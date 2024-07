বৃষ্টির সময় দূষিত জলের কারণে রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে - In polluted water during rains

হায়দরাবাদ: বর্ষাকালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিশেষ যত্ন নেওয়া জরুরি । এই মরশুমে দূষিত খাবার ও জল গ্রহণ এবং বৃষ্টির কারণে জমা হওয়া দূষিত বা নোংরা জলের সংস্পর্শে আসার কারণে অনেক রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় । যা কখনও কখনও মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে । কিন্তু সঠিক সতর্কতা, সচেতনতা, পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন এবং সমস্যা দেখা দিলে সঠিক সময়ে চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে আপনি নিজেকে এবং আপনার পরিবারকে এই রোগ থেকে রক্ষা করতে পারেন ।

দূষিত জল অনেক রোগের কারণ হতে পারে (Contaminated water can cause many diseases): নয়াদিল্লির জেনারেল ফিজিশিয়ান ডাঃ কুমুদ সেনগুপ্ত বলেন, "বর্ষাকালে অনেক রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় । বিশেষ করে বন্যা বা ড্রেনেজ সমস্যার কারণে বৃষ্টির জল দীর্ঘ সময় ধরে জমা হতে থাকলে তাতে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে শুরু করে । এছাড়া অনেক সময় সংগৃহীত জলে পশুর মলমূত্র জমে অনেক মারাত্মক রোগও হতে পারে । এই ধরনের এলাকায় পানীয় জল এবং খাবার দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এমতাবস্থায় দূষিত জল পান করা বা সংগৃহীত জল কোনওভাবে এর সংস্পর্শে আসায় ওই স্থানের মানুষের মধ্যে নানা ধরনের জলবাহিত রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় । শুধু তাই নয়, যেহেতু এর প্রভাব খাবারের উপরও দেখা যায়, তাই এই ধরনের পরিস্থিতিতে খাদ্যবাহিত রোগের ঝুঁকি অর্থাৎ নিম্নমানের খাবার গ্রহণের ফলে সৃষ্ট রোগ যেমন ফুড পয়জনিং ইত্যাদির ঝুঁকিও বেড়ে যায় ।

চিকিৎসকরা জানান, দূষিত জল বা খাবারের কারণে সৃষ্ট কিছু সাধারণ রোগ এবং তার কারণ ও লক্ষণগুলি নিম্নরূপ ।

টাইফয়েড: টাইফয়েড জ্বর এস. টাইফি ব্যাকটেরিয়া (S. Typhi) দ্বারা সৃষ্ট হয় যা দূষিত খাবার বা জলের মাধ্যমে ছড়ায় । এতে জ্বর, ফ্লু, মাথাব্যথা, দুর্বলতা, পেটব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়ার মতো উপসর্গ দেখা যায় ।

কলেরা: কলেরাও একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ যা ভিব্রিও কলেরি ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে এলে ঘটে । দূষিত খাবার, দূষিত জল এবং পরিচ্ছন্নতার অভাবও এর জন্য দায়ী । কলেরায়, বমি, ডায়রিয়া, পেট ফাঁপা এবং তীব্র জলশূন্যতার মতো লক্ষণ দেখা যায় ।

হেপাটাইটিস এ: হেপাটাইটিস এ একটি অত্যন্ত সংক্রামক সংক্রমণ যা হেপাটাইটিস এ ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয় । যা হেপাটাইটিস এ ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত বা দূষিত খাবার ও জল ব্যবহারের মাধ্যমে এবং সংক্রমিত ব্যক্তি বা বস্তুর সংস্পর্শে আসার মাধ্যমে ছড়ায় । এই সমস্যায় জ্বর, দুর্বলতা, ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব, পেট ব্যথা এবং জন্ডিসের মতো উপসর্গ দেখা যায় ।

ডায়রিয়া: বর্ষাকালে ডায়রিয়া খুবই সাধারণ এবং দূষিত খাবার বা জলের ব্যবহার এর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী । ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে ঘন ঘন মল, পেটে ব্যথা, বমি এবং জলশূন্যতার মতো লক্ষণ দেখা যায় ।

লেপ্টোস্পাইরোসিস: অনেকসময় বন্যার কারণে বা জলে জমে প্রাণীর মল, প্রস্রাব ও অন্যান্য ধরনের ময়লা এতে জমতে শুরু করলে লেপ্টোস্পাইরোসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । এটি এমন একটি রোগ যা প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায় ৷ এছাড়াও লেপ্টোস্পাইরা নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের কারণে হয় । লেপ্টোস্পাইরোসিসে জ্বর, মাথাব্যথা, ঠান্ডা লাগা, পেশীতে ব্যথা এবং বমির মতো উপসর্গ দেখা যায় । এই রোগের গুরুতর অবস্থা শরীরের অনেক অংশের ক্ষতি করতে পারে ।

সালমোনেলা: সালমোনেলা সংক্রমণ (সালমোনেলোসিস) একটি ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ যা দূষিত জল বা খাবারের মাধ্যমে মানুষ ও প্রাণীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে । বন্যা কবলিত এলাকায়ও এই রোগ বেশি দেখা যায় । এই সংক্রমণে ডায়রিয়া, মলে রক্ত ​​পড়া, ঠান্ডা লাগা এবং মাথাব্যথার মতো উপসর্গ দেখা যায় ।

এই রোগগুলি কীভাবে প্রতিরোধ করা যায় (How to prevent these diseases)?

ডাঃ কুমুদ সেনগুপ্তর মতে, কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলে দূষিত জল ও খাবার গ্রহণের ফলে সৃষ্টি রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব । যার কয়েকটি নিম্নরূপ ।

সর্বদা পরিষ্কার, ফুটানো বা ফিল্টার করা জল পান করুন । বাড়িতে ওয়াটার পিউরিফায়ার ব্যবহার করুন । শুধুমাত্র আপনার শরীর নয়, চারপাশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন । খাবার আগে ও পরে হাত ধুয়ে নিন । টয়লেট ব্যবহার করার পরে এবং শিশুদের ডায়াপার পরিবর্তন করার পরে হাত ধুয়ে নিন । নখ পরিষ্কার করাও প্রয়োজন ।

খাবারের পরিচ্ছন্নতার দিকেও মনোযোগ দিন । সব সময় তাজা ও পরিষ্কার খাবার খান এবং ফল ও সবজি ভালো করে ধুয়ে খান । বাইরের খাবার যতটা সম্ভব কম খান এবং খাবারের মানের দিকে মনোযোগ দিন । এছাড়াও পাবলিক প্লেসের পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখুন যেমন পাবলিক প্লেসে আবর্জনা ফেলবেন না ও জল জমতে দেবেন না । কারণ এটি মশা ও রোগের উৎস হয়ে উঠতে পারে ।

হেপাটাইটিস এ এবং অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে টিকা নেওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হন যারজন্য টিকা পাওয়া যায় । রোগের লক্ষণগুলি চিনুন এবং সঠিক সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসা নিন । যদি কেউ জ্বর, বমি, ডায়রিয়া, পেটে ব্যথা বা অন্য কোনও উপসর্গ অনুভব করেন, অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।