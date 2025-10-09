ETV Bharat / entertainment

অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ! জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার ডিএসপি-সহ শিল্পীর ভাই

জুবিনের মৃত্যুর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সন্দেহভাজন 5 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

zubeens-cousin-and-assam-police-dsp-sandipan-garg-arrested-in-connection-with-singers-death-in-singapore
জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার ডিএসপি-সহ শিল্পীর ভাই (এএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 9, 2025 at 10:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুয়াহাটি, 9 অক্টোবর: 20 দিন পর জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে শিল্পীর এক ভাইকে ৷ পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয়েছে অসম পুলিশের ডিএসপি সন্দীপন গর্গকেও ৷ এই দুজনের বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুরে জুবিনের মৃত্যুর ঘটনায় যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ ইতিমধ্যেই সন্দীপন গর্গকে বুধবার সন্ধ্যাতেই চাকরি থেকে বরখাস্তও করা হয়েছে ৷ কামরূপ মেট্রোপলিটন জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) ডিএসপি সন্দীপনকে সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছেন। জুবিনের মৃত্যুর ঘটনায় এখনও পর্যন্ত সন্দেহভাজন 5 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

পিটিআই সূত্রে খবর, অসম পুলিশ সার্ভিস (এপিএস) অফিসার জুবিনের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন ৷ শিল্পীর শেষ মুহূর্তের সময় বোটে উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ। 19 সেপ্টেম্বর দ্বীপরাষ্ট্রটিতে সমুদ্রে স্কুবা ডাইভিং করার সময় জুবিন গর্গের মৃত্যুর খবরে চমকে ওঠে গোটা দেশ । জানা গিয়েছে, সন্দীপন গর্গ কামরূপ জেলার বোকো-ছায়গাঁও-এর সহ-জেলা এসপি-এর ইনচার্জ ছিলেন। তাঁকে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে ৷

পুলিশ অফিসার সন্দীপনের হেডকোয়ার্টার থেকে আদেশ জারি করা বলা হয়েছে, সাসপেনশনের সময়কাল পর্যন্ত গর্গ বিচার বিভাগীয় হেফাজত পূর্ণ হলে তাঁকে গুয়াহাটির অসম পুলিশ হেড কোয়ার্টারে বিশেষ পর্যবেক্ষনে থাকতে হবে ৷ অসম পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) অধীনে একটি বিশেষ তদন্ত দল গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুর তদন্ত করছে। 6 অক্টোবরের মধ্যে সিআইডি আধিকারিক বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলবও করে ৷

কিন্তু সেই ডাকে সাড়া না পাওয়ায় তদন্তকারী দল নতুন করে 10 জনকে যাঁরা অসম অ্যাসোসিয়েশন সিঙ্গাপুরের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের সমন পাঠিয়েছে ৷ জুবিন গর্গের দুই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা (পিএসও)-কে বরখাস্ত করা হয়েছে ৷ পুলিশ তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে 1.1 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিশাল আর্থিক লেনদেনের সন্ধান পেয়েছে ৷

সিআইডির স্পেশাল ডিজিপি মুন্না প্রসাদ গুপ্ত পিটিআইকে বলেন, "আমরা সন্দীপন গর্গকে গ্রেফতার করেছি। আমরা এখন প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করছি।" ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) বিভিন্ন ধারায় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে খুন, খুনের সমান নয় এমন অপরাধমূলক হত্যা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং অবহেলার কারণে মৃত্যু ঘটানো। এদিকে, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন, গায়ক জুবীন গর্গের মৃত্যুর তদন্তে চার্জশিট তিন মাসের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেওয়া হবে।

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARG DEATH UPDATEZUBEEN COUSIN ARRESTEDHIMANTA BISWA SARMA ON ZUBEENজুবিন গর্গের মৃত্যু তদন্তZUBEEN GARG DEATH CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.