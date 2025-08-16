আজকের ব্যস্ত জীবনে, বেশিরভাগ মানুষই কোনও না কোনও রোগে ভুগছেন । খারাপ খাদ্যাভ্যাস এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা এরজন্য দায়ী । একদিকে উচ্চ রক্তচাপ এবং বর্ধিত কোলেস্টেরল মানুষকে সমস্যায় ফেলছে, অন্যদিকে উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যাও দেখা যাচ্ছে। শরীরে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলে, জয়েন্টে ব্যথা, ফোলাভাব এবং হাঁটাচলা করতে সমস্যা হতে পারে ।
এমন পরিস্থিতিতে আপনার খাদ্যতালিকার প্রতি মনোযোগ দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কিছু খাবার আছে যা প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে ইউরিক অ্যাসিড নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে এবং শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টিও সরবরাহ করতে পারে । কিছু ড্রাই ফ্রুট ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বজায় রাখে । জেনে নিন বিস্তারিত ৷
ইউরিক অ্যাসিড কী (What Is Uric Acid) ?
পিউরিন হল একটি রাসায়নিক যৌগ যা নির্দিষ্ট ধরণের খাবারে পাওয়া যায় । আমাদের শরীর যখন এই পিউরিন হজম করে, তখন ইউরিক অ্যাসিড তৈরি হয় । সাধারণত কিডনি প্রস্রাবের মাধ্যমে ইউরিক অ্যাসিড বের করে দেয়, কিন্তু যখন শরীরে এর পরিমাণ খুব বেশি হয়ে যায়, তখন এটি বেরিয়ে আসতে পারে না । যা উচ্চ ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা তৈরি করে ।
আখরোট: আখরোট একটি শুকনো ফল যা প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ । এতে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে । আপনি যদি এটি খাওয়া শুরু করেন, তাহলে এটি বর্ধিত ইউরিক অ্যাসিড কমাতে সাহায্য করবে । এটি ভিজিয়ে রাখার পরে খাওয়া উপকারী বলে মনে করা হয় ৷
কাজু: কাজু উচ্চ ইউরিক অ্যাসিড কমাতেও সহায়ক । এতে পিউরিনের পরিমাণ কম । এটি পুষ্টিতেও সমৃদ্ধ । এছাড়াও এটি খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করতে পারে । আপনি প্রতিদিন দুই থেকে তিনটি কাজু খেতে পারেন ।
বাদাম: যখন ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তখন আপনি বাদামকে আপনার খাদ্যতালিকার অংশ করতে পারেন । আসলে বাদামে খাদ্যতালিকাগত ফাইবার পাওয়া যায় যা ইউরিক অ্যাসিড কমাতে সাহায্য করে ।
ফ্ল্যাক্স সিড: কাজু, বাদাম এবং আখরোট ছাড়াও, ফ্ল্যাক্স সিড ও ইউরিক অ্যাসিড কমাতে সহায়ক । এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে । ফ্ল্যাক্স সিড খেলে ইউরিক অ্যাসিডের প্রভাব অনেকাংশে কমানো যায় ।
পেস্তা: যদি আপনি বর্ধিত ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমাতে চান, তাহলে আপনি পেস্তাও খেতে পারেন । এটি ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা কমায় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9459802/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)