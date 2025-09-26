হৃদরোগ এড়াতে এই ফল খান, ধমনীতে ব্লক হওয়ার ঝুঁকি কমায়
আপনি কি জানেন যে কিছু ফল হৃদপিণ্ড সুস্থ রাখতে সাহায্য করতে পারে ? জেনে নিন সেগুলি কী কী ?
হৃদরোগের ক্রমবর্ধমান প্রকোপ ইঙ্গিত দেয় আমাদের হৃদরোগের স্বাস্থ্যের প্রতি অসাবধান । আমাদের খাদ্যাভ্যাসের সরাসরি প্রভাব হৃদরোগের উপর পড়ে । তাই হৃদরোগ এড়াতে এর উন্নতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
অতএব, আমাদের খাদ্যতালিকায় এমন কিছু খাবার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যা হৃদরোগকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে । কিছু ফল সুস্থ হৃদরোগ বজায় রাখতে খুবই উপকারী হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন হৃদরোগের স্বাস্থ্য উন্নত করতে কোন ফল খাওয়া উচিত ।
বেরি: বেরি হল অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ভাণ্ডার । এতে থাকা অ্যান্থোসায়ানিন প্রদাহ কমাতে এবং খারাপ কোলেস্টেরলের জারণ রোধ করতে সাহায্য করে । এটি ধমনীতে প্লাক জমার ঝুঁকি কমায় ৷ যা হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের একটি প্রধান কারণ । এগুলিতে ফাইবার এবং ভিটামিন সিও প্রচুর পরিমাণে থাকে, যা হৃদরোগের জন্য উপকারী ।
কলা: কলা পটাশিয়ামের একটি চমৎকার উৎস । এগুলি শরীরে সোডিয়ামের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগের জন্য একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ । কলাতে থাকা ফাইবার এবং ম্যাগনেসিয়াম হৃদরোগের স্বাস্থ্যও উন্নতি করতে সাহায্য করে ।
বেদানা: বেদানায় বেশ কিছু শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে যা ধমনীর দেয়াল শক্ত হওয়া রোধ করে এবং রক্ত প্রবাহ উন্নত করে । নিয়মিত বেদানার রস পান করলে ধমনীতে প্লাক জমা কমতে পারে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করতে পারে । বেদানা ধমনিতে রক্ত চলাচল সচল রাখতে সাহায্য করে । উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ৷ সেই রক্ত যাতে জমাট না বাঁধে সেদিকেও ঠিক রাখে ৷ ফলে রোজ খবারে বেদানা রাখলে হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য় করে ৷
কিউই: এই ছোট সবুজ ফলটি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ । কিউই ভিটামিন সি, ভিটামিন কে, পটাসিয়াম এবং ফাইবারের একটি ভালো উৎস । কিউইতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে । এটি শরীরে প্রদাহ কমায়, হৃদরোগের ঝুঁকি প্রতিরোধ করে । এর ফাইবার কোলেস্টেরল শোষণ কমিয়ে হৃদয়কে রক্ষা করে ।
অ্যাভোকাডো: অ্যাভোকাডো স্বাস্থ্যকর চর্বির একটি চমৎকার উৎস । এতে মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট থাকে ৷ যা খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে এবং ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে । এছাড়াও, অ্যাভোকাডোতে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম থাকে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । কিউইতে উপস্থিত ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হৃদরোগের জন্য উপকারী ।
এছাড়াও কিছু জিনিস খেয়াল রাখা প্রয়োজন ৷ ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে হৃদরোগের ঝুঁকি বেশি থাকে ৷ হৃদ্রোগের চিকিৎসকদের মতে, যদি কোনও ডায়াবিটিস রোগী শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথার মতো সমস্যায় ভোগেন, তাঁকে অবিলম্বে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত । অনেক সময়েই দেখা যায়, ডায়াবিটিসের রোগীদের হাত-পা অসাড় হয়ে যাচ্ছে ৷ সেই সঙ্গে হাঁটাচলা করতে গেলেই হাঁপ ধরে যাচ্ছে ৷ অনেকসময় শ্বাসের সমস্যাও হচ্ছে । রাতে শুয়ে ঘামও হয় অনেকের । এই সবই হৃদ্রোগের লক্ষণ হতে পারে । তাই সময় থাকতে পরীক্ষা করা জরুরি ।
