আলসারে উপশম পেতে পাতে রাখুন এই খাবার, কী বলছে গবেষণা - Food for Ulcer patient

কলকাতা: আমাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে ৷ সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের ওপর । আরামে চিবিয়ে না খেয়ে তাড়াতাড়ি খাবার খাওয়া ও সময় না দিয়ে তাড়াহুড়ো করে খাওয়া একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এই ধরনের জীবনধারা পাকস্থলীর জন্য বড় ক্ষতি হতে পারে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা ৷ এরফলে পেটের বিভিন্নরকম সমস্যা হতে পারে ৷ আলসারের সমস্যায় কিছু ডায়েট মেনে চলা জরুরি ৷ জেনে নিন, কী কী খেতে পারেন ?

এন আই এইচের-তথ্য অনুযায়ী, এটি একটি দীর্ঘস্থায়ী রোগ, অ্যাক্টিভেশন এবং রিমিশন পিরিয়ড-সহ এর প্যাথোজেনেসিসটি শ্লেষ্মাকে ক্ষতিকারক কারণগুলির মধ্যে ভারসাম্যহীনতা দ্বারা চিহ্নিত করা হয় যা ক্লোরাইড অ্যাসিড, পেপসিন এবং আলসারোজেনিক ওষুধ নামে পরিচিত ৷ যেগুলি এটিকে রক্ষা করে যেমন- মিউকোসাল বাধা, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস এবং মিউকোসাল নিঃসরণ ৷ এটি হলে এপিগ্যাস্ট্রিক অস্বস্তি, পেটে ব্যথা, যা রাতে আরও বাড়তে থাকে । ব্যথা সাধারণত খাওয়ার এক থেকে তিন ঘণ্টা পরে হয় ৷ বমি বমি ভাব, বমি, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল ট্র্যাক্টে অস্বস্তি, পেট ফাঁপা এবং শরীরের ওজন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেতে পারে ।

কেয়ার হাসপাতলের দেওয়া তথ্য অনুয়ায়ী, জেনে নিন এই রোগের সমস্য়ায় কী কী খেত পারেন (Find out what you can eat in the problem of this disease)?