দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের একজন সুপরিচিত অভিনেতা রাজেশ কেশব সম্প্রতি কোচিতে একটি অনুষ্ঠানে মঞ্চে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান । যখন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় এবং তাঁকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয় । হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার এমন অনেক ঘটনা রয়েছে ।
কিন্তু অনেকেই জানেন না যে কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট আসলে কী । এটি হার্ট অ্যাটাকের থেকে কীভাবে আলাদা (Cardiac Arrest And Heart Attack Difference) এবং এর লক্ষণগুলি কী কী ? যদি আপনি এই প্রশ্নের উত্তর না জানেন, তাহলে আজকের প্রতিবেদনে জেনে নিন:
কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কী (What is Cardiac Arrest) ?
হঠাৎ গুরুতর অবস্থা যেখানে হৃদস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় । এটি হৃদপিণ্ডের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় ব্যাঘাতের কারণে হয় ৷ যার ফলে হৃদপিণ্ড অনিয়মিতভাবে স্পন্দিত হয় । এই ভুলের ফলে হৃদপিণ্ড শরীরের অন্যান্য অংশে রক্ত পাম্প করা বন্ধ করে দেয় ৷ মস্তিষ্ক, ফুসফুস এবং অন্যান্য অঙ্গ অক্সিজেন পেতে বাধা দেয় ৷ ফলে ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় । সঠিক চিকিৎসা না হলে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটতে পারে ।
কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট কীভাবে ঘটে ?
কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হল হঠাৎ হার্ট ফেইলিউরের একটি মারাত্মক অবস্থা। এখানে, ব্যক্তির হৃদপিণ্ড প্রথমে শরীরে রক্ত সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, যার ফলে শরীর কাজ করা বন্ধ করে দেয়। তারপর ভেন্ট্রিকুলার ফাইব্রিলেশন হয় এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে ব্যক্তি মারা যায়।
কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের লক্ষণগুলি কী কী ?
- হঠাৎ এবং কোনও সতর্কতা ছাড়াই, হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় লক্ষণগুলি খুবই গুরুতর:
- শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
- শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া বা অস্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করা
- হঠাৎ হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাওয়া
- বুকে ব্যথা
- মাথা ঘোরা
- শ্বাস নিতে অসুবিধা
- দ্রুত হৃদস্পন্দন
- পেটে ব্যথা
কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এবং হার্ট অ্যাটাকের মধ্যে পার্থক্য কী ?
হার্ট অ্যাটাক: হার্ট অ্যাটাকের ফলে হৃদপিণ্ডে রক্ত বহনকারী করোনারি ধমনীতে বাধা সৃষ্টি হয় । এটি রক্ত সঞ্চালনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সমস্যা । হার্ট অ্যাটাকের আগে বুকে চাপ, ব্যথা, অতিরিক্ত ঘাম, শ্বাস নিতে অসুবিধা, ঘাড়ে বা বাম বাহুতে ব্যথার মতো লক্ষণ দেখা দেয় ৷ যা কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হতে পারে । এটি সাধারণত ধীরে ধীরে শুরু হয় এবং রোগী সচেতন থাকে । হার্ট অ্যাটাকে হৃদস্পন্দন বন্ধ হয় না ।
হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় । হার্টের ইলেকট্রনিক ছন্দ ব্যাহত হয়, যার ফলে হৃদস্পন্দন অনিয়মিতভাবে স্পন্দিত হয় এবং হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় ।
এটি হৃদস্পন্দনের ছন্দের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সমস্যা ।
এটি হঠাৎ এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে । রোগী তাৎক্ষণিকভাবে অজ্ঞান হয়ে যায়, শ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এবং একটি অসঙ্গত পালস থাকে ।
এটি সম্পূর্ণ বন্ধ বা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন ।
উৎস
American Heart Association: https://www.heart.org/en/health-topics/heart-attack/about-heart-attacks/heart-attack-or-sudden-cardiac-arrest-how-are-they-different