ফোনের নীল আলো ত্বকের জন্যও ক্ষতিকর, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা - Mobile Blue light Side Effect

By ETV Bharat Bangla Team

নীল আলো কীভাবে ত্বককে প্রভাবিত করে (How blue light affects the skin) ?

বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, ত্বকের কোলাজেনের ক্ষতি করতে পারে ৷ ত্বকের গঠনের জন্য যে প্রোটিনের দরকার হয় সেটি উৎপাদনে বাধা দেয় ৷ তবে ডিভাইসের স্ক্রিন এক সেন্টিমিটার দূরে রাখলেও এক ঘণ্টা ব্যবহার করা হলে এই সমস্যা হতে পারে ৷ জানা গিয়েছে, যদি আপনার ডিভাইসকে 10 সেন্টিমিটারের বেশি দূরে রাখেন, তাহলে এটি আপনার এক্সপোজার 100-গুণ কমিয়ে দেবে । ফলে ত্বকের ক্ষতির ঝুঁকি অনেক কম ৷

নীল আলো আপনার ঘুম ব্যাহত করতে পারে ৷ ঘুমের জন্য ভীষণভাবে ক্ষতিকর এই নীল আলো ৷ ঘুম না হলে চোখের চারপাশের ত্বক নিস্তেজ বা ফোলা দেখায় ৷ নীল আলো মেলাটোনিনের উৎপাদনে বাধা দেয় ৷ এই প্রাকৃতিক হরমোন আমাদের শরীরে ঘুমের জন্য দায়ী ৷ স্লিপিং সারকেলকেও নিয়ন্ত্রণ করে এই হরমোন ৷ ফলে নীল আলো আপনার ত্বকে সরাসরি ক্ষতি করে ৷ ফলে ত্বকে ব্রণ, একজিমা এবং রোসেসিয়ার মতো সমস্যা হতে পারে ৷

ত্বককে কীভাবে রক্ষা করবেন (How to protect the skin) ?

কম্পিউটারের পর্দা থেকে দূরে বসুন । পর্দার কনট্রাস্ট অল্প বাড়িয়ে রাখুন । তাতে চোখের উপর চাপ কমবে । ফলে ত্বকের ক্ষতিও কম হবে ৷

নীল আলো কমাতে এইগুলি করতে পারেন ৷ আপনার ডিভাইসে নাইট মোড সেটিং ব্যবহার করুন বা সন্ধ্যায় নীল আলোতে আপনার এক্সপোজার কমাতে একটি ব্লু-লাইট ফিল্টার অ্যাপ ব্যবহার করতে পারেন ৷ ঘুমানোর আগে স্ক্রিন টাইম কমিয়ে দিন এবং ঘুমের ব্যাঘাতের ধরণগুলি এড়াতে একটি আরামদায়ক ঘুমানোর রুটিন তৈরি করুন যা আপনার ত্বকের স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে ৷

সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন । টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড এবং আয়রন অক্সাইড ধারণকারী খনিজ এবং শারীরিক সানস্ক্রিনগুলি নীল আলো থেকে বিস্তৃত সুরক্ষা প্রদান করে ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷