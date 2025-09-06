ETV Bharat / health

ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত অগ্নিমিত্রা ! শরীরে এই লক্ষণ দেখা দিলেই সাবধান হয়ে যান

ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷ এটি হলে কীভাবে বুঝবেন ও কী করা উচিত জেনে নিন বিস্তারিত ৷

BRAIN STROKE, Health care Tips
ব্রেন স্ট্রোক হলে কীভাবে বুঝবেন ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : September 6, 2025 at 10:41 AM IST

4 Min Read

শেষ কয়েক বছরে দেশজুড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে অসংক্রামক কিছু রোগ এবং ব্রেন স্ট্রোক । উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্তের হার । ইদানিং কালে ভারতে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হল এই ব্রেন স্ট্রোক । ব্রেন স্ট্রোকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে যাওয়ার মতো নানান সমস্যা দেখা যায় ৷ মৃত্যুর সংখ্যা গত কয়েক বছরে দাঁড়িয়েছে অনেক বেশি ।

সাম্প্রতিক মাইল্ড ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । তবে বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে ৷ বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন ।

সময়মতো চিকিৎসা না নিলে ব্রেন স্ট্রোক একটি জীবন-ঝুঁকি হতে পারে । চিকিৎসায় বিলম্বের ফলে মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, যা কোমা বা পক্ষাঘাতের মতো অবস্থার দিকে পরিচালিত করতে পারে । অতএব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্ট্রোক শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ ।

ব্রেন স্ট্রোক হঠাৎ করেই হতে পারে । অর্থাৎ এটি আপনাকে কোনও সতর্কতা ছাড়াই এর শিকার করে তুলতে পারে । কিন্তু কখনও কখনও শরীর স্ট্রোকের আগে থেকেই আপনাকে কিছু সংকেত দিতে শুরু করে । যদি এই লক্ষণগুলি সময়মতো শনাক্ত করা যায় তাহলে সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণ করে জীবন বাঁচানো সম্ভব । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ব্রেন স্ট্রোকের আগে শরীরে এই লক্ষণগুলি দেখা যায় ৷

হঠাৎ মাথাব্যথা বা তীব্র ব্যথা: স্ট্রোকের আগে অনেকের হঠাৎ করেই তীব্র মাথাব্যথা শুরু হয়, যা স্বাভাবিক ব্যথা থেকে আলাদা । এই ব্যথা খুবই তীব্র এবং কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ শুরু হয় । যদি আপনারও কোনও কারণ ছাড়াই তীব্র মাথাব্যথা হয়, তাহলে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।

মুখ, হাতে বা পায়ে অসাড়তা: স্ট্রোকের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল শরীরের একপাশে হঠাৎ দুর্বলতা বা অসাড়তা । রোগীর হাসতে, হাত তুলতে বা হাঁটতে অসুবিধা হতে পারে । যদি মুখের একপাশ ঝুলে পড়ে বা বাহু বা পায়ে আরও দুর্বলতা থাকে, তাহলে এটি স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে ।

কথা বলতে বা বুঝতে অসুবিধা: কিছু মানুষের স্ট্রোকের আগে অন্যরা কী বলে তা বলতে বা বুঝতে সমস্যা হয় । তারা স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না, ভুল উচ্চারণ করে বা একেবারেই কথা বলতে পারে না । যদি কোনও ব্যক্তির হঠাৎ কথা বলতে সমস্যা শুরু হয়, তবে এটি একটি গুরুতর সতর্কতা হতে পারে ।

মাথা ঘোরা বা ভারসাম্য হারানো: হঠাৎ মাথা ঘোরা, স্তব্ধ হয়ে যাওয়া বা ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধা হওয়াও স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে । কিছু রোগী মনে করেন ঘর ঘুরছে অথবা তারা হঠাৎ পড়ে যেতে পারেন । এই লক্ষণটি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়, তবে এটি মস্তিষ্কে রক্ত ​​প্রবাহের অভাবের লক্ষণ হতে পারে ।

ঝাপসা বা দ্বিগুণ দৃষ্টি: অনেকের স্ট্রোকের আগে দেখতে সমস্যা হয় । হঠাৎ ঝাপসা দৃষ্টি, দ্বিগুণ ছবি বা এক বা উভয় চোখে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দৃষ্টিশক্তি হ্রাস স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে । যদি এই সমস্যা বারবার ঘটে, তাহলে অবিলম্বে চিকিৎসা সহায়তা নেওয়া উচিত ।

স্মৃতিশক্তি হ্রাস: কিছু ক্ষেত্রে, স্ট্রোকের আগে একজন ব্যক্তি বিভ্রান্ত হতে শুরু করে বা সাধারণ জিনিস ভুলে যায় । তাঁর সময়, স্থান বা মানুষ চিনতে সমস্যা হতে পারে । এই লক্ষণটি আলঝাইমার বা ডিমেনশিয়ার মতো মনে হতে পারে ৷ তবে যদি এটি হঠাৎ ঘটে, তবে এটি স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে ।

স্ট্রোকের লক্ষণগুলি দেখলে কী করবেন ?

যদি আপনি স্ট্রোকের এই লক্ষণগুলি লক্ষ্য করেন, তাহলে এই লক্ষণগুলি নিজে থেকেই চলে যায় কিনা তা দেখার জন্য অপেক্ষা করবেন না । স্ট্রোক হওয়ার সময় প্রতিটি সেকেন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অতএব এগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয় । যদি আপনি বা আপনার আশেপাশের কেউ এই লক্ষণগুলি অনুভব করেন, তাহলে অবিলম্বে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা নিন । সময়মত চিকিৎসা জীবন বাঁচাতে পারে এবং মস্তিষ্কের ক্ষতি কমাতে পারে ।

https://www.nhlbi.nih.gov/health/stroke/symptoms

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. ফোন দেখতে গিয়ে হাতের আঙুল নড়াতে পারছেন না ? এই ব্যথাকে উপেক্ষা করা উচিত নয়
  2. ডায়াবেটিসে ভুগে থাকলে আজ থেকেই এই কাজগুলি করা বন্ধ করে দিন, শরীর থাকবে একদম ফিট
  3. পুরুষদের অবশ্যই STI পরীক্ষা করানো প্রয়োজন, অবহেলা করলে ক্ষতি হতে পারে
  4. 50 বছর বয়সের পরে মহিলাদের ঘুমানোর আগে এই কাজ করা উচিত, স্বাস্থ্য সবসময় ভালো থাকবে

For All Latest Updates

TAGGED:

BRAIN STROKE SYMPTOMSHEALTH TIPSব্রেন স্ট্রোকে কী করবেনAGNIMITRA PAULAGNIMITRA SUFFERING BRAIN STROKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

শীঘ্রই আকাশে ব্লাড মুন, বাংলার আকাশে কবে-কখন দেখা মিলবে?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.