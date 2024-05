আপনি কি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ? ব্রেকফাস্টে এই খাবারগুলি ভুলেও খাবেন না - Diabetic Diet

হায়দরাবাদ: অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এবং খাদ্যাভ্যাসের কারণে শরীরে বাসা বাঁধতে পারে ডায়াবেটিসের মতো রোগ । বিশেষজ্ঞরা বলেন, সারাদিন সক্রিয় থাকতে চাইলে ব্রেকফাস্ট জরুরি । বিশেষ করে যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুষ্টিতে ভরপুর খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় । চিকিৎসকরা ডায়াবেটিস রোগীদের নির্দিষ্ট কিছু খাবার একেবারেই এড়িয়ে চলতে বলেন । কারণ, ওই খাবারগুলি খেলে, বেড়ে যেতে পারে রক্তে সুগারের মাত্রা, অনেক স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ জেনে নিন, ডায়াবেটিস রোগে আক্রন্ত কী কী খাবার উচিত নয় (What foods should not be eaten by diabetics) ?

ফলের রস: বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন ডায়াবেটিস রোগীরা যারা সকালে খালি পেটে ফলের রস পান করেন, তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে । কারণ, ফলের রসে ফাইবার কম এবং সুগারের মাত্রা বেশি থাকে । এজন্য এগুলি না খাওয়াই ভালো ৷ বিশেষ করে বাজারে প্যাকেটজাত যে সব ফলের রস বিক্রি হয় ৷ 2008 সালে 'ডায়াবেটিস কেয়ার' জার্নালে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, গবেষকরা দেখেছেন যে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সকালে ফলের রস পান করেছেন, তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে । এই গবেষণায় আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ডঃ ডেভিড জে লেভিন অংশগ্রহণ করেন ।

পাউরুটি: বাজারে যে ধরনের পাউরুটি ও বান পাওয়া যায় তার মধ্যে বেশি পরিমাণে চিনি, প্রক্রিয়াজাত কার্বোহাইড্রেট, হাইড্রোজেনেটেড তেলের মতো বিভিন্ন উপাদান রয়েছে । তবে বিশেষজ্ঞরা বলেন, ডায়াবেটিস রোগীরা ব্রেকফাস্টে পাউরুটি খেলে তাদের সুগারের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে ।

সিরিয়াল ও মুসলি: কেউ কেউ সকালে দুধে কর্ন ফ্লেক্স ও মুসলি খান । তবে বাজারে যেগুলি পাওয়া যায় তার বেশির ভাগেই চিনির পরিমাণ বেশি । তাই চিকিৎসকদের মতে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্রেকফাস্টে এগুলি খাওয়া উচিত নয় ৷

কী কী খেতে পারেন ?

পুষ্টিবিদ ডঃ সুচরিতা সেনগুপ্ত বলেন, "সবজি ও ওটস দিয়ে চিল্লা, উপমা, পোহা, রুটি-তরকারি, দই-চিড়ে, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদি ডায়াবেটিস রোগীদোর জন্য খাওয়া ভালো হবে ৷ আপেল, ন্যাশপাতি, মাস্কমেলন, বেদানার মতো ফল প্রতিদিন একটা করে খেতে পারেন ৷"

