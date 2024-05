স্ক্যাল্পের সমস্যা? হতে পারে বহু রোগের কারণ, সাবধান হোন - Scalp problems

হায়দরাবাদ: স্ক্যাল্প বা মাথার ত্বকের সংক্রমণ রোগ পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্য অস্বস্তিকর অবস্থার কারণ হতে পারে । ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন এবং চিকিৎসকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন কারণে সারা বিশ্বে এই ধরনের রোগ ও সংক্রমণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে যা স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলেছে ।

মাথার ত্বকের সমস্যা: 'সারে স্কিন কেয়ার' লন্ডনে কর্মরত ভারতীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ডঃ সন্দীপ সোইন ব্যাখ্যা করেছেন, অতিরিক্ত তাপ, ঘাম, ময়লা, চর্মরোগ, রক্তের ব্যাধি বা অন্যান্য কারণে অনেক সময় মাথার ত্বকের সমস্যা হয় । মাথার ত্বকের সমস্যা পরে আরও গুরুতর রোগ ও সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায় ।

তিনি ব্যাখ্যা করেন, সাধারণত এই রোগ বা সংক্রমণের শুরুতে মাথায় চুলকানি, জ্বালাপোড়া, ফুসকুড়ি বা চুল পড়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয় । কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাদের উপেক্ষা করে । কিছু মানুষের সমস্যা বেড়ে গেলে কারও পরামর্শ ছাড়াই ওষুধ কিনে খেয়ে থাকেন ৷ এমন পরিস্থিতিতেও মাথা ও আশেপাশের ত্বকে সংক্রমণের মারাত্মক প্রভাব যেমন পুঁজ-ভরা ব্রণ তৈরি হওয়া, চুলের মান খারাপ হওয়া, অতিরিক্ত চুল পড়া এমনকি টাক পড়ার মতো সমস্যার সম্ভাবনাও বেড়ে যেতে পারে ।

মাথার ত্বকের সোরিয়াসিস: স্ক্যাল্প সোরিয়াসিস হল একটি অটোইমিউন অবস্থা যেখানে চুলের সমস্যা, কপাল, ঘাড়ের পিছনে এবং কানের চারপাশের ত্বকে ঘন, লাল বা হালকা রঙের দাগ অথবা ফলক বা আঁশযুক্ত ছোপ দেখা যায় । যার মধ্যে ফোলা ও চুলকানিও হতে পারে । অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটাও একটি অটোইমিউন অবস্থা । মাথার ত্বক ছাড়াও এটি শরীরের যেকোনও অংশের লোমকে প্রভাবিত করতে পারে । এই সমস্যায় মাথা বা আক্রান্ত স্থানে চুল পড়ার কারণে গোলাকার দাগ দেখা যায় । অনেক সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সমস্যা ছাড়াও জেনেটিক ও পরিবেশগত কারণও এর জন্য দায়ী হতে পারে ।

এছাড়াও টাইমস ক্যাপিটিস বা টিনিয়া ক্যাপিটিস বা মাথার ত্বকে দাদ একটি ছত্রাক সংক্রমণ ৷ যা একটি ছোঁয়াচে রোগ । এতে মাথার ত্বকে লাল, আঁশযুক্ত দাগ, লিম্ফ নোড ফুলে যাওয়া ও চুল পড়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে ।

ফলিকুলাইটিস: ফলিকুলাইটিস একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত মাথার ত্বকের সংক্রমণ । এই সমস্যায়, ব্যাকটেরিয়া চুলের গঠনকে প্রভাবিত করে । এই সংক্রমণে মাথার ত্বকে লালচেভাব, ফোলাভাব, ব্যথা, অস্থায়ী বা স্থায়ী চুল পড়া, পুঁজ ভরা ব্রণ এবং ত্বকে কালো দাগ বা চিহ্নের মতো সমস্যা দেখা দেয় । গ্রীষ্মের সময় এই সংক্রমণ অনেক প্রভাবিত করে । আসলে মাথায় অতিরিক্ত ঘাম হলে এই সংক্রমণের ঝুঁকিও বেড়ে যায় ।

মাথার ত্বকের সোরিয়াসিস এবং অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটার চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা (Treatment and management of Scalp Psoriasis and Alopecia Areata):

ডাঃ সন্দীপ বলেন, "মাথার ত্বকের সোরিয়াসিস এবং অ্যালোপেসিয়া এরিয়াটার চিকিৎসা ও পরিচালনার জন্য লক্ষণগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং চুলের পুনরাগমনকে উন্নত করার জন্য প্রায়শই পদ্ধতিগত চিকিৎসাগুলি ব্যক্তির লক্ষণ এবং তাদের অবস্থার তীব্রতা অনুসারে নির্ধারিত হয় । যেখানে মুখের ওষুধ, ইনজেকশন, কর্টিকোস্টেরয়েড ক্রিম ও বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য অন্যান্য ওষুধ রোগীদের অবস্থা এবং প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে দেওয়া হয় । এছাড়াও মাথার ত্বকে চারকোল জাতীয় বা স্যালিসিলিক অ্যাসিডযুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয় । এছাড়াও রোগীকে মাথার ত্বকের সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে চিরুনি ও টুপির মতো ব্যক্তিগত জিনিস শেয়ার না করার কথা বলা হয়ে থাকে ৷"

মাথার ত্বকে ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের চিকিৎসা: চিকিৎসক ব্যাখ্যা করেন, টিনিয়া ক্যাপিটিসের চিকিৎসার ক্ষেত্রে উপসর্গ ও প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে মুখের ছত্রাকবিরোধী ওষুধের সঙ্গে প্রায়ই কেটোকোনাজল শ্যাম্পু ব্যবহার করা প্রয়োজন ৷

ফলিকুলাইটিসের চিকিৎসার ক্ষেত্রে, সংক্রমণের তীব্রতার উপর নির্ভর করে ৷ বাহ্যিক ব্যবহারের জন্য অ্যান্টি-ফাঙ্গাল এজেন্ট এবং ওরাল অ্যান্টি-বায়োটিকযুক্ত ক্রিম দেওয়া হয় ৷

