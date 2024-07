ETV Bharat / health

ইমারশন হিটারের গরম জলে রোজ স্নান করলে হতে পারে নানা সমস্যা - Immersion heater Disadvantage

Published : Jul 24, 2024, 9:49 AM IST

By ETV Bharat Bangla Team

কলকাতা: বর্ষা কিংবা শীত, ঠান্ডা আবহাওয়ায় গরম জলে স্নান করলে বেশ আরাম পাওয়া যায় ৷ গ্যাসের খরচ কমানোর জন্য অনেকেই ইমারশন হিটার ব্যবহার করে থাকেন ৷ এটির সহায্যে চটজলদি জলও গরম হয়ে যায় ৷ কিন্তু অজান্তেই নিজের ক্ষতি ডেকে আনছেন না তো ? বিশেষজ্ঞরা জানান, প্রতিনিয়ত ইমারশন হিটারের জল ব্যবহার করলে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা হতে পারে ৷

ইমারশন হিটার ব্যবহার করার সময় কার্বন মনোক্সাইডের মতো ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত হয় । এর কারণে মাথাব্যথা, বমি বমি ভাব এবং শ্বাসকষ্ট হতে পারে । ইমারশন হিটারের জলে স্নান করলে হার্টের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

2020 সালে 'The Journal of Headache and Pain'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে জানা গিয়েছে, যারা হিটারের জলে স্নান করেন তাদের মাথাব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ছিল। নিউইয়র্ক সিটির এক হাসপাতালের নিউরোলজিস্ট ডাঃ জেন স্মিথ এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, "হিটার দিয়ে জল গরম করার সময় কার্বন মনোক্সাইডের মতো গ্যাস নির্গত হয় যা মাথাব্যথার কারণ হয়ে ওঠে ৷"