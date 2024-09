ETV Bharat / health

পুরুষ নাকি মহিলা ! অ্যালকোহল পানের কার বেশি ক্ষতি ? জেনে নিন গবেষণার তথ্য

হায়দরাবাদ: প্রতিনিয়ত খারাপ খাদ্যাভাস ও জীবনযাত্রার কারণে আজকাল মানুষ নানা সমস্যার শিকার হচ্ছে ৷ স্থূলতা একটি গুরুতর সমস্যা যা আজকাল দ্রুত মানুষকে গ্রাস করছে । এর পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে ৷ কিন্তু মূল কারণ হল আমাদের জীবনধারা । স্থূলতার সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলির মধ্যে একটি হল অ্যালকোহল ।

অ্যালকোহল শুধুমাত্র লিভার এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গগুলির ক্ষতি করে না এছাড়াও স্বাস্থ্য জটিলতাও হতে পারে । বিশেষজ্ঞদের মতে, অত্যধিক এবং দীর্ঘায়িত অ্যালকোহল সেবন লিভার রোগের একটি বড় কারণ । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, বিশ্বের প্রায় 70 শতাংশ মানুষ লিভারের সমস্যায় ভুগছেন । অ্যালকোহল অ্যান্ড পাবলিক হেলথ (Alcohol And Public Health)-এর তথ্য অনুযায়ী, সিরোসিস এবং অন্যান্য অ্যালকোহল-সম্পর্কিত লিভার রোগের ঝুঁকি পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের জন্য বেশি ৷ জ্ঞানীয় হ্রাস এবং মস্তিষ্কের সংকোচন পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষতির ঝুঁকি বশি থাকে ৷ এছাড়াও এন আই এইচ-এর গবেষণায় বলা হয়েছে,অ্যলকোহল গ্রহণ পুরুষদের তুলনায় মহিলার বেশি ঝুঁকি ৷ জেনে নিন, অ্যালকোহল পানের ফলে কী ক্ষতি হতে পারে ৷

অ্যালকোহলের ফলে শরীরের উপর প্রভাব (Effects on the body as a result of alcohol): ভারতে অনেক মানুষ স্থূলতা এবং অতিরিক্ত ওজনের কারণে অনেক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগে থাকেন । অ্যালকোহল লিভারের পরিবর্তন করে যা ফ্যাটি লিভার, হেপাটাইটিস এবং সিরোসিসের দিকে পরিচালিত করে । অ্যালকোহলকে সরাসরি হেপাটোটক্সিন হিসাবে বিবেচনা করা হয় ৷ তবুও সবাই অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজে (ALD) আক্রান্ত হয় না । অ্যালকোহলিক লিভার ডিজিজ এর সূত্রপাতের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কারণ ভূমিকা পালন করে, যেমন মদ্যপানের ধরণ, খাদ্য, স্থূলতা এবং লিঙ্গ । ভুল বা অতিরিক্ত পরিমাণে সেবন করলে অ্যালকোহল কীভাবে শরীরে প্রভাব ফেলতে পারে তা মানুষের বোঝা উচিত । অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান আপনার শরীরের অভ্যন্তরে নিম্নলিখিত সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ৷

যকৃতের রোগ, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব, হার্টের ভিতরে ব্লকেজ, স্তন এবং অন্যান্য ক্যানসারের ঝুঁকি, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক, হজম সমস্যা ৷

কীভাবে অ্যালকোহল মহিলাদের প্রভাবিত করে (How Alcohol Affects Women)?