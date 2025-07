ETV Bharat / health

এই লক্ষণগুলিই হতে পারে বড় বিপদের সংকেত, আজই খাদ্যাভ্যাস বদলে ফেলুন - NUTRITIONAL DEFICIENCY

এই লক্ষণ নানান সমস্যার কারণ ( ফাইল চিত্র )

Published : July 5, 2025 at 10:17 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 10:43 AM IST

আমরা আমাদের প্রতিদিনের খাবার থেকে সমস্ত পুষ্টি পাই, কিন্তু অনেক সময় আমরা জেনে বা অজান্তে এমন কিছু খাই, যার কারণে আমাদের শরীরে পুষ্টির অভাব দেখা দেয় । আপনার থালাটি আপনার কাছে পুষ্টিকর মনে হলেও, আপনার শরীরে এমন কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যা এর অন্য দিকটিও বলে দেয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন লক্ষণ সম্পর্কে যা সমস্যার কারণ হতে পারে ৷ প্রতিদিনই কি শরীরটা বড্ড ক্লান্ত লাগে ? ঘুম থেকে উঠতেই ইচ্ছা করে না ? এমন হওয়ার কিন্তু নানা কারণ থাকে । যেমন- শারীরিক সমস্যা, পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া, অতিরিক্ত পরিমাণে পরিশ্রম ও মানসিক চাপ । এর সঙ্গেই থাকতে পারে পুষ্টির অভাব । সকালে হয়তো পেট ভরেই খাচ্ছেন, তবুও অনেক সময় ক্লান্ত লাগছে । হতেই পারে, প্রোটিন, শর্করা ও ফ্যাটের পরিমাণ ঠিক থাকছে না । অনেকেই মনে করেন, রোগা হওয়ার জন্য শর্করা বাদ দিতে হবে । শর্করা পুরোপুরি বাদ গেলে কিন্তু কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির জোগানই থাকবে না । মুখের কোণে ফাটল: যদি আপনি আপনার মুখের কোণে ফাটল লক্ষ্য করেন এবং ত্বক লাল হয়ে যায়, তাহলে তাকে অ্যাঙ্গুলার চাইলাইটিস বলা হয় । এটি সংক্রমণ বা অন্য কোনও কারণে হতে পারে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভিটামিন বি12, ফোলেট, রিবোফ্লাভিন, আয়রন এবং জিঙ্কের অভাবকে এর কারণ বলে মনে করা হয় । হাত ও পায়ে ঝিনঝিন করা: হাত ও পায়ে অসাড়তা বা ঝিনঝিন করা পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথির লক্ষণ ৷ তবে এটি বি ভিটামিন, বিশেষ করে বি6, বি12, থায়ামিন এবং রিবোফ্লাভিনের অপর্যাপ্ত গ্রহণের কারণেও হতে পারে । নখের আকৃতির সমস্যা: হাতের নখ শুধু সৌন্দর্যই বাড়ায় না, বরং স্বাস্থ্যের অবস্থারও জানান দেয় । পুরুষদের চেয়ে নারীরা লম্বা নখ রাখতে পছন্দ করেন । সবাই চান তাদের নখ মজবুত ও চকচকে হোক । তবে অনেকেরই নখ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙে যায় । প্রায়ই যদি এ ঘটনা ঘটে, তাহলে বুঝতে হবে আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো নে ই। কারণ শরীরে পুষ্টির অভাব হলে নখ ভেঙে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে । আপনার নখ স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনেক কিছু বলে । সুস্থ নখ আকৃতিতে বাঁকা । নখের আকৃতির আয়রনের ঘাটতির সসম্যা তৈরি করে । লাল জিভ: বি ভিটামিন এবং আয়রন শরীরে লোহিত রক্তকণিকা তৈরিতে সাহায্য করে, যা আপনার স্বাদ কুঁড়ি-সহ শরীরের প্রতিটি অংশে অক্সিজেন সরবরাহ করে । যদি এইগুলির ঘাটতি থাকে, তাহলে জিভ ফুলে যায় এবং লাল দেখাতে শুরু করে ৷ যাকে গ্লসাইটিস বলা হয় । এটি একটি লক্ষণ যে আপনার অনেক বি ভিটামিন বা আয়রনের ঘাটতি রয়েছে ৷ বিশেষ করে ভিটামিন বি12 । অনেক সময়েই এই শারীরিক অসুস্থতার কারণ আমরা বুঝতে পারি না । সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া খুবই জরুরি ।

