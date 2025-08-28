ETV Bharat / health

অভিনেতা রাজেশ কেশব হৃদরোগে আক্রান্ত ! হার্ট অ্যাটাকের থেকে এটি কীভাবে আলাদা ? - CARDIAC ARREST

দক্ষিণী চলচ্চিত্র জগতের তারকা রাজেশ কেশব একটি অনুষ্ঠান চলাকালীন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন । তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাঁর হৃদরোগ ধরা পড়ে ।

Actor Rajesh Keshav suffered a cardiac arrest
কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কী ? (Instagram)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 28, 2025 at 11:49 AM IST

3 Min Read

দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের একজন সুপরিচিত অভিনেতা রাজেশ কেশব সম্প্রতি কোচিতে একটি অনুষ্ঠানে মঞ্চে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান । যখন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয় । হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার এমন অনেক ঘটনা রয়েছে ।

কিন্তু অনেকেই জানেন না যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট আসলে কী । এটি হার্ট অ্যাটাকের থেকে কীভাবে আলাদা (Cardiac Arrest And Heart Attack Difference) এবং এর লক্ষণগুলি কী কী ? যদি আপনি এই প্রশ্নের উত্তর না জানেন, তাহলে আজকের প্রতিবেদনে জেনে নিন:

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কী (What is Cardiac Arrest) ?

হঠাৎ গুরুতর অবস্থা যেখানে হৃদস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় । এটি হৃদপিণ্ডের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় ব্যাঘাতের কারণে হয় ৷ যার ফলে হৃদপিণ্ড অনিয়মিতভাবে স্পন্দিত হয় । এই ভুলের ফলে হৃদপিণ্ড শরীরের অন্যান্য অংশে রক্ত ​​পাম্প করা বন্ধ করে দেয় ৷ মস্তিষ্ক, ফুসফুস এবং অন্যান্য অঙ্গ অক্সিজেন পেতে বাধা দেয় ৷ ফলে ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় । সঠিক চিকিৎসা না হলে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটতে পারে ।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কীভাবে ঘটে ?

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হল হঠাৎ হার্ট ফেইলিউরের একটি মারাত্মক অবস্থা। এখানে, ব্যক্তির হৃদপিণ্ড প্রথমে শরীরে রক্ত ​​সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, যার ফলে শরীর কাজ করা বন্ধ করে দেয়। তারপর ভেন্ট্রিকুলার ফাইব্রিলেশন হয় এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে ব্যক্তি মারা যায়।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের লক্ষণগুলি কী কী ?

  • হঠাৎ এবং কোনও সতর্কতা ছাড়াই, হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় লক্ষণগুলি খুবই গুরুতর:
  • শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
  • শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অস্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করা
  • হঠাৎ হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়া
  • বুকে ব্যথা
  • মাথা ঘোরা
  • শ্বাস নিতে অসুবিধা
  • দ্রুত হৃদস্পন্দন
  • পেটে ব্যথা

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং হার্ট অ্যাটাকের মধ্যে পার্থক্য কী ?

হার্ট অ্যাটাক: হার্ট অ্যাটাকের ফলে হৃদপিণ্ডে রক্ত ​​বহনকারী করোনারি ধমনীতে বাধা সৃষ্টি হয় । এটি রক্ত ​​সঞ্চালনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সমস্যা । হার্ট অ্যাটাকের আগে বুকে চাপ, ব্যথা, অতিরিক্ত ঘাম, শ্বাস নিতে অসুবিধা, ঘাড়ে বা বাম বাহুতে ব্যথার মতো লক্ষণ দেখা দেয় ৷ যা কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে । এটি সাধারণত ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং রোগী সচেতন থাকে । হার্ট অ্যাটাকে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয় না ।

হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় । হার্টের ইলেকট্রনিক ছন্দ ব্যাহত হয়, যার ফলে হৃদস্পন্দন অনিয়মিতভাবে স্পন্দিত হয় এবং হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় ।

এটি হৃদস্পন্দনের ছন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সমস্যা ।

এটি হঠাৎ এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে । রোগী তাৎক্ষণিকভাবে অজ্ঞান হয়ে যায়, শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং একটি অসঙ্গত পালস থাকে ।

এটি সম্পূর্ণ বন্ধ বা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন ।

উৎস

American Heart Association: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/about-heart-attacks/heart-attack-or-sudden-cardiac-arrest-how-are-they-different

  1. ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গিয়েছে ? আজই সাবধান হয়ে মেনে চলুন ঘরোয়া এই উপায়গুলি
  2. বেশি বৃষ্টি হলেই বাড়ে এই রোগ ! নিজেকে সুস্থ রাখতে কী করবেন রইল সেরা ঘরোয়া টিপস
  3. সুস্থ হাড় বজায় রাখতে ভুল করেও খাবেন না এই খাবারগুলি ! গবেষণার নয়া তথ্য

দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের একজন সুপরিচিত অভিনেতা রাজেশ কেশব সম্প্রতি কোচিতে একটি অনুষ্ঠানে মঞ্চে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান । যখন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয় । হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার এমন অনেক ঘটনা রয়েছে ।

কিন্তু অনেকেই জানেন না যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট আসলে কী । এটি হার্ট অ্যাটাকের থেকে কীভাবে আলাদা (Cardiac Arrest And Heart Attack Difference) এবং এর লক্ষণগুলি কী কী ? যদি আপনি এই প্রশ্নের উত্তর না জানেন, তাহলে আজকের প্রতিবেদনে জেনে নিন:

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কী (What is Cardiac Arrest) ?

হঠাৎ গুরুতর অবস্থা যেখানে হৃদস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় । এটি হৃদপিণ্ডের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় ব্যাঘাতের কারণে হয় ৷ যার ফলে হৃদপিণ্ড অনিয়মিতভাবে স্পন্দিত হয় । এই ভুলের ফলে হৃদপিণ্ড শরীরের অন্যান্য অংশে রক্ত ​​পাম্প করা বন্ধ করে দেয় ৷ মস্তিষ্ক, ফুসফুস এবং অন্যান্য অঙ্গ অক্সিজেন পেতে বাধা দেয় ৷ ফলে ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় । সঠিক চিকিৎসা না হলে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটতে পারে ।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কীভাবে ঘটে ?

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হল হঠাৎ হার্ট ফেইলিউরের একটি মারাত্মক অবস্থা। এখানে, ব্যক্তির হৃদপিণ্ড প্রথমে শরীরে রক্ত ​​সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, যার ফলে শরীর কাজ করা বন্ধ করে দেয়। তারপর ভেন্ট্রিকুলার ফাইব্রিলেশন হয় এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে ব্যক্তি মারা যায়।

কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের লক্ষণগুলি কী কী ?

  • হঠাৎ এবং কোনও সতর্কতা ছাড়াই, হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় লক্ষণগুলি খুবই গুরুতর:
  • শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
  • শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অস্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করা
  • হঠাৎ হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়া
  • বুকে ব্যথা
  • মাথা ঘোরা
  • শ্বাস নিতে অসুবিধা
  • দ্রুত হৃদস্পন্দন
  • পেটে ব্যথা

কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং হার্ট অ্যাটাকের মধ্যে পার্থক্য কী ?

হার্ট অ্যাটাক: হার্ট অ্যাটাকের ফলে হৃদপিণ্ডে রক্ত ​​বহনকারী করোনারি ধমনীতে বাধা সৃষ্টি হয় । এটি রক্ত ​​সঞ্চালনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সমস্যা । হার্ট অ্যাটাকের আগে বুকে চাপ, ব্যথা, অতিরিক্ত ঘাম, শ্বাস নিতে অসুবিধা, ঘাড়ে বা বাম বাহুতে ব্যথার মতো লক্ষণ দেখা দেয় ৷ যা কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে । এটি সাধারণত ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং রোগী সচেতন থাকে । হার্ট অ্যাটাকে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয় না ।

হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় । হার্টের ইলেকট্রনিক ছন্দ ব্যাহত হয়, যার ফলে হৃদস্পন্দন অনিয়মিতভাবে স্পন্দিত হয় এবং হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় ।

এটি হৃদস্পন্দনের ছন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সমস্যা ।

এটি হঠাৎ এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে । রোগী তাৎক্ষণিকভাবে অজ্ঞান হয়ে যায়, শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং একটি অসঙ্গত পালস থাকে ।

এটি সম্পূর্ণ বন্ধ বা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন ।

উৎস

American Heart Association: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/about-heart-attacks/heart-attack-or-sudden-cardiac-arrest-how-are-they-different

  1. ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে গিয়েছে ? আজই সাবধান হয়ে মেনে চলুন ঘরোয়া এই উপায়গুলি
  2. বেশি বৃষ্টি হলেই বাড়ে এই রোগ ! নিজেকে সুস্থ রাখতে কী করবেন রইল সেরা ঘরোয়া টিপস
  3. সুস্থ হাড় বজায় রাখতে ভুল করেও খাবেন না এই খাবারগুলি ! গবেষণার নয়া তথ্য

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJESH KESHAV HEART HEALTHHEART ATTACKACTOR RAJESH KESHAVকার্ডিয়াক অ্যারেস্টCARDIAC ARREST

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.