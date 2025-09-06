ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত অগ্নিমিত্রা ! শরীরে এই লক্ষণ দেখা দিলেই সাবধান হয়ে যান

ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷ এটি হলে কীভাবে বুঝবেন ও কী করা উচিত জেনে নিন বিস্তারিত ৷
শেষ কয়েক বছরে দেশজুড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে অসংক্রামক কিছু রোগ এবং ব্রেন স্ট্রোক । উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্তের হার । ইদানিং কালে ভারতে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হল এই ব্রেন স্ট্রোক । ব্রেন স্ট্রোকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে যাওয়ার মতো নানান সমস্যা দেখা যায় ৷ মৃত্যুর সংখ্যা গত কয়েক বছরে দাঁড়িয়েছে অনেক বেশি ।
সাম্প্রতিক মাইল্ড ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল । তবে বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে ৷ বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন ।
সময়মতো চিকিৎসা না নিলে ব্রেন স্ট্রোক একটি জীবন-ঝুঁকি হতে পারে । চিকিৎসায় বিলম্বের ফলে মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, যা কোমা বা পক্ষাঘাতের মতো অবস্থার দিকে পরিচালিত করতে পারে । অতএব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্ট্রোক শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ ।
ব্রেন স্ট্রোক হঠাৎ করেই হতে পারে । অর্থাৎ এটি আপনাকে কোনও সতর্কতা ছাড়াই এর শিকার করে তুলতে পারে । কিন্তু কখনও কখনও শরীর স্ট্রোকের আগে থেকেই আপনাকে কিছু সংকেত দিতে শুরু করে । যদি এই লক্ষণগুলি সময়মতো শনাক্ত করা যায় তাহলে সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণ করে জীবন বাঁচানো সম্ভব । জেনে নেওয়া প্রয়োজন ব্রেন স্ট্রোকের আগে শরীরে এই লক্ষণগুলি দেখা যায় ৷
হঠাৎ মাথাব্যথা বা তীব্র ব্যথা: স্ট্রোকের আগে অনেকের হঠাৎ করেই তীব্র মাথাব্যথা শুরু হয়, যা স্বাভাবিক ব্যথা থেকে আলাদা । এই ব্যথা খুবই তীব্র এবং কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ শুরু হয় । যদি আপনারও কোনও কারণ ছাড়াই তীব্র মাথাব্যথা হয়, তাহলে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।
মুখ, হাতে বা পায়ে অসাড়তা: স্ট্রোকের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল শরীরের একপাশে হঠাৎ দুর্বলতা বা অসাড়তা । রোগীর হাসতে, হাত তুলতে বা হাঁটতে অসুবিধা হতে পারে । যদি মুখের একপাশ ঝুলে পড়ে বা বাহু বা পায়ে আরও দুর্বলতা থাকে, তাহলে এটি স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে ।
কথা বলতে বা বুঝতে অসুবিধা: কিছু মানুষের স্ট্রোকের আগে অন্যরা কী বলে তা বলতে বা বুঝতে সমস্যা হয় । তারা স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না, ভুল উচ্চারণ করে বা একেবারেই কথা বলতে পারে না । যদি কোনও ব্যক্তির হঠাৎ কথা বলতে সমস্যা শুরু হয়, তবে এটি একটি গুরুতর সতর্কতা হতে পারে ।
মাথা ঘোরা বা ভারসাম্য হারানো: হঠাৎ মাথা ঘোরা, স্তব্ধ হয়ে যাওয়া বা ভারসাম্য বজায় রাখতে অসুবিধা হওয়াও স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে । কিছু রোগী মনে করেন ঘর ঘুরছে অথবা তারা হঠাৎ পড়ে যেতে পারেন । এই লক্ষণটি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়, তবে এটি মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহের অভাবের লক্ষণ হতে পারে ।
ঝাপসা বা দ্বিগুণ দৃষ্টি: অনেকের স্ট্রোকের আগে দেখতে সমস্যা হয় । হঠাৎ ঝাপসা দৃষ্টি, দ্বিগুণ ছবি বা এক বা উভয় চোখে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দৃষ্টিশক্তি হ্রাস স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে । যদি এই সমস্যা বারবার ঘটে, তাহলে অবিলম্বে চিকিৎসা সহায়তা নেওয়া উচিত ।
স্মৃতিশক্তি হ্রাস: কিছু ক্ষেত্রে, স্ট্রোকের আগে একজন ব্যক্তি বিভ্রান্ত হতে শুরু করে বা সাধারণ জিনিস ভুলে যায় । তাঁর সময়, স্থান বা মানুষ চিনতে সমস্যা হতে পারে । এই লক্ষণটি আলঝাইমার বা ডিমেনশিয়ার মতো মনে হতে পারে ৷ তবে যদি এটি হঠাৎ ঘটে, তবে এটি স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে ।
স্ট্রোকের লক্ষণগুলি দেখলে কী করবেন ?
যদি আপনি স্ট্রোকের এই লক্ষণগুলি লক্ষ্য করেন, তাহলে এই লক্ষণগুলি নিজে থেকেই চলে যায় কিনা তা দেখার জন্য অপেক্ষা করবেন না । স্ট্রোক হওয়ার সময় প্রতিটি সেকেন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অতএব এগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয় । যদি আপনি বা আপনার আশেপাশের কেউ এই লক্ষণগুলি অনুভব করেন, তাহলে অবিলম্বে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা নিন । সময়মত চিকিৎসা জীবন বাঁচাতে পারে এবং মস্তিষ্কের ক্ষতি কমাতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
