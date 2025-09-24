ETV Bharat / health

প্রতিদিনের ছোটখাটো অবহেলা হার্টকে অসুস্থ করে তোলে, সুস্থ রাখতে মেনে চলুন এই টিপস

অস্বাস্থ্যকর জীবনধায় হতে পারে হার্টের সমস্যা ৷ মুক্তি পেতে এই টিপস অনুসরণ করা উচিত ৷

হার্টকে সুস্থ রাখতে কী করবেন (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Health Team

Published : September 24, 2025 at 2:41 PM IST

4 Min Read
হার্টের রোগগুলি আর সমস্যা নয় । ধমনীর অনড়তা এবং এর কারণে, হার্ট অ্যাটাকের তরুণ প্রজন্ম এমনকি কৈশোর বয়সি শিশু । হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকের কারণে মৃত্যু এখন আলোচনায় । আমাদের বুঝতে হবে এই সমস্যাগুলি হঠাৎ করে আসে না, এটি আমাদের বছরের অবহেলা, ভুল ডায়েট এবং দুর্বল জীবনযাত্রার ফলাফল ।

আজকের প্রজন্ম, যা সর্বদা ফোনের বিজ্ঞপ্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করে ৷ অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ এবং এটি থেকে বাড়ছে এমন রোগের প্রতি অবহেলা । রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস কেবল হৃদয়কেই নয়, কিডনি, লিভারের মতো আরও অনেক অঙ্গকে প্রভাবিত করছে । অতএব, সঠিক ডায়েট, স্বাস্থ্যকর রুটিন পাশাপাশি নিয়মিত স্বাস্থ্য চেক -আপ বোঝা উচিত ।

তরুণ প্রজন্মের মধ্যে কেন হার্ট অ্যাটাক বাড়ছে ?

যৌবনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হার্টের সমস্যার পিছনে সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল একটি বিশৃঙ্খলাযুক্ত জীবনধারা । মানুষ অনুশীলন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এমনকি হাঁটার মতো সাধারণ শারীরিক ক্রিয়াকলাপ হ্রাস পাচ্ছে । সমস্ত বয়সের মানুষের পর্দার সময় বেড়েছে । এই কারণেই 40 বছর বয়সে পৌঁছনোর আগে মানুষ স্থূলত্ব এবং ডায়াবেটিসের মতো সমস্যায় পড়ছে ।

উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরলের মতো অন্যান্য ঝুঁকির সমস্যাও বাড়ছে । মানুষের খাওয়ার পদ্ধতি পরিবর্তন হয়েছে । পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট, ট্রান্স ফ্যাট, চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারগুলি খাবারে পুষ্টির দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে । ধমনীগুলি ধূমপান, অ্যালকোহল গ্রহণ এবং অন্যান্য ওষুধের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে । এই সমস্ত কারণগুলি একসঙ্গে হার্টের কার্যকারিতা ব্যাহত করে, যা এটি থেকে রোগ এবং মৃত্যুর সম্ভাবনা বাড়িয়েছে ।

বিশেষজ্ঞরা জানান, স্ট্রেস আজকের জীবনযাত্রার একটি অযাচিত অংশ ৷ যা মানুষকে ভালো এবং পর্যাপ্ত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে । দেরিতে কাজ এবং অনিয়মিত সময়ের কারণে মানুষ শারীরিক এবং মানসিক বিশ্রাম হয় না । এটি স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে । কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারণে হৃদরোগের সম্ভাবনাও রয়েছে ।

স্টেরয়েড, উচ্চ প্রোটিন, শক্তি পানীয় এবং ফিটনেসের উপায়গুলি সঠিকভাবে ব্যবহারের কারণে আজ অনেক ধরণের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিচ্ছে । পরিবেশগত বিষক্রিয়া আজকের একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ । কীটনাশক, ভেজালযুক্ত খাবার এবং ভারী ধাতুগুলির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার হৃদরোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

মহিলাদের স্বাস্থ্যের কারণে সতর্কতা বাড়ানো প্রয়োজন:

জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে মহিলারাও স্থূলত্ব, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে সমস্যা হতে শুরু করেছে । হরমোন ভারসাম্যহীনতার কারণে বিভিন্ন স্বাস্থ্য চ্যালেঞ্জেরও মুখোমুখি । মহিলারা প্রায়শই ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট, বদহজম এবং বুকের ব্যথার মতো লক্ষ্য করেন ৷

স্বাস্থ্যকর হার্টের জন্য রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন:

হাইপারটেনশন: হাইপারটেনশন প্রায়শই লক্ষণ ছাড়াই ঘটে তবে ক্রমাগত ধমনীগুলিকে ক্ষতি করে ।

কীভাবে ক্ষতি করে ? এটি রক্তনালীগুলির প্রাচীরকে ঘন এবং শক্ত করে তোলে । এই এথেরোস্ক্লেরোসিস ধমনীতে ফলক জমে থাকার কারণে ঝুঁকি বাড়ায় । হার্টের পেশী ঘন হয়, যা আন্তরিক, স্ট্রোক এবং কিডনি রোগের ঝুঁকি বাড়ায় ।

ডায়াবেটিক ডিসলিপিডেমিয়া: এটি উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইড এবং এইচডিএল হ্রাসের কারণে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় । ডায়াবেটিস রোগীদের প্রায়শই হার্ট অ্যাটাক হয় । ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনার চেয়ে দুই থেকে চারগুণ বেশি ।

জানা গিয়েছে, ভারতে 23 মিলিয়নেরও বেশি ডায়াবেটিস রয়েছে । শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার কারণে স্থূলত্ব, অস্বাস্থ্যকর খাবার, বয়ঃসন্ধি ডায়াবেটিস গুরুতর রূপ নিচ্ছে ।

চিকিৎসকরা জানান, জিনগত কারণে ভারতীয়দের মধ্যে 20-30 বছর বয়স থেকে স্ক্রিনিং শুরু করা উচিত ।

হৃদরোগের ঝুঁকি চিহ্নিত করুন:

নিয়মিত স্বাস্থ্য চেক-আপ: রক্তচাপ, চিনি, কোলেস্টেরল, ওজন, বর্ধিত কোমর বৃত্তের দিকে নজর রাখুন ।

চিকিত্সা পরীক্ষা: ঝুঁকি থাকলে অবশ্যই ইসিজি, ইকোকার্ডিওগ্রাম, ট্রেডমিল পরীক্ষা দ্বারা পরিচালিত হতে হবে ।

জীবনধারনে এই অভ্যাসে পরিবর্তন আনুন:

ভারসাম্যযুক্ত ডায়েট: ফ্রেস ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য, মিললেট, ড্রাই ফ্রুট, মাছ ইত্যাদি ৷

প্রতিদিন কমপক্ষে 30 মিনিটের মাঝারি তীব্রতার সঙ্গে অনুশীলন করুন । শরীরচর্চা করা প্রয়োজন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

