প্রতিদিন কটা আপেল খেলে শরীরে আশ্চর্যজনক উপকারিতা পাওয়া যায় জানেন ? - APPLE FOR HEALTH

আপনি যদি প্রতিদিন একটি আপেল খান, তাহলে আপনার ডাক্তারের প্রয়োজন হবে না ৷ প্রতিদিন খেলে কী উপকার পাবেন জানেন ?

Health benefits
আপেলের উপকারিতা (ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 10:32 AM IST

আপেল স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় ৷ হ্যাঁ এটি একেবারেই সত্য । বিশেষজ্ঞরা জানান, যদি আপনি প্রতিদিন 2টি আপেল খাওয়ার অভ্যাস করেন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যের অনেক বড় পরিবর্তন দেখতে পাবেন ।

সুস্থ থাকতে প্রতিদিন আপেল খাওয়া প্রয়োজন ৷ আপেল স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদের চেয়ে কম নয় । এটি খেলে অনেক রোগের উপশম হয় । এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং ওজন কমাতে উপকারী । এছাড়াও, আপেল খেলে শরীরের আয়রনের চাহিদা পূরণ হয় (Health Benefits Of Apple) ।

আপেলে উপস্থিত পুষ্টি উপাদানগুলি আপনার শরীরকে ভিতর থেকে শক্তিশালী করে তোলে এবং অনেক রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রতিদিন 2টি আপেল খেলে কোন কোন 5টি সমস্যা নিরাময় করা যায় ।

হার্টকে সুস্থ রাখবে: আপনি কি জানেন আপেল হৃদপিণ্ডের জন্য সবচেয়ে ভালো উপকার করে ৷ এতে 'পেকটিন' নামক দ্রবণীয় ফাইবার রয়েছে । এটি শরীর থেকে খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে সাহায্য করে । এছাড়াও, এতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হৃদপিণ্ডের শিরা পরিষ্কার রাখে এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে । প্রতিদিন দুটি আপেল খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায় ।

হজমকে ঠিক রাখে: দৈনন্দিন জীবনে হজমের সমস্যা সাধারণ হয়ে উঠেছে ৷ কিন্তু আপেল সহজেই সেগুলি নিরাময় করতে সাহায্য করে । আপেলে উপস্থিত ফাইবার হজম ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে । এটি অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে ৷ যা আপনার পেট সবসময় পরিষ্কার রাখে । প্রতিদিন মাত্র দু'টি আপেল খান এবং ছোট-বড় পেটের যেকোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য় করে ।

ওজন কমাতে সহায়ক: যদি আপনি ওজন কমানোর কথা ভাবছেন আপনার খাদ্যতালিকায় আপেল রাখা গুরুত্বপূর্ণ । আপেলে খুব কম ক্যালোরি এবং প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে । এটি খাওয়ার পর পেট দীর্ঘক্ষণ ভরা থাকে ৷ যা আপনাকে অপ্রয়োজনীয় খাবার খাওয়া থেকে বিরত রাখে । প্রতিদিন দুটি আপেল খাওয়া আপনার বিপাক উন্নত করে, যা সরাসরি ওজন কমাতে সাহায্য করে ।

ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়: কিছু মানুষ মনে করেন আপেল মিষ্টি ৷ তাই ডায়াবেটিসে এটি খাওয়া উচিত নয়, তবে এটি একেবারেই ভুল । আপেলে উপস্থিত দ্রবণীয় ফাইবার রক্তে চিনি ধীরে ধীরে শোষণ করতে সাহায্য করে । এটি হঠাৎ করে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায় না । অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা প্রতিদিন আপেল খান তাদের টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কম থাকে ।

ত্বককে চকচকে এবং তরুণ হবে: কে না চায় তার ত্বক সবসময় চকচকে এবং তরুণ দেখাক ? জেনে নেওয়া প্রয়োজন, আপেলে উপস্থিত ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বককে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল থেকে রক্ষা করে । এই উপাদানগুলি ত্বককে অকাল বার্ধক্য থেকে রক্ষা করে এবং বলিরেখা কমায় । প্রতিদিন দুটি আপেল খেলে শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের হয়ে যায়, যার ফলে আপনার ত্বক ভেতর থেকে উজ্জ্বল হয় ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

