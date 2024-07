ETV Bharat / health

ওজন কমাতে ব্রেকফাস্টে রাখতে পারেন এই ড্রাই ফ্রুটগুলি - Best DRY FRUITS FOR WEIGHT LOSS

কলকাতা: অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া ও জীবনধারণের কারণে ওজন বেড়ে যাওয়া আজকালকার একটা বড় সসম্যা ৷ ওজনের সমস্যা হলে শরীরে বাসা বাঁধতে পারে নানান রোগ ৷ তাই যতটা সম্ভব ওজন স্বাভাবিক রাখা প্রয়োজন ৷ অনেকেই এই বিষয়টিকে গুরুত্ব না-দিয়ে এড়িয়ে যান ৷ ফলে ভবিষ্যতে আপনি কঠিন রোগের শিকার হতে পারেন ৷

ওজন বাড়ার অর্থ হল আপনার দেহে মেদ বৃদ্ধি পাওয়া। ফ্যাট বাড়লে ইনসুলিন ঠিকমতো কাজ করে না। এছাড়া এক্ষেত্রে দেহের অন্যান্য অঙ্গেও ফ্যাট জমে। যার ফলে সমস্যা তৈরি হয়। ফলে ব্রেকফাস্টে কিছু ফল রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় ৷ যা ওজন কমাতে সাহায্য করে ৷ জেনে নিন, ব্রেকফাস্টে কী কী ড্রাই ফ্রুট রাখা যেতে পারে (You can eat this dry fruit to lose weight quickly)?

আমন্ড: বিশেষজ্ঞদের মতে, ওজন কমাতে আমন্ড খুবই সহায়ক । এটি প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং ফাইবার সমৃদ্ধ । ফলস্বরূপ এটি খেলে আপনি দীর্ঘ সময়ের জন্য পূর্ণতা অনুভব করেন । তাড়াতাড়ি খিদে পায় না । এটি ওজন কমাতে অনেক সাহায্য করে । তাই যারা ওজন কমাতে চান তাদের ব্রেকফাস্টে আমন্ড যোগ করা উচিত ।