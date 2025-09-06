প্রতিদিন সকালে এই কাজগুলি করলে আপনাকে জিমে যেতে হবে না, শরীরের মেদ ঝরবে তাড়তাড়ি

আজকের ব্যস্ত জীবনে, খারাপ খাদ্যাভ্যাস এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার কারণে স্থূলতার সমস্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় । ওজন কমাতে সকালের অভ্যাস পরিবর্তন করা গুরুত্বপূর্ণ ।
Published : September 6, 2025 at 2:50 PM IST
আজকের ব্যস্ত জীবনে, মানুষ খারাপ খাদ্যাভ্যাস এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনধারা অনুসরণ করছে । তারা অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারকে গুরুত্ব দিচ্ছে । এটি সহজেই তৈরি করা যায় এবং স্বাদেও ভরপুর । কিন্তু এটি আমাদের শরীরের অনেক ক্ষতি করে । এরফলে কেবল স্থূলতাই বাড়ে না, ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের ঝুঁকিও বেড়ে যায় ।
স্থূলতার কথা বলতে গেলে, ওজন যত দ্রুত বাড়ে, তা কমানো তত কঠিন । তবে ওজন কমাতে মানুষ জিমে যায় এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরান । তারা অনেক ধরণের ডায়েটও অনুসরণ করে থাকেন । এর জন্য আপনাকে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয় । কিন্তু যদি সকালের অভ্যাসে একটু পরিবর্তন আনা যায়, তাহলে ওজন কমানো সহজ হয়ে যায় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কিছু সকালের অভ্যাস সম্পর্কে যা গ্রহণ করলে কেবল বিপাক বৃদ্ধি পাবে না, ওজনও দ্রুত হ্রাস পাবে । জেনে নিন বিস্তারিত ৷
সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠুন: যদি আপনি দ্রুত ওজন কমাতে চান, তাহলে আপনাকে সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে হবে । এতে আপনি ব্যায়াম করার এবং স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট করার জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন । আপনি যদি রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমান এবং সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠেন, তাহলে আপনার শরীরের বিপাক দ্রুত হয় ।
হালকা গরম জল পান করুন: সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর, প্রথমে এক গ্লাস হালকা গরম জল পান করুন । এটি বিপাক বৃদ্ধি করে। চর্বি পোড়ানোর প্রক্রিয়াও দ্রুত হয় । আপনি যদি চান, তাহলে আপনি লেবু জল, জিরা জল বা আদা-মধু জলও পান করতে পারেন। এটি হজমের উন্নতি করে । বিপাক দ্রুত হয় এবং পেট ফোলাভাবও কমে ।
যোগব্যায়াম করা প্রয়োজন: ওজন কমাতে ব্যায়াম খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আপনি যদি সকালে যোগব্যায়াম বা কার্ডিও ব্যায়াম করেন, তাহলে এটি দ্রুত ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য় করে । এর সঙ্গে সঙ্গে পেশীও শক্তিশালী হয় । আপনাকে এটি নিয়মিত করতে হবে ।
স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট করা দরকার: আপনার সর্বদা পুষ্টিকর ব্রেকফাস্ট করা উচিত । আপনি যদি ব্রেকফাস্ট বাদ দেন, তাহলে এটি আপনার বিপাককে ধীর করে দেয় । এরফলে ওজন কমানো কঠিন হয়ে পড়ে । প্রোটিন, ফাইবার এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ একটি ব্রেকফাস্ট আপনার বিপাক বৃদ্ধি করে । এটি অতিরিক্ত খাওয়াও প্রতিরোধ করে ।
ভালো ঘুমানো প্রয়োজন: যদি আপনি ভালো ঘুমাতে চান ও মানসিক কোনও চাপ না নেন, তাহলে ওজন কমানোও সহজ হয় । আসলে ঘুমের অভাব এবং মানসিক চাপের কারণে আমাদের শরীরে কর্টিসল হরমোন বৃদ্ধি পায় । এরফলে চর্বি জমা হয় । বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রতিদিন আট ঘণ্টা ভালো ঘুমানো গুরুত্বপূর্ণ ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- বয়স, ধূমপান নাকি জীবনযাত্রা ? ব্লাড ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার কারণগুলি কী কী ?
- ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত অগ্নিমিত্রা ! শরীরে এই লক্ষণ দেখা দিলেই সাবধান হয়ে যান
- ফোন দেখতে গিয়ে হাতের আঙুল নড়াতে পারছেন না ? এই ব্যথাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়
- ডায়াবেটিসে ভুগে থাকলে আজ থেকেই এই কাজগুলি করা বন্ধ করে দিন, শরীর থাকবে একদম ফিট