আজকের ব্যস্ত জীবনে মানুষ তাদের স্বাস্থ্যের সঠিক যত্ন নিতে পারছে না । এরফলে অনেক রোগের ঝুঁকি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে । লিভার, ফুসফুস এবং কিডনি সম্পর্কিত রোগগুলিও সাধারণ হয়ে উঠেছে । এগুলি আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ । কিন্তু যখন আমরা বাইরে থেকে ভাজা, তৈলাক্ত এবং মশলাদার খাবার খাই, তখন এটি তাদের অনেক ক্ষতি করে ।
সুস্থ থাকা প্রয়োজন সকলের । এর জন্য মানুষ খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে জীবনযাত্রায় অনেক ছোট-বড় পরিবর্তন আনেন । যদি আপনিও কিছু স্বাস্থ্যকর অভ্যাসের মাধ্যমে আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে চান, তাহলে কিছু জিনিস মেনে চলা প্রয়োজন ৷ ব্রেকফাস্টে কিছু পানীয় যোগ করলে ব্রেকফাস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে ধীরে ধীরে ক্লান্তি এবং দুর্বলতা দূর হতে পারে ৷
ডায়াটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, "অসাবধানতার কারণে তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি হয় । এমন কিছু পানীয় সম্পর্কে জানা প্রয়োজন যদি আপনি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে পান করেন, তাহলে লিভার, কিডনি থেকে ফুসফুস পর্যন্ত সবকিছুই ডিটক্সিফাই হয়ে যাবে ।" জেনে নিন এই পানীয়গুলি সম্পর্কে ৷
লেবু এবং হলুদের জল: বিশেষজ্ঞরা জানান, লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি থাকে । অন্যদিকে, হলুদে কারকিউমিন নামক একটি উপাদান পাওয়া যায় । এই দুটিই বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে কাজ করে । এটি প্রদাহ কমাতেও সহায়ক । এটি কেবল আপনার শরীরকে হাইড্রেট করে না বরং হজমশক্তিও উন্নত করে । লেবুতে উপস্থিত ভিটামিন সি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং আপনাকে সতেজও করে তোলে ।
এন আই এইচ-এর তথ্য অনুযায়ী, লেবুতে প্রচুর পরিমাণে সাইট্রিক অ্যাসিড, ভিটামিন সি এবং পলিফেনল থাকে, যা বিভিন্ন স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে ৷
লেবু আদা জল: আদা এবং লেবু, এই দুটিরই অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে । ভিটামিন সি সমৃদ্ধ হওয়ায় লেবু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে । এর ফলে আমাদের শরীরে বিষাক্ত পদার্থের প্রভাব কমে যায় । আপনি যদি প্রতিদিন এই পানীয়টি পান করেন, তাহলে এটি লিভার, ফুসফুস এবং কিডনি পরিষ্কার করে ।
মেথি জল: যদি আপনার লিভারে চর্বি জমে থাকে, তাহলে মেথি জল আপনার জন্য খুবই উপকারী হতে পারে । এতে উপস্থিত প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য লিভারকে সুস্থ রাখে । এটি পান করলে কেবল লিভার পরিষ্কার হয় না, ডায়াবেটিস এবং কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণ করে ।
বিট এবং গাজরের রস: বিট এবং গাজর আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদের চেয়ে কম নয়। উভয়েই প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে । এটি লিভারকে ডিটক্সিফাই করে। এই রস শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে ।
তিলের জল: তিলের আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারিতা রয়েছে । এটি ফুসফুসের সমস্যাও দূর করে । এটি শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ অপসারণেও সাহায্য করে । আপনি প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এর জল পান করতে পারেন ।
চিয়া সিড: সকালে খালিপেটে চিয়াসিড ভেজানো জল শরীরের জন্য ভীষণভাবে উপকারী ৷ এটি শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে সহায়তা করে ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)