খাওয়ার কতক্ষণ পর জলপান করবেন জানেন ? - Water After Meals

খাওয়ার কতক্ষণ পর জলপান করবেন জানেন ? - Water After Meals

খাবার খাওয়ার পরপরই জল পান করলে শরীরে পুষ্টির শোষণ কমে যায় । শরীর সঠিকভাবে শোষণ করবে না । যার কারণে আপনি অপুষ্টিতে ভুগতে পারেন । এছাড়াও আরও অনেক কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা হতে পারে ৷

খাওয়ার পর কখন জল পান করা উচিত (When should you drink water after eating)?

চিকিৎসকের মতে, খাবার খাওয়ার পর অন্তত 30 মিনিট পর জল পান করা উচিত ৷ এতে হজমশক্তিও ভালো হয় ৷ কোষ্ঠকাঠিন্য থেকেও নিরাময় করতে সাহায্য় করবে এই অভ্যাস ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)