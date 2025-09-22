ETV Bharat / entertainment

জুবিন গর্গের মৃত্যু কীভাবে? তথ্য দিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী

'ইয়া আলি' গায়কের মৃত্যু কীভাবে, হাতে এসেছে সিঙ্গাপুর হাই কমিশনের পাঠানো রিপোর্ট ৷

zubeen-gargs-demise-assam-chief-minister-himanta-biswa-sarma-talks-about-singers-death-certificate
জুবিন গর্গের মৃত্যু কীভাবে? (এএনআই)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2025 at 11:08 AM IST

2 Min Read
গুয়াহাটি (অসম), 22 সেপ্টেম্বর: এমন দৃশ্য মনে হয় 1980 সালের 24 জুলাই দেখেছিল কলকাতা তথা গোটা বাংলা ৷ সেই রকম একই ছবি ধরা পড়েছে অসমের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ 24 জুলাই শ্রাবণের এক দিনে মহানায়ক উত্তম কুমারের মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল মানুষ রাস্তায় নেমেছিল ৷ সঙ্গীত শিল্পী জুবিন গর্গের আকস্মিক মৃত্যুতে সেই শোক মিছিল স্তব্ধ করে দিয়েছে অসমকে ৷ চোখের জলে শেষ বিদায় ভালোবাসার শিল্পীকে ৷ মঙ্গলবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে জুবিনের ৷ তার আগে সিঙ্গাপুর হাই কমিশন পাঠিয়েছে গায়কের ডেথ সার্টিফিকেট ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রিপোর্ট অনুযায়ী জানালেন 'ইয়া আলি' গায়কের মৃত্যুর কারণ ৷

গত শুক্রবার সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে আচমকাই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা শুরু হয় জুবিনের ৷ সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া হয় সিপিআর ৷ তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে ৷ সেখানেই প্রয়াত হন 'পিয়া রে' গায়ক ৷ শনিবার রাতে বিশেষ বিমানে জুবিনের নিথর দেহ পৌঁছয় নয়া দিল্লি ৷ রবিবার ভোর রাতে অসমের মাটি ছোঁয় জুবিনের কফিন ৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্রয়াত গায়ক জুবিন গর্গের শেষকৃত্য ও মৃত্যুর কারণ নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় আপডেট শেয়ার করেছেন।

সংবাদমাধ্যমকে অসম মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন সিঙ্গাপুর হাই কমিশন জুবিনের ডেথ সার্টিফিকেট পাঠিয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে যেখানে মৃত্যুর কারণ 'জলে ডুবে' হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে ৷ তবে এটা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নয় বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "সিঙ্গাপুর হাইকমিশন জুবিন গর্গের মৃত্যুর এক রিপোর্ট পাঠিয়েছে ৷ তারা মৃত্যু কারণ হিসাবে জলে ডুবে যাওয়ার কথা রিপোর্টে জানিয়েছেন ৷ কিন্তু এটি কোনও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নয়। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আলাদা আর ডেথ সার্টিফিকেট আলাদা।" এরপর হিমন্ত বলেন, "আমরা সব ডকুমেন্টস সিআইডিতে পাঠাবো। অসম সরকারের মুখ্য সচিব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন ৷"

শুধু তাই নয়, হিমন্ত জানিয়েছেন, জোরহাটে জুবিনের নামে একটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হবে। রবিবার এক্স হ্যান্ডেলে অসমের মুখ্যমন্ত্রী জুবিনের শেষকৃত্যের আপডেট শেয়ার করেছেন ৷ সোমবারও ভোগেশ্বর বড়ুয়া স্টেডিয়ামে শায়িত থাকবে গায়কের দেহ। জুবিনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রবিবার সারা রাত খোলা ছিল স্টেডিয়াম। 23 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ মঙ্গলবার গায়কের শেষকৃত্য় সম্পন্ন হবে। অসমে রাষ্ট্রীয় শোক মঙ্গলবার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পরিবারের সঙ্গে আলোচনার পর কামরূপ জেলার কামারকুচি এনসি গ্রামের হাথিমুরায় 10 বিঘা জমিতে জুবিন গর্গের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে জানিা দিয়েছে ৷ সেখানেই স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে অসম সরকারের তরফে।

