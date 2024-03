রক্ত পরিশোধন করতে পাতে রাখুন এই খাবারগুলি

হায়দরাবাদ: সুস্থ থাকার জন্য আমাদের শরীরে রক্ত ​​পরিষ্কার থাকা খুবই জরুরি । রক্তে উপস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লুকোজ, প্রোটিন, হরমোন, অক্সিজেন এবং জলের মতো পুষ্টির সাহায্যে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলি পুষ্টি পায় । শুধু তাই নয়, প্রস্রাব, ঘাম ইত্যাদি আকারে শরীরে উপস্থিত নোংরা ও বিষাক্ত পদার্থ দূর করে রক্ত ​​আমাদের সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ৷

তবে অনেক কিছু কারণে রক্ত ​​অশুদ্ধ হয়ে যায় ৷ যার কারণে শরীরে নানা ধরনের সমস্যা শুরু হয় । এমন পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকতে আপনার রক্ত ​​পরিষ্কার করা জরুরি । কিছু খাবারের সাহায্যে আপনি রক্ত ​​পরিশোধন করতে পারেন । জেনে নিন, এমন কিছু খাবার সম্পর্কে যা প্রাকৃতিকভাবে শরীরে রক্ত ​​পরিশুদ্ধ করে আপনাকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে (Helps keep you healthy by purifying the blood in the body)।

রসুন: অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ভাইরাল গুণে ভরপুর রসুন আমাদের রক্ত ​​বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে ৷ রক্তে উপস্থিত মোট সিরাম কোলেস্টেরল এবং খারাপ এলডিএল কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে । এটি আমাদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে ।

আদা: এটি রক্তে জমাট বাঁধা প্রতিরোধ করে এবং প্রাকৃতিকভাবে রক্ত ​​পাতলা রাখতে সাহায্য করে । ফলে রক্তে মিশে থাকা রোগ জীবানু থেকে রক্ষা করে ৷

গুড়: গুড় আয়রন সমৃদ্ধ । এটি আমাদের পরিপাকতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতেও সাহায্য করে । এটি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়, যা টক্সিন দূর করে এবং রক্ত ​​পরিশুদ্ধ করে ।

হলুদ: এটি একটি চমৎকার প্রাকৃতিক নিরাময়কারী ৷ যা লিভারের স্বাস্থ্যের জন্য টনিক হিসেবে কাজ করে । দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে এর উপকারিতা দ্বিগুণ হয় ।

আপেল, নাশপাতি এবং পেয়ারা: আপেল, নাশপাতি এবং পেয়ারার মতো ফলের মধ্যে উপস্থিত পেকটিন রক্তে ক্ষতিকারক চর্বি কমায় এবং ভারী ধাতু ও রাসায়নিক পদার্থ দূর করে ৷ যা রক্তকে প্রাকৃতিকভাবে বিশুদ্ধ করতে সাহায্য করে । তাই প্রতিদিন এই ফলগুলি খেতে পারেন ৷

লেবু: গরম জলে লেবু মিশিয়ে পান করলে শরীরকে ডিটক্সিফাই করে, যা রক্তকেও বিশুদ্ধ করে ।

সবুজ শাকসবজি: সবুজ শাক সবজিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে । এছাড়া এতে উপস্থিত ভিটামিন এ, সি ও বি, ফলিক এসিড, আয়রন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান প্রাকৃতিকভাবে রক্ত ​​পরিশোধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)