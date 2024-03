রোগ প্রতিরোধ বাড়াতে পাতে রাখতে পারেন এই খাবারগুলি

হায়দরাবাদ: কোন কোন খাবার খেলে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, তা গবেষণাতে উঠে এসেছে ৷ চিকিৎসকদের মতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী না-হলে অল্পতেই আমরা অসুস্থ হয়ে যায় ৷ সুতরাং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে (What can you eat to increase immunity) আমাদের নিয়মিত পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি এইগুলি খেতে পারি ৷

সাইট্রাস ফল: সাইট্রাস ফলের মধ্যে শীর্ষেই ধরা হয় ভিটামিন সি যুক্ত ফলগুলিকে ৷ যা শরীরে সবথেকে বেশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য় করে ৷ এই সাইট্রাস ফলের মধ্য়ে রাখুন পাতিলেবু, বাতাবি লেবু, কিউই, কমলালেবু, আমলকির মতো ফল ৷ হলুদ: রান্নায় হলুদ একটি অপরিহার্য অংশ ৷ হলুদে উচ্চ ঘনত্বে কারকিউমিন থাকে যা পেশীর ক্ষতিও কমায় । হলুদ তার প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যের জন্যও পরিচিত ৷ যা অস্টিওআর্থারাইটিস এবং রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত অনেক রোগীর জন্য উপকারী । হলুদ আপনি রান্নায় ছাড়াও দুধে মিশিয়ে খেতে পারেন ৷ ব্রকলি: ব্রকলি এমন একটি সবজি যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য় করে ৷ এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ৷ এছাড়াও রয়েছে ভিটামিন এ ও ই ৷ এটি ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর ৷ এটি শুধুমাত্র রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাই বাড়ায় না এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের বজায় রাখে ৷ আদা: আদার ভেষজ গুণাগুণ বহু ৷ আদার অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্যের কারণে গলা ব্যাথা উপসর্গের পাশাপাশি নির্দিষ্ট প্রদাহজনক সংক্রমণ উপশম করতে সাহায্য করে । আদা হল অনাক্রম্যতা বৃদ্ধির সুপার ফুড হিসাবে কাজ করে ৷ রসুন: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে রসুন একটি কার্যকরী বিষয় ৷ রসুন সংক্রণের বৃদ্ধিতে লড়াই করতে সাহায্য় করে ৷ এটি সাধারণ সর্দি কাশির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য় করে ৷ কিউই: সাইট্রাস ফলের মতোই, কিউই ভিটামিন সি-এর আরেকটি চমৎকার উৎস এবং সবচেয়ে ভালো খাবারের মধ্যে রয়েছে যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে ৷ সাধারণ সর্দি-কাশির উপসর্গ কমিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)