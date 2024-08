মুরগির এই অংশ খাওয়া কি নিরাপদ ? - This Chicken Part Harmful To Health

ETV Bharat / health

মুরগির এই অংশ খাওয়া কি নিরাপদ ? - This Chicken Part Harmful To Health

মুরগির কোন অংশে চর্বি কম (Which part of the chicken is low in fat) ?

মুরগির বুকের অংশে চর্বি কম এবং প্রোটিন বেশি । তাই বিশেষজ্ঞরা জানান, মুরগির বুকের অংশ স্বাস্থ্যের জন্য ভালো । এটি ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে ও পেশীর শক্তি জোগাতে ভালো কাজ করে । একইভাবে মুরগির পায়ের অংশও ভালো । এছাড়াও মুরগির উইংসে চর্বি এবং ক্যালোরি বেশি থাকে । বিশেষজ্ঞরা জানান, মুরগির মাংস বেশি ফ্রাই খাওয়ার থেকে সেদ্ধ করে খাওয়াই ভালো ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)