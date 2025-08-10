Essay Contest 2025

এই ফলগুলি খেলেই সুগার থাকবে বশে, আজই খাদ্যতালিকায় যোগ করুন - BEST FRUITS FOR DIABETES

যে কোনও অসুস্থতাই হোক, নিয়ম করে ফল খেতে বলেন চিকিৎসকেরা। ফলে রয়েছে ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট, ফাইবারের মতো স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী নানা উপাদান।

BEST FRUITS FOR DIABETES
আজই খাদ্যতালিকায় যোগ করুন এই ফলগুলি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2025 at 3:58 PM IST

হায়দরাবাদ: অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগীদের। রাশ টানতে হয় খাওয়া-দাওয়ায়। ছাড়তে হয় জিলিপ-সন্দেশ ৷ রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে শুরু করলে ইচ্ছামতো সব খাবার খাওয়া যায় না। সবার আগেই তালিকা থেকে বাদ দিতে হয় মিষ্টি। সেই সঙ্গে বাইরের প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়া তো নৈব নৈব চ। তবে খাদ্যতালিকায় যদি এই ফলগুলি রাখতে পারেন তাহলে সুগার থাকবে আপনার বশে ৷ কোন কোন ফল খেতে পারবেন ? সাম্প্রতিক গবেষণার রিপোর্ট তুলে ধরল ইটিভি ভারত ৷

অনেকেই ভাবেন সুস্বাদু কোনও ফল খেলে 'সুগার' বেড়ে যাবে। এই ধারণা সবসময় ঠিক নয়। বরং ডায়াবেটিকদের জন্য বিশেষ কিছু ফল খাওয়া উপকারী। তবে কোন ফল খাবেন, কতটা পরিমাণে খাবেন, কখন খাবেন ? এই সব বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি। ফলে ফাইবার, ভিটামিন, খনিজ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। সুগারের রোগীদের ক্ষেত্রে ফল খাওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি সতর্কতা মেনে চলা ভালো। রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লে সব ফল খাওয়া যায় না। তাঁদের জন্য কম গ্লাইসেমিক সূচকযুক্ত ফল খাওয়া ভালো। তবে, খালি পেটে ফল খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা আচমকা বেড়ে যেতে পারে। আবার খুব ভরা পেটে ফল খেতে নিষেধ করছেন পুষ্টিবিদরা।

BEST FRUITS FOR DIABETES
কিউই ফল (ইটিভি ভারত)

কিউই ফল- ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কিউই ফল খুব উপকারী। এই ফলে গ্লাইসেমিক সূচক কম থেকে মাঝারি। ফাইবার, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্টের মতো পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ৷ কিউই রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে। তবে, এতে কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে তাই প্রতিদিন একটি করেই ফল খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ ৷

BEST FRUITS FOR DIABETES
বেরি (ইটিভি ভারত)

বেরি- ব্লুবেরি, রাস্পবেরি এবং স্ট্রবেরির মতো ফলে গ্লাইসেমিক সূচক কম। এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এক কাপ বেরিতে 15-20 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। 'আইলেট অটোইমিউনিটি এবং টাইপ 1 ডায়াবেটিসের সঙ্গে যুক্ত খাবার গ্রহণ' একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে (2024 সালে), বেরি টাইপ 1 ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও কমাতে পারে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বেরিতে বিশেষ পলিফেনল সমৃদ্ধ, যা উদ্ভিদ যৌগ যা টাইপ 1 ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করে ৷

BEST FRUITS FOR DIABETES
আপেল (ইটিভি ভারত)

আপেল- আপেলের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স 36। অন্যান্য ফলের তুলনায় বেশ কম। আপেলে ফাইবার এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী। আপেলে উপস্থিত দ্রবণীয় ফাইবার পেকটিন রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে এবং অন্ত্রের উন্নতি করতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এতে ভিটামিন সি-ও থাকে প্রচুর পরিমাণে। অনেকেই আপেল খোসা ছাড়ানোর পর খায়। তবে, আপেলের খোসাই সবচেয়ে বেশি ফাইবার সমৃদ্ধ অংশ। ফাইবারের জন্য খোসা-সহ আপেল খাওয়া ভালো। তবে, আপেল খেতে হবে অল্প পরিমাণে ৷ কারণ একটি মাঝারি আকারের আপেলে প্রায় 25 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে।

BEST FRUITS FOR DIABETES
অ্যাভোকাডো (ইটিভি ভারত)

অ্যাভোকাডো- অ্যাভোকাডোকে 'সুপারফুড' বলা হয় কারণ এর একাধিক পুষ্টিগুণ রয়েছে। এতে কার্বোহাইড্রেট কম এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি বেশি থাকে। অ্যাভোকাডোতে উপস্থিত মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট হার্টের রোগীদের জন্য খুবই ভালো বলে মনে করা হয়। এই ফল রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। অ্যাভোকাডোতে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট রয়েছে, তবে এটি প্রচুর খেলে শরীরে ক্যালোরি বাড়তে পারে। সম্প্রতি একটি গবেষণায় (CDN) এমনটাই দেখা গিয়েছে ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ) ৷

