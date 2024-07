ভরপেট খেয়েও পুষ্টির ঘাটতি ? জানুন সুস্থ থাকতে কী খাবেন, কতটা খাবেন - Immunity Booster Foods

হায়দরাবাদ: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানিয়েছে করেছে 40 বছর বয়সের আগে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, হার্ট অ্যাটাক, ক্যানসার এবং পক্ষাঘাতের মতো রোগের প্রধান কারণ হল পরিবর্তিত খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রা । এসব স্বাস্থ্য সমস্যা এড়াতে প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সবুজ শাক অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে বলে জানা গিয়েছে । প্রতিদিন কতটা শাক খাওয়া উচিত জানেন কি ?

WHO জানাচ্ছে, একজন ব্যক্তির সুস্থ থাকার জন্য তার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কমপক্ষে 37-69 গ্রাম শাকসবজি রাখার পরিকল্পনা করা উচিত । অর্থাৎ, চারজনের পরিবারের সদস্যদের নিশ্চিত করা উচিত যে, তারা তিনগুচ্ছ সবুজ শাকসবজি খান যেমন ডাল, শাক, স্যালাড ।

2021 সালে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং ইউনিসেফ (UNICEF) যৌথভাবে একটি সুস্থ জীবনধারা বজায় রাখার জন্য স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণের উপর 'গ্লোবাল ডায়েট কোয়ালিটি স্কোর' নামে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেছে, এতে 25 ধরনের খাবার বিশ্লেষণ করেছেন বিশেষজ্ঞরা । এই গবেষণার ফলাফল 'দ্য জার্নাল অফ নিউট্রিশন' (The Journal of Nutrition) জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে । ডব্লিউএইচও-এর খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগের পরিচালক ডাঃ ব্রায়ান মিলার এই গবেষণায় অংশ নিয়েছিলেন ।