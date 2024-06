সহবাসের সময় যোনিতে ব্যথা ? উপেক্ষা করলে কিন্তু বিপদ বাড়বে - dyspareunia

হায়দরাবাদ: যৌনমিলনের সময় যোনিপথে ব্যথা হয়, যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় ডিসপারেউনিয়া ৷ এটি মহিলাদের একটি সাধারণ সমস্যা যার জন্য অনেকগুলি কারণ দায়ী হতে পারে । যদিও ডিসপারেউনিয়া সমস্যাটি পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের মধ্যেই ঘটতে পারে ৷ তবে মহিলাদের মধ্যেই এই সমস্যা বেশি দেখা যায় ।

ডিসপারেউনিয়ার কারণ যাই হোক না কেন, এর সময়মতো চিকিৎসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ অন্যথায় সমস্যার জন্য দায়ী কারণের প্রভাব মারাত্মক হতে পারে ৷ এটি শুধুমাত্র যৌন জীবনকে প্রভাবিত করে না, সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ককেও প্রভাবিত করতে পারে করতে পারে ৷

মহিলাদের মধ্যে ডিসপারেউনিয়া (Dyspareunia in women):

উত্তরাখণ্ডের গাইনোকোলজিস্ট ডঃ বিজয় লক্ষ্মী বলেন, ‘‘ডিসপারেউনিয়া মহিলাদের একটি সাধারণ সমস্যা ৷ এই সমস্যায় মহিলারা সহবাসের সময় বা পরে যোনিতে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন । অনেক সময় এই ব্যথা শুধু যোনির বাইরের অংশেই নয়, জরায়ু বা তলপেটের অভ্যন্তরীণ অংশেও অনুভূত হতে পারে । ডিসপারেউনিয়া মহিলাদের বেদনাদায়ক যৌনতার কারণ হতে পারে ৷ যা শুধুমাত্র তাঁদের যৌন জীবনই নয়, আচরণকেও প্রভাবিত করতে পারে ।’’

মহিলাদের মধ্যে ডিসপারেউনিয়া কারণ (Causes of dyspareunia in women):

মহিলাদের মধ্যে ডিসপারেউনিয়া অনেক কারণে ঘটতে পারে । যার কয়েকটি নিম্নরূপ...

শরীরে হরমোনের পরিবর্তন যেমন মেনোপজ, সন্তান প্রসব এবং স্তন্যপান করানোর সময় ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যাওয়া, কখনও কখনও মহিলাদের যোনি শুষ্কতার সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে । যার কারণে একজন মহিলা যৌনমিলনের সময় যোনিতে ব্যথা অনুভব করতে পারেন ।

যোনিপথে যেকোনও আঘাত, অস্ত্রোপচার বা সন্তান প্রসবের পরপরই যৌন মিলনের কারণেও ব্যথা হতে পারে ।

কখনও কখনও যোনি সংক্রমণ, প্রদাহ এবং অন্যান্য অবস্থার কারণে ইউটিআই, ব্যাকটেরিয়াল ভ্যাজিনোসিস, ক্যান্ডিডিয়াসিস বা ইস্ট ইনফেকশন, এন্ডোমেট্রিওসিস, যোনি বা প্রজনন অঙ্গে সিস্ট বা টিউমার কিংবা পেলভিক প্রদাহজনিত রোগও মহিলাদের যৌনসঙ্গমের সময় যোনিপথে ব্যথার কারণ হতে পারে । অ্যান্টি-হিস্টামিন এবং অ্যান্টি-ডিপ্রেসেন্টের মতো কিছু ওষুধ যোনির প্রাকৃতিক তৈলাক্তভাব নষ্ট করতে পারে, যা যৌনতার সময় ব্যথার কারণ হতে পারে ।

অনেক সময় দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপও মিলনের সময় ব্যথা অনুভূত হওয়ার সমস্যার কারণ হতে পারে ।

যৌনসঙ্গমের সময় ভুল অবস্থানের কারণেও যোনিপথে ব্যথা হতে পারে । পর্যাপ্ত সময় ধরে ফোর-প্লে না করার কারণে, যোনি শুষ্ক থেকে যায় । যা থেকে ব্যথা হতে পারে ৷

সমাধান...

বিজয়লক্ষ্মীর কথায়, অনেক মহিলাই বেদনাদায়ক যৌনমিলনের সময় তাঁদের সঙ্গীকে কিছু বলেন না ৷ কিছু সময় পর তাঁরা যৌনমিলন এড়িয়ে চলতে শুরু করেন । যা তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রভাবিত করে । একইসঙ্গে সংক্রমণ বা স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যথা উপেক্ষা করা কখনও কখনও সমস্যাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিতে পারে ।

সংক্রমণের লক্ষণগুলি যেমন যৌনমিলনের সময় বা পরে যোনিপথের যে কোনও অংশে তীব্র ব্যথা, তলপেটে ব্যথা, অস্বাভাবিক স্রাব বা যোনি থেকে রক্তপাত ইত্যাদি উপেক্ষা করা উচিত নয় ৷ এই লক্ষণ দেখা গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত ।