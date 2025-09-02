সকলেই জানি সুস্থ ও সতেজ থাকার জন্য ভালো এবং পূর্ণ ঘুম প্রয়োজন । ঘুম আমাদের স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে । পর্যাপ্ত ঘুম অনেক স্বাস্থ্যগত সুবিধা প্রদান করে ৷ কিন্তু যদি আপনার ঠিকঠাক ঘুম না হয় তাহলে এটি অনেক স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণ হতে পারে । প্রায়শই পর্যাপ্ত ঘুমের ক্ষেত্রে, মানুষ কেবল ঘুমের ঘণ্টার উপরই মনোযোগ দেওয়া হয় ।
রাতে ঘুমানোর সময় সম্পর্কে অনেকের মনেই প্রশ্ন থাকে । কেউ রাত 9টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন ৷ আবার কেউ কেউ রাত 12টা পর্যন্ত জেগে থাকেন । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, রাত 10টা থেকে 11টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া উচিত । এতে ঘুম সম্পূর্ণ হয় এবং শরীরও সুস্থ থাকে ।
তবে সুস্থ থাকার জন্য কেবল ঘুমের ঘণ্টা নয়, ঘুমের সময়ও গুরুত্বপূর্ণ । সম্প্রতি একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে, ঘুমের সময় কেবল বিশ্রামের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, বরং এটি আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত । অতএব প্রতিটি বয়সের মানুষের নিজস্ব নির্দিষ্ট সময় এবং ঘুমের ঘণ্টা থাকে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রতিটি বয়সের জন্য ঘুমানোর সঠিক সময় কী তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
ইউরোপীয় হার্ট জার্নালে প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, যাঁরা প্রতিদিন রাত 10টা থেকে 11টার মধ্যে ঘুমাতেন তাঁদের হৃদরোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল যাঁরা তাড়াতাড়ি বা দেরিতে ঘুমাতেন তাদের তুলনায় । এটি প্রমাণ করে যে আপনার শরীরের স্বাভাবিক ছন্দের সঙ্গে ঘুমের সময় মেলালে আপনার হৃদয় সুরক্ষিত হতে পারে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে ।
গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, ঘুমানোর সঠিক সময় বয়সের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় । শিশুদের উন্নত বিকাশের জন্য আরও ঘুমের প্রয়োজন ৷ যেখানে কিশোর-কিশোরীরা স্বাভাবিকভাবেই দেরি করে জেগে থাকে ৷ প্রাপ্তবয়স্কদের উৎপাদনশীলতা এবং বিশ্রামের মধ্যে ভারসাম্য প্রয়োজন ও বয়স্করা তাড়াতাড়ি ঘুমাতে উপকৃত হন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কোন বয়সের মানুষ কোন সময়ে ঘুমালে সুবিধা পাওয়া যায় ?
- শিশু (5-12 বছর)
- শোওয়ার সময়: সন্ধ্যা 7:30-রাত 9:00
- কত ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন ? 9-12 ঘণ্টা
শিশুদের উন্নত বিকাশ, শেখা এবং মানসিক স্থিতিশীলতার জন্য পর্যাপ্ত ঘুম প্রয়োজন । অতএব তাড়াতাড়ি এবং নিয়মিত ঘুমানো মেজাজ, একাগ্রতা এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত করতে সাহায্য করে । অন্যদিকে, ঘুমের অভাব বিরক্তি, মনোযোগের অভাব এবং এমনকি ওজনের সমস্যাও সৃষ্টি করতে পারে ।
কিশোর-কিশোর (13-14 বছর)
ঘুমের সময়: রাত 10:30-রাত 11:30
কত ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন: 8-10 ঘণ্টা
বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্ক (65+ বছর)
ঘুমানোর সময়: রাত 9:00 টা-রাত 10:00 টা
কত ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন: 7-8 ঘণ্টা
বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্করা প্রায়শই তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠেন এবং তাদের ঘুমের চক্র কম থাকে । তাড়াতাড়ি ঘুমানো তাদের স্বাভাবিক সার্কাডিয়ান ছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হৃদরোগ, মানসিক স্বচ্ছতা এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
ঘুমের উপকারিতা (Health Benefits Of Sleep): আমাদের সময়ের অনেক চাহিদা থাকে ৷ চাকরি, পরিবার, কাজকর্ম আরামের জন্য কিছু সময় বের করা তো দূরের কথা । সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমরা প্রায়শই ঘুমকে ত্যাগ করি । কিন্তু ঘুম মানসিক এবং শারীরিক উভয় স্বাস্থ্যের উপরই প্রভাব ফেলে । এটি আপনার সুস্থতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
অবশ্যই, ঘুম আপনাকে প্রতিদিন বিশ্রাম অনুভব করতে সাহায্য করে । কিন্তু ঘুমানোর সময়, আপনার মস্তিষ্ক এবং শরীর কেবল বন্ধ হয়ে যায় না । অভ্যন্তরীণ অঙ্গ এবং প্রক্রিয়াগুলি সারারাত ধরে কঠোর পরিশ্রম করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
