হায়দরাবাদ: সুস্থ থাকতে শাক-পাতার কোনও বিকল্প নেই। রোগ থেকে মুক্তি পেতে সবজির জুড়ি মেলা ভার ৷ চিকিৎসক থেকে বিশেষজ্ঞরা বেশিরভাগ সময় শরীর-স্বাস্থ্যকে সুস্থ রাখতে শাক-সবজি খেতে বলেন ৷ শরীরে রক্তাল্পতা অর্থাৎ অ্যানিমিয়া-সহ আরও নানা ভয়াবহ রোগ থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে সজনে পাতা ৷ কমলালেবুতে যে ভিটামিন C রয়েছে তার 7 গুণ বেশি রয়েছে এই পাতায় ৷ দুধের চেয়ে 17 গুণ বেশি ক্যালসিয়াম রয়েছে এই সজনে শাকে ৷
সজনে গাছের পাতা, ফুল থেকে ডাঁটা সবেরই গুণ রয়েছে। সজনে পাতা ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। আপনি যদি নিয়মিত খাদ্যতালিকায় এই পাতাকে রাখেন তাহলে ওজন কমবে ৷ হজমের সমস্যা দূর হবে ৷ সঙ্গে রোধ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়বে, রক্তাল্পতা থেকে রক্ষা পাবেন ৷ এবার জেনে নিন গবেষণা অনুযায়ী, সজনে পাতা আপনার শরীরে কী কী পরিবর্তন আনতে পারে ?
পুষ্টির ভাণ্ডার- সজনে পাতায় রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ৷ যেমন A, C, E, K, B1, B2, B3 থেকে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, জিঙ্ক, প্রোটিন এবং ফাইবারপূর্ণ। এতে গাজরের চেয়ে 10 গুণ বেশি ভিটামিন A, কমলালেবু থেকে 7 গুণ বেশি ভিটামিন C, দুধের চেয়ে 17 গুণ বেশি ক্যালসিয়াম এবং কলার চেয়ে 15 গুণ বেশি পটাসিয়াম রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের NCBI (National Center for Biotechnology Information)-র জার্নালে প্রকাশিত (2023 সাল) একটি গবেষণা অনুযায়ী, সজনে পাতা যে কোনও ক্ষত, ব্যথা, আলসার, লিভারের রোগ, হৃদরোগ, ক্যানসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়- সজনে পাতায় উপস্থিত ভিটামিন সি এবং অন্যান্য অ্যান্টি -অক্সিডেন্ট যে কোনও রোগ প্রতিরোধ করে। সর্দি, কাশি এবং জ্বরের মতো সাধারণ রোগ-প্রতিরোধে সজনে পাতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
রক্তাল্পতা দূর করে- সজনে পাতায় প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে। সেসব শরীরে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে ৷ NCBI জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় জানা গিয়েছে, "সদ্যোজাতদের রক্তাল্পতা কমাতে সজনে পাতার গুঁড়ো খুব কার্যকর ৷ জন্মানোর 6 মাস পর থেকে 5 বছর পর্যন্ত শিশুদের সপ্তাহে দু'বার সজনে পাতার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ওই জার্নালে ৷"
ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণে সহায়ক- সজনে পাতায় উপস্থিত ফাইটোকেমিক্যাল রক্তনালীতে চাপ কমাতে এবং রক্ত প্রবাহ উন্নত করতে সাহায্য করে। এটি হাই ব্লাড-প্রেসার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ফ্রন্টিয়ার্স (সুইজারল্যান্ডের লুসানে অবস্থিত একটি প্রকাশনা সংস্থা) জার্নালে প্রকাশিত (2022 সাল) একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সজনে পাতার মধ্যে এমন যৌগ রয়েছে যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ওই জার্নালে প্রকাশিত (2021 সাল) একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সজনে পাতা খাওয়ার 2 ঘণ্টার মধ্যে রক্তচাপ কমে গিয়েছে।
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ- এই পাতায় উপস্থিত ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ও ডায়াবেটিস রোগীদের সাহায্য করে। NCBI জার্নালে প্রকাশিত (2021 সাল) একটি গবেষণা অনুসারে, রক্তে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাত্রা বৃদ্ধি করতে, রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সজনে পাতা খুব কার্যকর ৷
হজমের সমস্যা দূর করে- সজনে পাতায় প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। সেটা পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম এবং আলসারের মতো পেটের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।
হাড় মজবুত করে- সবুজ এই পাতায় প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস থাকে, যা হাড়কে শক্তিশালী করে। এটি অস্টিওপোরোসিস (হাড়ের রোগ) প্রতিরোধে সহায়তা করে। এই পাতায় প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম থাকে, যা গাঁটের ব্যথা কমিয়ে হাড়কে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে।
ত্বক ও চুলের উন্নতি করে- সজনে পাতায় থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বার্ধক্যের লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে। পাতায় থাকা ভিটামিন A এবং E ব্রণ কমায়, ত্বককে নরম করে এবং চুল পড়া কমায়।
ওজন কমায়- সজনে পাতা খেলে খিদে কমে যায় ৷ দীর্ঘসময় ধরে পেট ভরা ভরা থাকে ৷ যার ফলে ওজন কমে যায়। ওজন কম করার চেষ্টা করছেন এমন ব্যক্তিদের সপ্তাহে দু'বার সজনে পাতা গুঁড়ো করে খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ) ৷