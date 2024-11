ETV Bharat / health

এই স্যুপ শীতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে, জেনে নিন সহজ উপায়

By ETV Bharat Health Team

4 কাপ জল

ধনে পাতা (কুচিকরে কাটা)

গাজর এবং আদার স্যুপ কীভাবে তৈরি করবেন (How to make carrot and ginger soup) ?

প্রথমে একটি প্যানে তেল গরম করুন । এতে জিরে দিন । তারপর পেঁয়াজ এবং রসুন যোগ করে লাল করে ভাজুন ৷

এবার এতে গাজর ও আদা দিয়ে 2-3 মিনিট ভাজুন ।

এরপর হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো এবং নুন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন ।

4 কাপ জল দিয়ে ফুটতে দিন ।

কম আঁচে গাজর দিয়ে 15 থেকে 20 মিনিট ফুটতে দিন ৷

তারপর গ্যাস বন্ধ করে মিশ্রণটিকে ঠান্ডা হতে দিন ৷ এবার মিক্সারে পিষে মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন ।

আরও একবার প্যানে দিয়ে এতে অল্প পরিমাণ বাটার ও গোলমরিচ ধনেপাতা দিয়ে গরম গরম পরিবেশণ করুন ৷

এছাড়াও আপনি চাইলে এই স্যুপে পছন্দ অনুযায়ী অন্যান্য সবজি যেমন আলু, মটর ইত্যাদি যোগ করতে পারেন ।

এটি আরও ক্রিমি করতে চাইলে সামান্য ক্রিম বা দুধ যোগ করতে পারেন ।

গাজর এবং আদার স্যুপ কেন উপকারী (Why is Carrot and Ginger soup Beneficial) ?

পুষ্টুবিদরা জানান, আদার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে ।

আদা হজমের উন্নতিতে সাহায্য করে এবং গ্যাস ও কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করে ।

গাজরে রয়েছে ভিটামিন এ যা ত্বককে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ।

গাজরে উপস্থিত ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তির জন্যও ভালো ।

এই স্যুপে ক্যালোরি কম এবং ওজন কমাতে সাহায্য করতে পারে ।

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/the-pros-and-cons-of-root-vegetables

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK92775/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)