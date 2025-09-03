ETV Bharat / health

ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ের পর ফের অসুস্থ দীপিকা ! আবার কোন নতুন রোগের লক্ষণ ? জানুন বিস্তারিত - DIPIKA CATCHES VIRAL INFECTION

আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাল জ্বরের ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে । টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা কক্করও ভাইরাল ফিভারের কথা জানিয়েছেন ৷

Viral fever
ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ের পর ফের অসুস্থ দীপিকা ৷ ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত (ETV Bharat)
গত মে মাসে দ্বিতীয় ধাপের লিভার ক্যানসার ধরা পড়ে হিন্দি টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপিকা কক্করের । এরপর তিনি চিকিৎসা করান ৷ তারপর দীর্ঘ চিকিৎসার পর বেশ সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন । টানা এগারো দিন পর জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসেন এই অভিনেত্রী । তবে ফের তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি চিন্তার ভাঁজ ফেলছে ।

হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পড়ে গত জুলাই মাস থেকে শুরু হয় দীপিকার টার্গেটেড থেরাপি । এই চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে তিনি যে বেশ চিন্তিত ছিলেন জানিয়েছিলেন আগেই । এই চিকিৎসা পদ্ধতি বেশ জটিল । এর মাঝেই হঠাৎ ভাইরাল ফিভারে আক্রান্ত হন তিনি । তা তিনি তাঁর ভ্লগে জানিয়েছেন ৷ তিনি জানান, "শরীর আচমকাই খুব খারাপ । আমার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে । কড়া ওষুধ চলছে । আমি একদমই ভালো নেই । আশা রাখি খুব তাড়াতড়ি সুস্থ হয়ে উঠব ।"

তবে এই ভাইরাল ফিভারের জন্য সবার সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ৷ এইসময়ে এর প্রকোপ বাড়তে থাকে ৷ বর্ষাকালের সঙ্গে সঙ্গে এই ঋতুতে বিভিন্ন জায়গায় জলাবদ্ধতার কারণে মশা বংশবৃদ্ধি শুরু করে । এমন পরিস্থিতিতে ভাইরাল জ্বর এবং ডেঙ্গি উভয়ই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । কখনও কখনও এই জ্বরের লক্ষণগুলি জ্বর, মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা এবং ক্লান্তির মতো দেখা যায় ।

Health
ভাইরাল জ্বরের লক্ষণ কী ? (Getty Image)

ভাইরাল জ্বরের লক্ষণ:

  • ক্লান্ত বোধ
  • মাথাব্যথা
  • পেশীতে ব্যথা
  • নিম্ন স্তরের জ্বর
  • নাক দিয়ে জল পড়া
  • গলা ব্যথা
  • হালকা কাশি

জ্বরের এই ভাইরাসটি ভিন্ন ধরণের

জ্বর, তীব্র শরীর-মাথাব্যথা এবং পেটের পীড়া পাঁচ থেকে সাত দিনের মধ্যে সেরে যাচ্ছে ৷ কিন্তু কাশি এবং দুর্বলতা 15 দিন ধরে থেকে যাচ্ছে । বিশেষকরে এই আবহাওয়ায় ৷ যখন কাশির জন্য কোনও ওষুধ কার্যকর না হয় তখন চিকিৎসকরা রোগীদের দিনে তিনবার স্টিম নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন । পরিবারের একজন সদস্য এতে আক্রান্ত হলে, পুরো পরিবার একে একে এতে আক্রান্ত হচ্ছে ।

ভাইরাল জ্বর এড়াতে কী করবেন ?

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যত্ন নিন: শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ এড়াতে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার যত্ন নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এমন পরিস্থিতিতে, সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে সাবান ও জল দিয়ে ভালো করে হাত ধোয়া গুরুত্বপূর্ণ ।

অসুস্থ ব্যক্তির যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন: বায়ুবাহিত রোগ এড়াতে, ভাইরাসের সংস্পর্শ কমানো গুরুত্বপূর্ণ । এরজন্য অসুস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করুন ।

Healthy Lifestyle
ভাইরাল জ্বর এড়াতে কী করবেন (Getty Image)

মাস্ক পরুন: মাস্ক শরীরে ভাইরাস প্রবেশ রোধে খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয় । অতএব মাস্ক পরুন । বিশেষ করে যখন শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ লক্ষণ দেখা দেয়, তখন এটি সংক্রামক ফোঁটা প্রবেশ রোধে কাজ করে ।

সামাজিক দূরত্ব: যেকোনও ধরণের ভাইরাস এড়াতে সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এমন পরিস্থিতিতে, বায়ুবাহিত সংক্রমণের সম্ভাবনা কমাতে বিশেষ করে জনাকীর্ণ স্থানে এবং সংক্রামিত ব্যক্তিদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন ।

সঠিকভাবে রান্না করা খাবার খাওয়া প্রয়োজন: হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস ই এবং ভাইরাল গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসের মতো সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে ভালোভাবে রান্না করা খাবার এবং নিরাপদ জলের উৎস ব্যবহার করুন ।

ফল এবং শাকসবজি ভালোভাবে ধুয়ে নিন: বাজার থেকে আনা ফল এবং শাকসবজিতে জীবাণু থাকার সম্ভাবনা বেশি । তাই ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়ার আগে ভালো করে ধুয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন ।

বাসি খাবার এড়িয়ে চলুন: গ্রীষ্মে রোগ এড়াতে, বাসি খাবার না খাওয়ার চেষ্টা করুন । বাসি খাবার খেলে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে, যা আমাদের অসুস্থ করে তুলতে পারে ।

প্রতিরক্ষার জন্য এই ধরণের পোশাক ব্যবহার করা উচিত: ভাইরাল ফিভাব এড়াতে পূর্ণাঙ্গ সুতির পোশাক পরার চেষ্টা করুন । মশা বা অন্যান্য পোকা কামড়ালে অনেক সময় সমস্যা দেখা যায় ৷

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7157453/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

