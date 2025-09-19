ETV Bharat / health

কী এই বিরল রোগ মস্তিষ্ক খাওয়া অ্যামিবা ? বাংলাতেও এর সংক্রমণ বাড়ছে ! জেনে নিন এর ভয়াবহ লক্ষণগুলি

কেরলে মস্তিষ্ক-খেকো অ্যামিবার সংক্রমণে মৃত বেশ কয়েকজন ৷ বাংলাতেও এর দাপট বাড়ছে ৷ জানেন এর লক্ষণ ?

মস্তিষ্ক খাওয়া অ্যামিবা (Getty Image)
নেগলেরিয়া ফাউলেরি হল একটি অ্যামিবা যা সারা বিশ্বে উষ্ণ এবং অগভীর মিঠা জলের জলাশয়ে, যেমন হ্রদ, নদী এবং উষ্ণ প্রস্রবণে বাস করে । এটি মাটিতেও বাস করে । এটিকে একটি মুক্ত-জীবিত জীব হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এর বেঁচে থাকার জন্য কোনও পোষকের প্রয়োজন হয় না । এই অ্যামিবা দ্বারা সংক্রামিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাইমারি অ্যামিবিক মেনিনগোয়েনসেফালাইটিস (PAM) নামক একটি রোগ দেখা দেয় । PAM হল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের একটি অত্যন্ত গুরুতর সংক্রমণ যা প্রায় সবসময়ই মারাত্মক ।

এই ধরণের অ্যামিবা দ্বারা সংক্রামিত হওয়ার সবচেয়ে সাধারণ উপায় হল যখন সংক্রামিত জল আপনার নাকে প্রবেশ করে । সেখান থেকে অ্যামিবা আপনার মস্তিষ্কে যায় । এটি সাধারণত ঘটে যখন আপনি সাঁতার কাটছেন, ডাইভিং করছেন বা সংক্রামিত জলে ওয়াটার স্কিইং করার মতো কিছু করছেন ।

কেরলে এই অ্যামিবার দাপট মাথাচাড়া দিয়েছে ৷ যার কারণে কয়েকজনেক মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে ৷ কেরলের কিছু কিছু জায়গায় এই রোগের পরিমাণ বেড়েছে ৷ বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে গতবছর ও চলতি বছরে এই রাজ্যেও অ্যামিবা আক্রান্তের হদিশ মিলেছে ৷ এ রাজ্যেও প্রায় 20 জন অ্যামিবা আক্রান্তের হদিশ মিলেছে ।

কী এই বিরল রোগ কীভাবে হয় ও লক্ষণ এবং প্রতিকার ব্যবস্থা জেনে নিন বিস্তারিত:

অপরিশোধিত, উষ্ণ জল মস্তিষ্ক খাওয়া অ্যামিবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ । এটি নেগলেরিয়ার জন্য একটি আদর্শ আবাসস্থল । এটি উষ্ণ জলে 115 ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় মরে না বাঁচতে পারে ৷ এছাড়াও

উষ্ণ পুকুর, হ্রদ, মাটির গর্ত, উষ্ণ স্রোত সহ নদী, বিশেষ করে যেখানে জলের স্তর কম, স্পা এবং সুইমিং পুল যেখানে জল শোধন করা হয় না, অপরিশোধিত পৌরসভার জল সরবরাহ বা কূপের জল, উষ্ণ প্রস্রবণ-সহ বিভিন্ন ভূ-তাপীয় জলের উৎস, তাপীয়ভাবে দূষিত জল, যেমন- পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে অ্যাকোয়ারিয়ামের জল, বাচ্চাদের জন্য জল খেলার জায়গা, জলজ পার্ক ইত্যাদি ৷

PAM এর নির্দিষ্ট লক্ষণ নেই । এটি প্রথমে ভাইরাল মেনিনজাইটিসের অনুরূপ হতে পারে ।

ফলে বমি বমি ভাব, খিদে না থাকা, জ্বর, মানসিক ভারসাম্য ইত্যাদি অনুভব করতে পারেন ৷

বিশেষজ্ঞদের মতে, N. Fowleri সাধারণত ব্যাকটেরিয়া খাওয়ায় । কিন্তু একবার তারা মানুষের মধ্যে প্রবেশ করলে মস্তিষ্ককে খেতে শুরু করে । যেহেতু নাক অ্যামিবা আপনার প্রবেশের পথ হিসাবে কাজ করে, তাই সংক্রমণগুলি প্রায়শই এমন ক্রিয়াকলাপগুলির দ্বারা সংঘটিত হয় ৷ চিকিৎসকরা জানান এই সংক্রমন একজনের থেকে অন্যজনের শরীরে ছড়ায় না ৷

মস্তিষ্ক খাওয়া অ্যামিবা সংক্রমণ শনাক্ত করা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে । যদি আপনার ডাক্তার PAM হয়েছে সন্দেহ করেন তাহলে অ্যামিবা নমুনা পরীক্ষা করার জন্য ল্যাব পরীক্ষা করান ৷ তখনই বোঝা যাবে আপনার শরীরে এই অ্যামিবার বাসা বাঁধছে কি না ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

