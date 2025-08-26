হায়দরাবাদ, 26 অগস্ট: বাড়তি মেদ সৌন্দর্যের আকাশে অনেকটা কালো মেঘের মতো। সে শরীরে জমুক আর মুখে ৷ ক্যামেরা অন করছেন, ছবি তুলতে ভালবাসেন বলে। কিন্তু ইদানিং ছবি তোলার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ডাবল চিন। মুখের বাড়তি মেদ ক্যামেরায় যেন আরও ফুলেফেঁপে উঠেছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ৷
মেদ জমতে জমতে থুতনির নিচে চর্বির একটা স্তর তৈরি হয়। এটাকেই ডাবল চিন বলে। ধরুন কোনও পার্টির জন্য আয়নায় নিজেকে মানানসই করে তুলেছেন ৷ কিন্তু থুতনির নীচ দিয়ে ঠিক উঁকি মারছে ডাবল চিন ৷ অনেকেই ডাবল চিনের কারণে খুব সংকোচে থাকেন, ছবি তুলতে লজ্জা পান ৷ তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে একটু মনোযোগ এবং ধৈর্যের মাধ্যমে এই ডাবল চিন 'কাঁটা' তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে ৷
পুষ্টি বিশেষজ্ঞ মানসা বলছেন, ডাবল চিনের কারণগুলি জানুন ৷ তারপর সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করান। খাদ্যাভ্যাস এবং ব্যায়ামের মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকাংশে কমানো যেতে পারে। জাঙ্ক এবং অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলুন। ফাইবার সমৃদ্ধ খাবার খান। সবজি ও বীজযুক্ত শস্য বেশি করে খাওয়া উচিত ৷
কী কারণে ডাবল চিন ?
- অতিরিক্ত ওজন এবং হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্তদের মধ্যে ডাবল চিন সাধারণত বেশি লক্ষ্য করা যায় ৷ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমনটা গর্ভাবস্থাতেও হতে পারে ৷ তবে কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে ডাবল চিন বংশগত ।
- বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বয়স বাড়লে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। বেশি বয়সিদের ডবল চিন হওয়ার এটাও একটা কারণ। পেশী দুর্বল হয়ে গেলে ঘাড় এবং চোয়ালের ত্বক আলগা হয়ে যায়।
- যাঁরা কর্মক্ষেত্রে ফোন, ল্যাপটপ এবং কম্পিউটার ব্যবহার করে থাকেন ৷ তাঁদের সবসময় খুব বেশি নীচের দিকে তাকিয়ে থাকলে ঘাড় এবং চোয়ালের পেশী দুর্বল হয়ে যেতে পারে ৷ তার থেকে ডাবল চিনের সমস্যা দেখা দিতে পারে।
কীভাবে ডাবল চিন কমবে ?
ডাবল চিন কমাতে মুখের যোগ ব্যায়াম করা উচিত ৷ একে ফেস যোগা বলা হয়ে থাকে। এই ব্যায়ামের মাধ্যমে মুখের পেশি, ত্বক এবং লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমকে উদ্দীপিত করে। যা মুখের মেদ কমিয়ে চিবুককে ধারালো করে তোলে। তবে হ্যাঁ, মুখের চর্বি কমানো একটা কঠিন কাজ। এজন্য ব্যায়ামের পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে। জীবনধারা ও খাদ্যাভাসের পরিবর্তন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডাবল চিন কমানোর ক্ষেত্রে ৷
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনও স্থূলকায় ব্যক্তির শরীরের ওজনের 10 থেকে 15 শতাংশ কমিয়ে আনা হলে ডাবল চিনও দূর হবে। তবে, পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যে তাঁরা প্রতিদিন যত ক্যালোরি বার্ন করেন তার চেয়ে 300 থেকে 500 ক্যালোরি বেশি বার্ন করতে পারলে ভালো ৷ কসমেটোলজিস্ট সুনিথা বলছেন, এর ফলাফল 3 মাস পরে লক্ষ্য করা যাবে ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ বা চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞকে জানাতে হবে ) ৷