পুরুষাঙ্গে কোনও ধরনের ব্যথা উপেক্ষা করবেন না - Causes of penis pain

হায়দরাবাদ: পুরুষাঙ্গে ব্যথা উপেক্ষা করলে কখনও কখনও তার গুরুতর পরিণতি হতে পারে । চিকিৎসকদের মতে, লিঙ্গে ব্যথা একটি সাধারণ সমস্যা ৷ তবে কখনও কখনও এই সাধারণ সমস্যাটিও গুরুতর সমস্যার কারণ হতে পারে, যদি এর দিকে মনোযোগ দেওয়া না হয় ও সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা না-করা হয় (Possible Causes of Penis Pain and How to Treat It) ৷

লিঙ্গে ব্যথার কারণ (Causes of pain in the penis):

এন্ড্রোলজিস্ট ডা. শেখর কে রাও ব্যাখ্যা করেন যে, পুরুষদের লিঙ্গে ব্যথার অনেক কারণ থাকতে পারে । যার কয়েকটি নিম্নরূপ ।

পুরুষদের প্রোস্টেট গ্রন্থির প্রদাহ, যাকে বলা হয় প্রোস্টাটাইটিস যার কারণে লিঙ্গে ব্যথা হতে পারে । ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ সাধারণত প্রোস্টাটাইটিসের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয় । লিঙ্গে ব্যথার পাশাপাশি প্রস্রাব করতে অসুবিধা এবং জ্বরের মতো সমস্যাও হতে পারে ।

মূত্রনালীর সংক্রমণের কারণেও কখনও কখনও পুরুষদের লিঙ্গে ব্যথা হতে পারে । মূত্রনালীর সংক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রস্রাব করার সময় মূত্রনালীতে প্রচণ্ড জ্বালাপোড়া এবং ব্যথা অনুভব করতে পারেন ।

যৌন সংক্রমণ বা এসটিআই যেমন গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডিয়া এবং হারপিসের কারণেও লিঙ্গে ব্যথা হতে পারে । STI-তেও পুরুষাঙ্গে ব্যথা, অস্বাভাবিক স্রাব, প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া, চুলকানি এবং প্রস্রাব করতে অসুবিধার মতো লক্ষণ দেখা যায় ।

অনেক সময় লিঙ্গে ব্যথা অনুভূত হতে পারে খেলার সময় দুর্ঘটনার কারণে বা ঠিকঠাক সহবাস না-হলে বা অন্য কোনও কারণে লিঙ্গে আঘাত ও ফ্র্যাকচার হতে পারে ।

ফাইব্রাস টিস্যুতে সমস্যার কারণে লিঙ্গ বেঁকে পেরোনি রোগ হতে পারে ৷ এটিও কখনও কখনও লিঙ্গে ব্যথার কারণ হতে পারে । অনেক সময় এই রোগের কারণে যৌনমিলন বা ইরেকশনের সময় লিঙ্গে তীব্র ব্যথাও হতে পারে । মূত্রনালীতে পাথরের কারণেও কখনও কখনও পুরুষাঙ্গে ব্যথা হতে পারে ।

অনেক সময় ইরেক্টাইল ডিসফাংশনের জন্য নেওয়া কিছু ওষুধের কারণেও লিঙ্গে ব্যথা হতে পারে । আসলে এই ওষুধগুলি লিঙ্গে রক্ত ​​​​প্রবাহ বাড়ায় ৷

এছাড়া লিঙ্গের ত্বক বা অগ্রভাগের ত্বক সংক্রান্ত সমস্যা যেমন ফাইমোসিস এবং প্যারাফাইমোসিস ইত্যাদির কারণেও লিঙ্গের সামনের অংশে ফুলে যাওয়া ও প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে ।

চিকিৎসা: ডা. শেখর কে রাও ব্যাখ্যা করেছেন যে, সংক্রমণ, দুর্ঘটনা বা অন্য কোনও কারণে পুরুষাঙ্গে ব্যথা শুরু হওয়া ও অন্যান্য লক্ষণ-সহ তীব্র ব্যথা লজ্জা, অহং বা অন্য কোনও কারণে উপেক্ষা করা উচিত নয় ।

তাঁর মতে, বীর্যপাত বা স্রাবের সময় লিঙ্গে ক্রমাগত ব্যথা, প্রস্রাব করার সময় তীব্র ব্যথা ও অস্বস্তি অনুভব করা, লিঙ্গের ডগায় ফোলা বা লালভাব দেখা যায়, লিঙ্গ থেকে অস্বাভাবিক স্রাব বা বীর্যের রঙ পরিবর্তন হয়, যদি বীর্যের রঙে পরিবর্তন হয় । প্রস্রাব বা বীর্য, লিঙ্গের চারপাশে শিরায় টান, এবং ত্বকে ফুসকুড়ি, এসব হলে অবিলম্বে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন । যাতে সময়মতো চিকিৎসা করা যায় এবং সমস্যাটি সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় ।

সতর্কতা: তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, কারণ যাই হোক না কেন, লিঙ্গে ব্যথার সমস্যার চিকিৎসার পাশাপাশি কিছু বিষয় এবং সতর্কতা অবলম্বন করলে ব্যথা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাওয়া যায় । যার কয়েকটি নিম্নরূপ ।

লিঙ্গে প্রচণ্ড ব্যাথা বা ফুলে গেলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে পরিষ্কার তোয়ালেতে বরফের টুকরো রেখে লিঙ্গে লাগালে ব্যথা ও ফোলাতে কিছুটা উপশম পাওয়া যায় ।

যারা ঘন ঘন সংক্রমণে ভোগেন তাদের স্বাস্থ্যকর খাদ্যগ্রহণ করা উচিত ৷ যৌনাঙ্গের পরিচ্ছন্নতার যত্ন নেওয়া উচিত ও ডিহাইড্রেশন এড়ানো উচিত ৷ এভাবে আপনি অনেক ঝুঁকি থেকে মুক্তি পেতে পারেন ৷ আপনার কোনও গুরুতর সমস্যার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ৷