSD), বিষণ্ণতা এবং উদ্বেগ । এছাড়াও আরও অনেক কারণ থাকতে পারে:
বিষণ্ণতার চিকিৎসার জন্য নেওয়া ওষুধ, অন্যান্য মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাধি, উচ্চ রক্তচাপ, মৃগীরোগ, হাঁপানি, ঘুমের ব্যাধি ৷
ঘুমের মধ্যে কথা বলা আসলে কী (What is sleep talking) ?
ঘুমের মধ্যে কথা বলা আসলে একটি ঘুমের ব্যাধি যা সোমনিলোকুই নামে পরিচিত । ডাক্তাররা ঘুমের মধ্যে কথা বলা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানেন না, যেমন কেন এটি ঘটে বা ঘুমের মধ্যে কথা বলার সময় মস্তিষ্কে কী ঘটে । ঘুমের মধ্যে কথা বলা ব্যক্তি জানেন না যে তিনি কথা বলছেন এবং পরের দিন এটি মনে রাখেন না ।
আপনি যদি ঘুমের মধ্যে কথা বলেন, তাহলে পূর্ণ বাক্যে কথা বলতে পারেন, অশ্লীল কথা বলতে পারেন অথবা জেগে থাকা অবস্থায় যা ব্যবহার করবেন তার থেকে ভিন্ন কণ্ঠস্বর বা ভাষায় কথা বলতে পারেন । ঘুমের মধ্যে কথা বলা ক্ষতিকারক বলে মনে হয় না ।
এছাড়াও যদি আপনার সঙ্গীর ঘুমের মধ্যে কথা বলার বা বিড়বিড় করার অভ্যাস থাকার কারণে আপনি রাতে ঘুমাতে না পারেন, তাহলে আপনি এই কৌশলগুলি চেষ্টা করতে পারেন:
এয়ারপ্লাগ বা শব্দ বাতিলকারী হেডফোন ব্যবহার করুন
আপনার সঙ্গীর আগে ঘুমাতে যান যাতে আপনার ঘুম ব্যাহত না হয়
ঘুমের মধ্যে কথা বলার কারণগুলি খুঁজে বের করুন যেমন মানসিক চাপ, অ্যালকোহল বা ঘুমের অভাব ।
যদি আপনার ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করার অভ্যাস থাকে এবং এটি কোনও মানসিক অসুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত না হয় তাহলে আপনি এই ব্যবস্থাগুলি নিতে পারেন:
একটি নির্দিষ্ট ঘুমের রুটিন তৈরি করুন ।
প্রতিদিন সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুমান ।
ঘুমানোর কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা আগে ক্যাফেইনযুক্ত জিনিস খাওয়া উচিত নয় ৷
মদ্যপান করা কমানো উচিত ৷
নিয়মিত ব্যায়াম করুন ।
তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত:
যদি ঘুমের মধ্যে কথা বলার অভ্যাস হঠাৎ শুরু হয়ে যায় ।
এর সঙ্গে সাথে ভয়, চিৎকার বা আক্রমণাত্মক আচরণও দেখা দেয় ।
যদি আপনার মনে হয় সন্তানের ঘুম সম্পর্কিত কোনও সমস্যা হচ্ছে ৷ এই ধরনের কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ করুন ৷
চিকিৎসা: ঘুমের সময় কথা বলার জন্য কোনও পরিচিত চিকিৎসা নেই, তবে একজন ঘুম বিশেষজ্ঞ বা একটি ঘুম কেন্দ্র আপনার অবস্থা পরিচালনা করতে সাহায্য করতে পারে । একজন ঘুম বিশেষজ্ঞ আপনার শরীর রাতে পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করতেও সাহায্য করতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
