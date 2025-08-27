দেশের অনেক জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং অনেক জায়গায় বন্যার সম্ভাবনা রয়েছে । এমন পরিস্থিতিতে জলাবদ্ধতার কারণে মশার উপদ্রব বৃদ্ধির আশঙ্কা বেড়ে যায় ৷ ফলে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া এবং চিকুনগুনিয়ার মতো রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে ।
তাই বর্ষাকালে ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়া এড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ডেঙ্গি এবং ম্যালেরিয়ার লক্ষণগুলি কী এবং এগুলি এড়াতে আমাদের কী কী বিষয় মনে রাখা উচিত ।
ডেঙ্গি: লক্ষণ এবং শনাক্তকরণ: ডেঙ্গি একটি ভাইরাসজনিত রোগ যা সংক্রামিত এডিস মশার কামড়ের ফলে ছড়িয়ে পড়ে । এর লক্ষণগুলি সাধারণত মশার কামড়ের 3-7 দিন পরে দেখা যায় ৷
লক্ষণ: খুব জ্বর হঠাৎ করে 104-105 ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত উচ্চ জ্বর ।
মাথাব্যথা: চোখের পিছনে তীব্র ব্যথা, যা চোখ নাড়াচাড়া করলে বেড়ে যায় ।
পেশী এবং জয়েন্টে ব্যথা: একে 'হাড় ভাঙা জ্বর' ও বলা হয় ৷ কারণ শরীরে এত ব্যথা হয় যেন হাড় ভেঙে যাচ্ছে ।
ত্বকে ফুসকুড়ি: জ্বরের 2-5 দিন পরে শরীরে লাল ফুসকুড়ি দেখা দেয় ।
বমি বা বমি বমি ভাব ।
গুরুতর অবস্থায় (ডেঙ্গি হেমোরেজিক জ্বর), এই লক্ষণগুলিও দেখা যেতে পারে:
মাড়ি বা নাক থেকে রক্তপাত ।
বমি বা মলে রক্ত ।
ত্বকের নীচে ক্ষত ।
ম্যালেরিয়া: লক্ষণ এবং শনাক্তকরণ
প্লাজমোডিয়াম পরজীবী দ্বারা ম্যালেরিয়া হয় ৷ যা সংক্রামিত অ্যানোফিলিস মশার কামড়ের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে ।
প্রধান লক্ষণ:
ঠাণ্ডা লাগার পর প্রচণ্ড জ্বর: এটি ম্যালেরিয়ার প্রথম লক্ষণ । এতে প্রথমে কাঁপুনি দিয়ে ঠান্ডা লাগে এবং তারপর প্রচণ্ড জ্বর ওঠে ।
ঘামের পর জ্বর কমে যায়: প্রচণ্ড জ্বরের পর ঘাম হয় এবং জ্বর কমে যায় ।
মাথাব্যথা এবং বমি ।
শরীরে দুর্বলতা এবং ক্লান্তি অনুভব ।
জ্বর প্রায়শই 48 বা 72 ঘণ্টার একটি চক্রে আসে ।
ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের উপায়:
এই দুটি রোগই মশার কামড়ের কারণে ছড়িয়ে পড়ে, তাই প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হল মশা এড়ানো এবং তাদের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা ।
মশার বংশবৃদ্ধি রোধ কীভাবে করবেন ?
ঘরের আশেপাশে টব, পূর্ণ টায়ার, খালি পাত্র, কুলার ইত্যাদিতে জল জমতে দেবেন না ।
পশু-পাখির জন্য কুলার, জলের ট্যাঙ্ক এবং পানীয় জলের পাত্র সময়ে সময়ে খালি করে শুকিয়ে নিন এবং তারপর পুনরায় ভরে নিন ।
ঘরের ছাদের ড্রেন পরিষ্কার করুন যাতে জল জমে না থাকে ।
মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করুন:
সবসময় ফুলহাত পোশাক পরুন । হালকা রঙের পোশাক পরা ভালো ৷ কারণ গাঢ় রঙ মশাকে আকর্ষণ করে ।
মশারি ব্যবহার করুন, বিশেষ করে শিশু এবং বয়স্কদের জন্য ।
দিনের বেলায়, বিশেষ করে সকাল এবং সন্ধ্যায়, মশা সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে । তাই এই সময়ে আরও সতর্ক থাকুন ।
ডাক্তারের পরামর্শে মশা নিরোধক ক্রিম ব্যবহার করতে পারেন ।
অন্যান্য ব্যবস্থা:
ঘরের জানালা এবং দরজায় সূক্ষ্ম জাল লাগান ।
কীটনাশক স্প্রে করুন ।
আপনার পরিবারের কোনও সদস্যের ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে, অবিলম্বে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন । নিজে কোনও ওষুধ খাওয়া এড়িয়ে চলুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)