চিনির বদলে বিকল্প উপাদান বেছে নিয়েছেন ? মস্তিষ্কের বয়স আরও দ্রুত কমছে ! গবেষণায় উঠে এল ভয়ংকর তথ্য

চিনির বদলে বিকল্প উপাদান বেছে নিয়েছেন ? মস্তিষ্কের বয়স আরও দ্রুত কমছে ! গবেষণায় উঠে এল ভয়ংকর তথ্য
চিনি খাওয়া লিস্ট থেকে বাদ রেখেছেন ? এটি খুবই ভালো অভ্যাস । এর বদলে বিকল্প চিনির উপাদান বেছে নিয়েছেন ? শরীরে বাসা বাধছে নানান রোগ...
Published : September 18, 2025 at 3:53 PM IST
অতিরিক্ত চিনি আমাদের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ৷ যারফলে দাঁতের ক্ষয়, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং অনিচ্ছাকৃত ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে । ফলস্বরূপ অনেকেই কৃত্রিম মিষ্টির দিকে ঝুঁকে পড়েছেন । চিনির বিকল্প, যাকে 'কৃত্রিম মিষ্টি' বা 'চিনির অ্যালকোহল'ও বলা হয় ৷ কয়েক দশক ধরে ডায়েট সোডা এবং চিনি-মুক্ত ক্যান্ডিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ৷ কিন্তু এখন এগুলি ধারণকারী খাদ্য পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । প্রোটিন বার, দই, সিরিয়াল, আইসক্রিম এবং স্য়ালাড ড্রেসিং-সহ খাবারে চিনির বিকল্পগুলি আরও সাধারণ হয়ে উঠেছে ।
চিনি হল একটি সাধারণ কার্বোহাইড্রেট যা আমাদের শরীরে শক্তি সরবরাহ করে । তবে অতিরিক্ত চিনি খাওয়া আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে । অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে । অতএব, আমরা যে পরিমাণ চিনি খাচ্ছি সেদিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ।
চিনির ক্ষতিকারক দিক কম বেশি আমরা সকলেই জানি ৷ যারফলে অনেকই চেষ্টা করেন চিনির বদলে বিকল্প বেছে নেওয়ার ৷ জেনে নেওয়া প্রয়োজন চিনির ক্ষতিকারক দিকগুলি:
ওজন বৃদ্ধি: অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফলে ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে । যখন আমরা অতিরিক্ত চিনি খাই, তখন আমাদের শরীর চর্বি হিসেবে বেশি ক্যালোরি সঞ্চয় করে । এরফলে ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে ।
শক্তির ওঠানামা: অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার ফলে শক্তির মাত্রার ওঠানামা হয় । যখন আমরা অতিরিক্ত চিনি খাই, তখন আমাদের রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায় । এটি আমাদের সাময়িকভাবে শক্তি অনুভব করতে পারে ৷ কিন্তু আমাদের রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত হ্রাস পায়, যারফলে আমরা ক্লান্ত এবং খিটখিটে বোধ হয় ।
ফলে আপনিও চিনির বদলে কি অন্য কৃত্রিম চিনি খাচ্ছেন ? সেটা তো ভালো কথা কিন্তু অজান্তেই নিজের বিপদ ডেকে আনছেন ৷ এমনটাই গবেষণার ফলাফল ৷ সাধারণত কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবারগুলি মনোস্যাকারাইড নামক চিনির পৃথক অণুতে ভেঙে ফেলা হয় । গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ এবং গ্যালাকটোজ হল মনোস্যাকারাইডের উদাহরণ ৷ প্রাকৃতিকভাবে ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য এবং দুগ্ধজাত পণ্য-সহ বিভিন্ন খাবারে পাওয়া যায় । বিজ্ঞানের মতে, আমাদের মস্তিষ্ক ও লোহিত রক্তকণিকা পছন্দের শক্তির উৎস হিসেবে গ্লুকোজের উপর নির্ভর করে ।
পুষ্টিবিদ ডঃ সুচরিতা সেনগুপ্ত বলেন, "এছাড়াও পুষ্টিকর নয় এমন মিষ্টিকারকগুলিতে শূন্য বা খুব কম পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট এবং শক্তি থাকে । প্রায়শই, এগুলি পরিপাকতন্ত্র থেকে রক্তপ্রবাহে শোষিত হয় না ৷ কারণ আমাদের দেহে এগুলি শোষণ এবং শক্তি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া নাও থাকতে পারে । পুষ্টিকর নয় এমন মিষ্টিকারকগুলি সমপরিমাণ চিনির তুলনায় 2% এরও কম ক্যালোরি প্রদান করে । অ্যাসপার্টেম হল একমাত্র কৃত্রিম মিষ্টিকারক যাকে পুষ্টিকর মিষ্টিকারক হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এতে 2% এরও বেশি ক্যালোরি থাকে ।"
এছাড়াও পুষ্টিবিদ জানান, আপনি যদি এটি ব্যবহার করেন ক্যানসার ও হতে পারে ৷
চিনি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন এটা তো খুবই ভালো কথা ৷ কিন্ত কৃত্রিম চিনি খাওয়া শুরু করলে আরও ভয়ংকর ৷ এক গবেষণায় জানা গিয়েছে, ডায়েট সোডা বা কৃত্রিম মিষ্টি ( Artificial Sweeteners) যুক্ত পানীয় খাওয়ার অভ্যাস থাকলে মস্তিষ্কের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ৷ এই সমীক্ষায় উঠে উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য । গবেষকরা জানান, অ্যাসপারটেম (Aspartame) বা স্যাকারিন (Saccharin)-এর মতো কৃত্রিম মিষ্টি নিয়মিত খেলে মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি ও শব্দ মনে রাখার ক্ষমতা দ্রুত কমে যায় ।
নিউরোলজি জার্নালে (Neurology)-তে প্রকাশিত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা সবচেয়ে বেশি কৃত্রিম মিষ্টি খান, তাঁদের চিন্তাশক্তি ক্ষয়ে গিয়েছে অন্যদের তুলনায় 62 শতাংশ । এর মানে, মস্তিষ্কের বয়স বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে গড়ে 1.6 বছর ।
গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, সবচেয়ে বেশি মিষ্টি খাওয়ার স্তরে থাকা অংশগ্রহণকারীরা প্রতিদিন গড়ে প্রায় 191 মিলিগ্রাম কৃত্রিম মিষ্টি খেতেন ৷ যা এক চামচ চিনি বা একটি ডায়েট সোডার সমান । যা শরীরের জন্য মারাত্বক ক্ষতি কর হতে পারে ৷
এছাড়াও কৃত্রিম চিনি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও ক্ষতিকর হতে পারে:
গবেষণায় জানা গিয়েছে, ক্যান ডায়েট সোডা খাওয়ার অভ্যাসে টাইপ-2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বেড়ে যায় 38 শতাংশ । যা সাধারণ চিনিযুক্ত পানীয় থেকেও বেশি ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
