প্রতিদিন রুটি এভাবে বানাচ্ছেন ? আজই সতর্ক হোন - Roti on Direct Flame Cause Cancer

কলকাতা: রুটি ভারতীয় খাদ্যের একটি অংশ । যা শরীরের জন্যও উপকারী ৷ দুপুরের খাবারে হোক বা রাতের খাবারে রুটি খাওয়া হয়েই থাকে ৷ তবে কেউ কেউ সবজির সঙ্গে আবার কেউ ডাল দিয়ে রুটি খেতে পছন্দ করেন ৷ ছোটদের জ্যাম দিয়ে বা সস দিয়ে রুটি খাওয়ানো হয় ৷ তবে রুটি বানানোর সময় অনেকে অজান্তেই ভুল করে ফেলেন ৷ সরাসরি আগুনে রুটি পুড়িয়ে তৈরি করেন ৷ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর ৷ অনেক গবেষণায় জানা গিয়েছে, এই পদ্ধতি ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে (Can cooking roti on direct flame cause cancer) ৷

জার্নাল অফ ফুড সায়েন্স (Journal of Food Science)-এ প্রকাশিত একটি সমীক্ষা অনুসারে, উচ্চ তাপমাত্রায় সরাসরি আগুনের শিখায় রুটি বা কোনও খাদ্য আইটেম বেক করা হলে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় । "উচ্চ তাপমাত্রায় রান্না করার ফলে অ্যাসিলামাইড, হেটেরোসাইক্লিক অ্যামাইনস (এইচসিএ) এবং পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তৈরি হয়, (Formation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Food During Cooking) যা ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে ৷ " ড. জে.এস. লি, জে.এইচ. কিম, ওয়াই জে. লি এই গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷

কীভাবে ক্যানসারের ঝুঁকি কমানো সম্ভব (How to reduce the risk of Cancer)?

খেয়াল রাখতে হবে যেন বেশি পুড়ে না যায়: বলা হয় রুটি করার সময় কালো হওয়া উচিত নয় । আগুনের আঁচ কমিয়ে দিন এবং রুটিটি ঘন ঘন ঘুরিয়ে দিন যাতে এটি খুব বেশি পুড়ে না যায় ।