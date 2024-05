একটা ডিমেই চুল হবে সিল্কি, জানুন কীভাবে ? - Egg hair mask

হায়দরাবাদ: বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিমের কিছু হেয়ার মাস্ক তৈরি করে ব্যবহার করলে চুলের সমস্যা দূর হবে । এর ফলে চুল আরও স্বাস্থ্যকর, শক্তিশালী ও চকচকে হয় । ডিম যেমন স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী তেমনই চুলের পুষ্টি জোগাতেও সাহায্য় করে ৷ সেই হেয়ার মাস্কগুলি কী ? জেনে নিন, কীভাবে তৈরি করবেন এই হেয়ার মাস্ক (How to make this hair mask) ?

ডিমের মাস্ক: প্রথমে একটি পাত্র নিন ও আপনার চুলের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে এতে একটি বা দু'টি ডিম ফেটিয়ে নিন । এরপর মিশ্রণটি চুলের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লাগাতে হবে । এটি 20-30 মিনিটের জন্য রাখুন ও তারপরে হালকা শ্যাম্পু ব্যবহার করে ঠান্ডা জল দিয়ে আপনার মাথা ধুয়ে ফেলুন । বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মাস্ক ভালো পুষ্টি দেবে ও আপনার চুল মজবুত করবে ।

2017 সালে 'জার্নাল অফ কসমেটিক ডার্মাটোলজি'-তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ডিমের কুসুম দিয়ে তৈরি একটি হেয়ার মাস্ক চুলকে ময়েশ্চারাইজ করতে সাহায্য করে । এই গবেষণায়, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শীর্ষস্থানীয় চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ড. মার্গারেট ও ডেভিড অংশ নেন । ডিম দিয়ে তৈরি হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করলে এতে থাকা পুষ্টিগুণ চুলকে মজবুত করার পাশাপাশি ময়েশ্চারাইজড রাখতে খুবই সহায়ক বলে উল্লেখ করেন চিকিৎসক ।

ডিম এবং অলিভ অয়েল মাস্ক: এই মাস্কের জন্য একটি বাটিতে 1 বা 2টি ডিম ফাটিয়ে, এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েল যোগ করুন ও ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । তারপর মিশ্রণটি চুলে লাগান । এটি 30 মিনিটের জন্য রাখুন ও তারপর পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । বিশেষজ্ঞরা বলেন, এটি আপনার চুলকে ময়েশ্চারাইজ করে ও চকচকে করে তোলে ।

ডিম এবং দই মাস্ক: প্রথমে একটি পাত্রে কিছুটা দই নিয়ে তাতে 1-2টি ডিম ফেটে ভালো করে মিশিয়ে নিন । তারপর মিশ্রণটি চুলে লাগিয়ে আলতো করে মাসাজ করুন । এছাড়াও এটি 20-30 মিনিটের জন্য রাখুন ও তারপরে একটি হালকা শ্যাম্পু দিয়ে আপনার মাথা ধুয়ে ফেলুন । বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মাস্ক স্বাস্থ্যকর চুলের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে ।

ডিম এবং কলার মাস্ক: এই মাস্কের জন্য, একটি পাত্রে একটি পাকা কলা নিন এবং এটি ম্যাশ করুন । তারপর এতে 1-2টি ডিম ফেটে মিশ্রণটি ভালো করে মেশান । এরপর চুলে লাগিয়ে 30 মিনিট রেখে তারপর ধুয়ে ফেলুন । বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি আপনার চুলকে মজবুত ও নরম করতে খুবই সহায়ক ।

ডিম এবং নারকেল তেল মাস্ক: একটি পাত্রে 1-2টি ডিম ফাটিয়ে তাতে সামান্য নারকেল তেল মিশিয়ে নিন । তারপর মিশ্রণটি চুলের পাশাপাশি মাথার স্ক্যাল্পে লাগাতে হবে । এটি 30 মিনিটের জন্য রাখুন এবং তারপরে একটি হালকা শ্যাম্পু দিয়ে আপনার মাথা ধুয়ে ফেলুন । বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মাস্ক চুল পড়া কমায় এবং তা মজবুত করে ।

ডিম এবং অ্যাভোকাডো মাস্ক: একটি পাকা অ্যাভোকাডো ম্যাশ করুন এতে 1-2টি ডিম ফাটুন ও ভালো করে একটা মিশ্রণ বানিয়ে নিন । তারপর ভালো করে মিশিয়ে চুলে লাগান । এটি 30 মিনিটের জন্য রেখে দিন এবং তারপরে ধুয়ে ফেলুন । এই তথ্য গবেষণার উপর ভিত্তি করে আপনার কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ৷

