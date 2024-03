মজবুত চুল পেতে ব্যবহার করুন ঘরোয়া উপায়ে তৈরি এই তেল

হায়দরাবাদ: ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখতে আমলকির উপকারিতা জুরি মেলা ভার ৷ যা শরীর থেকে ত্বক চুল ভালো রাখতে সাহায্য় করে ৷ সঠিক পুষ্টির অভাবে চুলের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় । এ ছাড়া চুলও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । সবাই এরজন্য অনেক পণ্য ব্যবহার করে থাকেন ৷ যা চুলের ক্ষতি করতে পারে ৷ তবে যে পরিমাণ চুল ঝড়ে এখন সবার তাতে শুধু যে আমলকি খেলে কমবে এমনটা নয় ৷ এরজন্য দরকার চুলের জন্য আমলকি তেল ৷ যা আপনি ঘরোয়া ভাবেই ব্যবহার করতে পারেন ৷

আমলকি তেল কী কী উপকার দিতে পারে (What are the benefits of this Amla coconut oil) ?

এই আমলকি নারকেল তেলে রয়েছে ভিটামিন সি ও আয়রন যা চুলের পুষ্টি জোগাতে এবং চুলকে হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে । আমলকিতে উপস্থিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে ।

নারকেল তেল চুলের জন্য কীভাবে উপকার করে ?

নারকেল তেলে উপস্থিত অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান চুলকে খুশকির সমস্যা থেকে রক্ষা করে । এতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য যা চুলকে ময়েশ্চারাইজ করতে খুবই উপকারী হতে পারে । চুলের উজ্জ্বলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে ।

চুল লম্বা করার করতে এই তেল কীভাবে ব্যবহার করতে পারেন জেনে নিন: লম্বা চুলের জন্য প্রথমে চুলের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী একটি পাত্রে নারকেল তেল নিন । এরপর 1 থেকে 2টি আমলকি ভালো করে পিষে নারকেল তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন । এই দুটি ভালো করে মিশিয়ে আপনার আঙুলের সাহায্যে মাথার ত্বক থেকে চুলের দৈর্ঘ্য পর্যন্ত লাগান। এটি সারারাত চুলে রেখে দেওয়া যেতে পারে বা চুল ধোয়ার 2 থেকে 3 ঘণ্টা আগে এই তেলটি ব্যবহার করতে পারেন । তারপর শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ৷ এটি আপনি সপ্তাহে 2 থেকে 3 বার ব্যবহার করতে পারেন ৷ এটি চুলকে মজবুত করবে এবং চুলের উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য় করবে ৷

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)