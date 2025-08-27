ETV Bharat / health

বেশি বৃষ্টি হলেই বাড়ে এই রোগ ! নিজেকে সুস্থ রাখতে কী করবেন রইল সেরা ঘরোয়া টিপস - DENGUE MALARIA IN MONSOON

ভারী বৃষ্টিপাত এবং বন্যার কারণে মশার উপদ্রব বাড়তে পারে । এরফলে ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়ার মতো রোগের ঝুঁকি রয়েছে ।

Health
বর্ষাকালে বাড়ছে ডেঙ্গি ম্যালেরিয়া (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 27, 2025 at 12:01 PM IST

3 Min Read

দেশের অনেক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং অনেক জায়গায় বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে । এমন পরিস্থিতিতে জলাবদ্ধতার কারণে মশার উপদ্রব বৃদ্ধির আশঙ্কা বেড়ে যায় ৷ ফলে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং চিকুনগুনিয়ার মতো রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে ।

তাই বর্ষাকালে ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়া এড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলি কী এবং এগুলি এড়াতে আমাদের কী কী বিষয় মনে রাখা উচিত ।

ডেঙ্গি: লক্ষণ এবং শনাক্তকরণ: ডেঙ্গি একটি ভাইরাসজনিত রোগ যা সংক্রামিত এডিস মশার কামড়ের ফলে ছড়িয়ে পড়ে । এর লক্ষণগুলি সাধারণত মশার কামড়ের 3-7 দিন পরে দেখা যায় ৷

লক্ষণ: খুব জ্বর হঠাৎ করে 104-105 ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উচ্চ জ্বর ।

মাথাব্যথা: চোখের পিছনে তীব্র ব্যথা, যা চোখ নাড়াচাড়া করলে বেড়ে যায় ।

Health care Tips
মশার উপদ্রোপ বর্ষাকালে বেড়ে যায় (Getty Image)

পেশী এবং জয়েন্টে ব্যথা: একে 'হাড় ভাঙা জ্বর' ও বলা হয় ৷ কারণ শরীরে এত ব্যথা হয় যেন হাড় ভেঙে যাচ্ছে ।

ত্বকে ফুসকুড়ি: জ্বরের 2-5 দিন পরে শরীরে লাল ফুসকুড়ি দেখা দেয় ।

বমি বা বমি বমি ভাব ।

গুরুতর অবস্থায় (ডেঙ্গি হেমোরেজিক জ্বর), এই লক্ষণগুলিও দেখা যেতে পারে:

মাড়ি বা নাক থেকে রক্তপাত ।

বমি বা মলে রক্ত ।

ত্বকের নীচে ক্ষত ।

ম্যালেরিয়া: লক্ষণ এবং শনাক্তকরণ

প্লাজমোডিয়াম পরজীবী দ্বারা ম্যালেরিয়া হয় ৷ যা সংক্রামিত অ্যানোফিলিস মশার কামড়ের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে ।

প্রধান লক্ষণ:

ঠাণ্ডা লাগার পর প্রচণ্ড জ্বর: এটি ম্যালেরিয়ার প্রথম লক্ষণ । এতে প্রথমে কাঁপুনি দিয়ে ঠান্ডা লাগে এবং তারপর প্রচণ্ড জ্বর ওঠে ।

ঘামের পর জ্বর কমে যায়: প্রচণ্ড জ্বরের পর ঘাম হয় এবং জ্বর কমে যায় ।

মাথাব্যথা এবং বমি ।

শরীরে দুর্বলতা এবং ক্লান্তি অনুভব ।

জ্বর প্রায়শই 48 বা 72 ঘণ্টার একটি চক্রে আসে ।

ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের উপায়:

এই দুটি রোগই মশার কামড়ের কারণে ছড়িয়ে পড়ে, তাই প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল মশা এড়ানো এবং তাদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা ।

Healthy
ঘরের আশেপাশে জল জমে থাকা উচিত নয় (Getty Image)

মশার বংশবৃদ্ধি রোধ কীভাবে করবেন ?

ঘরের আশেপাশে টব, পূর্ণ টায়ার, খালি পাত্র, কুলার ইত্যাদিতে জল জমতে দেবেন না ।

পশু-পাখির জন্য কুলার, জলের ট্যাঙ্ক এবং পানীয় জলের পাত্র সময়ে সময়ে খালি করে শুকিয়ে নিন এবং তারপর পুনরায় ভরে নিন ।

ঘরের ছাদের ড্রেন পরিষ্কার করুন যাতে জল জমে না থাকে ।

মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করুন:

সবসময় ফুলহাত পোশাক পরুন । হালকা রঙের পোশাক পরা ভালো ৷ কারণ গাঢ় রঙ মশাকে আকর্ষণ করে ।

মশারি ব্যবহার করুন, বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের জন্য ।

দিনের বেলায়, বিশেষ করে সকাল এবং সন্ধ্যায়, মশা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে । তাই এই সময়ে আরও সতর্ক থাকুন ।

ডাক্তারের পরামর্শে মশা নিরোধক ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন ।

dengue-malaria
মশা নিরোধক ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন (Getty Image)

অন্যান্য ব্যবস্থা:

ঘরের জানালা এবং দরজায় সূক্ষ্ম জাল লাগান ।

কীটনাশক স্প্রে করুন ।

আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে, অবিলম্বে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন । নিজে কোনও ওষুধ খাওয়া এড়িয়ে চলুন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3574272/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. খালি পেটে রোজ এই পানীয় পান করলেই হবে শরীর চাঙ্গা, কীভাবে বানাবেন ?
  2. রাত নামার সঙ্গে সঙ্গেই ফুসফুসের ক্যানসারের বিপজ্জনক লক্ষণ দেখা যায়, কী বলছেন চিকিৎসক ?
  3. ভিটামিন-সি এর অভাব এই ধরণের বড় সমস্যার কারণ হতে পারে

দেশের অনেক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং অনেক জায়গায় বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে । এমন পরিস্থিতিতে জলাবদ্ধতার কারণে মশার উপদ্রব বৃদ্ধির আশঙ্কা বেড়ে যায় ৷ ফলে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং চিকুনগুনিয়ার মতো রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে ।

তাই বর্ষাকালে ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়া এড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলি কী এবং এগুলি এড়াতে আমাদের কী কী বিষয় মনে রাখা উচিত ।

ডেঙ্গি: লক্ষণ এবং শনাক্তকরণ: ডেঙ্গি একটি ভাইরাসজনিত রোগ যা সংক্রামিত এডিস মশার কামড়ের ফলে ছড়িয়ে পড়ে । এর লক্ষণগুলি সাধারণত মশার কামড়ের 3-7 দিন পরে দেখা যায় ৷

লক্ষণ: খুব জ্বর হঠাৎ করে 104-105 ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উচ্চ জ্বর ।

মাথাব্যথা: চোখের পিছনে তীব্র ব্যথা, যা চোখ নাড়াচাড়া করলে বেড়ে যায় ।

Health care Tips
মশার উপদ্রোপ বর্ষাকালে বেড়ে যায় (Getty Image)

পেশী এবং জয়েন্টে ব্যথা: একে 'হাড় ভাঙা জ্বর' ও বলা হয় ৷ কারণ শরীরে এত ব্যথা হয় যেন হাড় ভেঙে যাচ্ছে ।

ত্বকে ফুসকুড়ি: জ্বরের 2-5 দিন পরে শরীরে লাল ফুসকুড়ি দেখা দেয় ।

বমি বা বমি বমি ভাব ।

গুরুতর অবস্থায় (ডেঙ্গি হেমোরেজিক জ্বর), এই লক্ষণগুলিও দেখা যেতে পারে:

মাড়ি বা নাক থেকে রক্তপাত ।

বমি বা মলে রক্ত ।

ত্বকের নীচে ক্ষত ।

ম্যালেরিয়া: লক্ষণ এবং শনাক্তকরণ

প্লাজমোডিয়াম পরজীবী দ্বারা ম্যালেরিয়া হয় ৷ যা সংক্রামিত অ্যানোফিলিস মশার কামড়ের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে ।

প্রধান লক্ষণ:

ঠাণ্ডা লাগার পর প্রচণ্ড জ্বর: এটি ম্যালেরিয়ার প্রথম লক্ষণ । এতে প্রথমে কাঁপুনি দিয়ে ঠান্ডা লাগে এবং তারপর প্রচণ্ড জ্বর ওঠে ।

ঘামের পর জ্বর কমে যায়: প্রচণ্ড জ্বরের পর ঘাম হয় এবং জ্বর কমে যায় ।

মাথাব্যথা এবং বমি ।

শরীরে দুর্বলতা এবং ক্লান্তি অনুভব ।

জ্বর প্রায়শই 48 বা 72 ঘণ্টার একটি চক্রে আসে ।

ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের উপায়:

এই দুটি রোগই মশার কামড়ের কারণে ছড়িয়ে পড়ে, তাই প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল মশা এড়ানো এবং তাদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা ।

Healthy
ঘরের আশেপাশে জল জমে থাকা উচিত নয় (Getty Image)

মশার বংশবৃদ্ধি রোধ কীভাবে করবেন ?

ঘরের আশেপাশে টব, পূর্ণ টায়ার, খালি পাত্র, কুলার ইত্যাদিতে জল জমতে দেবেন না ।

পশু-পাখির জন্য কুলার, জলের ট্যাঙ্ক এবং পানীয় জলের পাত্র সময়ে সময়ে খালি করে শুকিয়ে নিন এবং তারপর পুনরায় ভরে নিন ।

ঘরের ছাদের ড্রেন পরিষ্কার করুন যাতে জল জমে না থাকে ।

মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করুন:

সবসময় ফুলহাত পোশাক পরুন । হালকা রঙের পোশাক পরা ভালো ৷ কারণ গাঢ় রঙ মশাকে আকর্ষণ করে ।

মশারি ব্যবহার করুন, বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের জন্য ।

দিনের বেলায়, বিশেষ করে সকাল এবং সন্ধ্যায়, মশা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে । তাই এই সময়ে আরও সতর্ক থাকুন ।

ডাক্তারের পরামর্শে মশা নিরোধক ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন ।

dengue-malaria
মশা নিরোধক ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন (Getty Image)

অন্যান্য ব্যবস্থা:

ঘরের জানালা এবং দরজায় সূক্ষ্ম জাল লাগান ।

কীটনাশক স্প্রে করুন ।

আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে, অবিলম্বে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন । নিজে কোনও ওষুধ খাওয়া এড়িয়ে চলুন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3574272/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. খালি পেটে রোজ এই পানীয় পান করলেই হবে শরীর চাঙ্গা, কীভাবে বানাবেন ?
  2. রাত নামার সঙ্গে সঙ্গেই ফুসফুসের ক্যানসারের বিপজ্জনক লক্ষণ দেখা যায়, কী বলছেন চিকিৎসক ?
  3. ভিটামিন-সি এর অভাব এই ধরণের বড় সমস্যার কারণ হতে পারে

For All Latest Updates

TAGGED:

ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়াDENGUE MALARIA IN MONSOONHEALTHY LIFESTYLEMONSOON HEALTH CAREDENGUE MALARIA IN MONSOON

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.