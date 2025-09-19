থেমে গেল সুরেলা সফর, জুবিনের এই গান আজও মন ছুঁয়ে যায়

থেমে গেল সুরেলা সফর, জুবিনের এই গান আজও মন ছুঁয়ে যায়
হিন্দি-বাংলা মিলিয়ে জুবিন একাধিক সুপারহিট গান উপহার দিয়েছেন ৷ তালিকায় রইল বাছাই করা এই গান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 4:53 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত জুবিন গর্গ! এই কথাটা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না অনুরাগীরা ৷ বাংলা এবং হিন্দি সিনেমার জগতে যাঁর গান মানুষের মন ছুঁয়ে যায় সেই মানুষটা আজ দুপুরেই প্রয়াত হয়েছেন ৷ সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ যায় তাঁর ৷ খবর এমনটাই। নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভালে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি। শুক্রবার সকালে, ডাইভিং করতে গিয়েই আচমকা শ্বাসকষ্ট হতে থাকে গায়কের ৷ দ্রুত দেওয়া হয় সিপিআর ৷ এরপর সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় গায়কে ৷ সেখানেই তিনি প্রয়াত হন ৷
বহু সঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। এদিনও তাঁর পারফর্ম করার কথা ছিল সিঙ্গাপুরে ৷ কিন্তু এখন সেই সব অতীত। আর শোনা যাবে না গান জুবিনের সেই জোরালো কন্ঠস্বর। সিঙ্গাপুর থেকে ভারতে ফিরবে অসমের জনপ্রিয় তারকার নিথর দেহ ৷ জুবিনের গান বললেই প্রথমে মনে আসে 'ইয়া আলি'-র কথা ৷ গ্যাংস্টার ছবির এই গান, মুগ্ধ করেছিল সকলকে। অভিনেতা শাইনিকে দেখা গিয়েছিল সেই গানের দৃশ্যে ৷ এতগুলো বছর পরেও এতটুকু ভালোবাসা কমেনি এই গানের প্রতি ৷ হিন্দি-বাংলা মিলিয়ে জুবিন একাধিক সুপারহিট গান উপহার দিয়েছেন ৷ সেই তালিকায় রইল বাছাই করা এই গানগুলি ৷
1) চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম: দেব-শুভশ্রী অভিনীত 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে' সিনেমার এই গান কে ভুলতে পারে !যে দরদ দিয়ে জুবিন এই গান গেয়েছিলেন, তা অসাধারণ।
2) জানে ক্যায়া চাহে মন: সিনেমার নাম 'প্যায়ার কে সাইড এফেক্টস' ৷ রাহুল বোস, মল্লিকা শেরাওয়াত অভিনীত এই সিনেমার গান আজও গুনগুনিয়ে ওঠেন অনুরাগীরা ৷ প্রীতমের সুরে এই গান বার বার যেন ভাসতে থাকে কানের কাছে ৷
3) পিয়া রে: বাংলা সিনেমার ইতিহাসে মাইলস্টোন তৈরি করেছিল 'চিরদিনই তুমি যে আমার' ৷ রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা অভিনীত এই ছবির 'পিয়া রে' গান আজও চোখে জল আনে অনুরাগীদের ৷
4) মন মানে না: জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সুরে দেব-কোয়েল অভিনীত এই সিনেমার টাইটেল ট্র্যাকে নেচে কাঁপিয়েছিল বাংলার দর্শক। যে কোনও পার্টির প্লে লিস্টে আজও বাজে এই গান ৷
5) দিল তু হি বতা: 'ক্রিশ 3' সিনেমার এই গানে জুবিন ও আলিয়া চিনয়ের কণ্ঠে রোমান্টিক গান কে ভুলতে পারে ৷ রাজেশ রোশনের সুরে গানের কথা লিখেছিলেন সমীর আন্জান ৷ এই গানের রোমান্টিক দৃশ্যে ধরা দেন হৃতিক রোশন ও কঙ্গনা রানাওয়াত ৷