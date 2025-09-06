বয়স, ধূমপান নাকি জীবনযাত্রা ? ব্লাড ক্যানসারের ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার কারণগুলি কী কী ?

আজকাল ভুল খাদ্যাভ্যাস এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার কারণে, অনেক রোগের ঝুঁকি বেড়েছে । ক্যানসারও সেই মারাত্মক রোগগুলির মধ্যে একটি ।
Published : September 6, 2025 at 12:05 PM IST
আজকের সময়ে খারাপ খাদ্যাভ্যাস এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার কারণে অনেক ধরণের রোগ বাড়ছে । রক্তের ক্যানসার তার মধ্যে একটি । এই রোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য, প্রতিবছর সেপ্টেম্বর মাসকে রক্তের ক্যানসার সচেতনতা মাস হিসেবে পালিত হয় । এই মাসের উদ্দেশ্য হল এই রোগের লক্ষণগুলি সম্পর্কে মানুষকে জানানো ।
এটি সময়মতো বিপদ শনাক্ত করতে সাহায্য করবে । ব্লাড ক্যানসার এমন একটি রোগ যা সম্পর্কে মানুষ প্রায়শই খুব কম জানে । এই কারণেই মাঝে মাঝে এটি দেরিতে শনাক্ত করা হয় । যদি মানুষ এর ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকে, তাহলে সময়মতো তদন্ত এবং চিকিৎসা শুরু করা সহজ হয়ে যায় । যদিও এই রোগ যে কারোরই হতে পারে, তবুও মানুষের সতর্ক থাকা এবং প্রতিদিন তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ব্লাড ক্যানসার কী এবং এর ঝুঁকির কারণগুলি কী ? জেনে নিন বিস্তারিত ৷
ব্লাড ক্যানসার এমন একটি রোগ যা আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷ রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে । রক্তকনিকার কোষগুলি আমাদের শক্তি দেয় ৷ রোগ থেকে রক্ষা করে এবং আহত হলে অতিরিক্ত রক্তপাত হতে দেয় না । যখন এই কোষগুলির ডিএনএ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন তারা ক্যানসারে পরিণত হয় এবং সঠিকভাবে কাজ করতে অক্ষম হয় ।
ব্লাড ক্যানসার কী (What Is Blood Cancer)?
যখন আপনার শরীরের রক্তকণিকাগুলি সঠিকভাবে গঠন বা কাজ করতে অক্ষম হয়, তখন তাকে ব্লাড ক্যানসার বলা হয় । এই রোগটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনার হাড়ের ভিতরের নরম অংশ অর্থাৎ অস্থি মজ্জা থেকে শুরু হয় । অস্থি মজ্জাতে স্টেম সেল থাকে । এগুলি বিশেষ কোষ, যা পরবর্তীতে তিন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ রক্তকণিকা তৈরি করে:
লোহিত রক্তকণিকা: এগুলি সারা শরীরে অক্সিজেন বহন করে ।
শ্বেত রক্তকণিকা: এগুলি আপনার শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করে ।
প্লেটলেট: এগুলি রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে যাতে আঘাতের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত না হয় ।
জেনে নেওয়া প্রয়োজন ব্লাড ক্যানসারের ক্ষেত্রে, এই তিনটি কোষ সঠিকভাবে তৈরি হয় না বা তাদের কার্যকারিতা ব্যাহত হয় । যেকোনও ক্যানসারের মতো, ব্লাড ক্যানসারও একটি গুরুতর রোগ ।
কত ধরণের ব্লাড ক্যান্সার আছে ?
লিউকেমিয়া, লিম্ফোমা, মাইলোমা ৷
ব্লাড ক্যানসারের ঝুঁকির কারণ:
কিছু কিছু বিষয় আছে যা রক্ত ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে, যেমন-
বয়স: বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ক্যানসারের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ।
লিঙ্গ: পুরুষদের মধ্যে এই রোগটি বেশি দেখা যায় ।
ধূমপান: ধূমপান বা পরোক্ষ ধূমপানও রক্ত ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায় ।
বিষাক্ত রাসায়নিকের প্রভাব: দীর্ঘ সময় ধরে বেনজিন এবং ফর্মালডিহাইডের মতো রাসায়নিকের সংস্পর্শে থাকা ।
পূর্ববর্তী ক্যানসারের চিকিৎসা: যদি আপনি আগে রেডিয়েশন বা কেমোথেরাপি করে থাকেন, তাহলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।
পারিবারিক ইতিহাস: কিছু রক্ত ক্যানসার পরিবারে চলতে পারে, যদিও বেশিরভাগ রোগীর পারিবারিক ইতিহাস থাকে না । দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ, কিছু জেনেটিক ব্যাধি এবং অটোইমিউন রোগও ঝুঁকি বাড়ায় ।
ঝুঁকি কীভাবে কমানো যায় ?
রক্ত ক্যানসার সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় । এই রোগ একজন সুস্থ ব্যক্তিরও হতে পারে । তবে আপনি কিছু ঝুঁকির কারণ এড়াতে পারেন, যেমন- ধূমপান ত্যাগ করা, খাদ্যাভ্যাসের প্রতি মনোযোগ দেওয়া ।
ব্লাড ক্যানসারের লক্ষণ:
ক্লান্ত বোধ, শ্বাসকষ্ট, লিম্ফ নোড ফুলে যাওয়া, ঘন ঘন সংক্রমণ, হাড়ের ব্যথা, রাতে অতিরিক্ত ঘাম, জয়েন্টে ব্যথা, ক্রমাগত জ্বর, হঠাৎ ওজন হ্রাস ৷
ব্লাড ক্যানসার কেন হয় ?
রক্ত কোষের ডিএনএ পরিবর্তন (মিউটেশন) হলে রক্ত ক্যানসার শুরু হয় ।
ডিএনএ কোষগুলিকে কখন বৃদ্ধি, বিভাজন বাধা দেয় ৷
ডিএনএ সমস্যা হলে কোষগুলি অদ্ভুতভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে ।
এই খারাপ কোষগুলি অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায় এবং স্বাভাবিক কোষগুলির বৃদ্ধিকে বাধা দেয় ।
ধীরে ধীরে অস্থি মজ্জাতে সুস্থ কোষের সংখ্যা হ্রাস পায় । এরফলে শরীরে পর্যাপ্ত রক্ত কোষ সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না ।
