মদ্যপানের মতোই লিভারের ক্ষতির জন্য দায়ী হতে পারে এই খাবার - Liver harmful food

মদ্যপানের মতোই লিভারের ক্ষতির জন্য দায়ী হতে পারে এই খাবার - Liver harmful food

কলকাতা: প্রতিদিনের কিছু অভ্যাস, খাদ্যাভ্যাসে অনিয়ম, শরীরচর্চায় অনীহা এইসব কারণে লিভারের রোগে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে । নিজেদের করা ভুলের কারণে বাসা বাঁধতে পারে লিভারের সমস্যা ৷ শীররের দূষিত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে লিভার ৷ তাই লিভার সুস্থ রাখতে কিছু দিক নজর রাখা প্রয়োজন ৷ বিশেষ করে খাওয়াদাওয়ার প্রতি ৷

লিভার আমাদের শরীরের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির মধ্যে একটি । উল্লেখযোগ্যভাবে শরীরের 75% পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হলেও এটি মেরামত করতে পারে । এমনকি ক্ষতির একটি ছোট শতাংশ এর কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে । যদিও অ্যালকোহল এবং ধূমপান লিভারের ক্ষতি বেশি করে তবে হায়দরাবাদের পুষ্টিবিদ ডঃ অঞ্জলি দেবীর মতে, কিছু খাবার আরও বেশি ঝুঁকি তৈরি করতে পারে । তাই লিভার ঠিক রাখতে এই খাবার এড়িয়ে যাওয়া ভালো (Some foods that can be harmful to your liver include) ৷

এছাড়াও হার্ভাট হেলথ পাবলিশিং (Harvard Health Publishing) এর তথ্য অনুসারে জানা গিয়েছে, কিছু খারার অ্যলকোহল ও ধূমপানের লিভারের ক্ষতির দিক থেকে কম নয় ৷ জেনে নিন, কোন কোন খাবার থেকে দূরে থাকবেন ?

ঠান্ডা পানীয়: চিনিযুক্ত পানীয় খাওয়া লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । অতিরিক্ত চিনি লিভারে চর্বি হিসাবে জমা হয় ৷ যা সময়ের সঙ্গে সাঙ্গে লিভারের কার্যকারিতা নষ্ট করতে পারে ।

চর্বিযুক্ত খাবার: মাখন, ঘি, পনির এবং রেড মিটের মতো উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার লিভারের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে । এই খাবারগুলি প্রচুর পরিমাণে চর্বিযুক্ত যা অতিরিক্ত খাওয়া হলে লিভারের ক্ষতি করতে পারে ।

প্রক্রিয়াজাত খাবার: ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড এবং কৃত্রিম রং ও গন্ধযুক্ত আইটেমও ক্ষতিকর । এই পণ্যগুলিতে থাকা শর্করা এবং সংযোজনগুলি লিভারের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকারক হতে পারে ।