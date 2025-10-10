ETV Bharat / entertainment

কোটি টাকার লেনদেন ! জুবিনের মৃত্যু তদন্তে গ্রেফতার 2 ব্যক্তিগত দেহরক্ষী

জুবিন গর্গের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত তদন্তকারী দল সাতজনকে গ্রেফতার করেছে ৷

zubeen-gargs-death-case-singers-two-pso-from-assam-police-arrested-over-1-dot-1-crore-rupees-financial-transaction
জুবিনের মৃত্যু তদন্তে গ্রেফতার 2 ব্যক্তিগত দেহরক্ষী (আইএএনএস)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 10, 2025 at 4:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুয়াহাটি, 10 অক্টোবর: জুবিন গর্গ (Zubeen Garg) মৃত্যু কাণ্ডে নয়া মোড় ৷ অসম পুলিশের সিআইডি বিশেষ তদন্তকারী দল (CID special investigating team) শুক্রবার সঙ্গীতশিল্পীর দুই ব্যক্তিগত দেহরক্ষীকে গ্রেফতার করেছে। জুবিন গর্গের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এখনও পর্যন্ত তদন্তকারী দল সাতজনকে গ্রেফতার করেছে ৷

অসম পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের মতে, 19 সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুর সমুদ্রে গর্গের অকাল মৃত্যুর তদন্তের জন্য গঠিত বিশেষ তদন্ত দল (SIT) চার দিন জিজ্ঞাসাবাদের পর শুক্রবার (10 অক্টোবর) গায়কের দুই ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কর্মকর্তা (PSO)-কে গ্রেফতার করে। এই দুই সিকিউরিটি অফিসারদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 1.1 কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন নজরে আসে তদন্তকারী দলের ৷ এরপরেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয় শুক্রবার ভোরে ৷

দুজনকেই কামরূপ মেট্রোর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (CJM) আদালতে হাজির করা হয়, যেখানে তাদের 5 দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়। গ্রেফতার হওয়া দুই ব্যক্তি অসম পুলিশের বিশেষ শাখার কর্মচারী। তাঁরা হলেন হেড কনস্টেবল পরেশ বৈশ্য এবং কনস্টেবল নন্দেশ্বর বোরা। দুজনেই দীর্ঘদিন ধরে জুবিন গর্গের পিএসও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ৷ তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে জুবিনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলেও জানা গিয়েছে।

তদন্ত চলাকালীন, SIT আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য পায় যে দুই দেহরক্ষী জুবিন গর্গের আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করছিলেন, যার ফলে 7 অক্টোবর তাঁদের বরখাস্ত করা হয়। উল্লেখযোগ্যভাবে, জুবিন গর্গ দীর্ঘদিন ধরে তাঁর জীবদ্দশায় খুব কমই আর্থিক লেনদেন পরিচালনা করতেন। বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে, গর্গ উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে আসা মানুষেদর কখনও 50 হাজার আবার কখনও 60 হাজার টাকার সহায়তা করতেন, যা তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের মাধ্যমে পরিচালিত হত।

তদন্তে জানা গিয়েছে যে জুবিনের দুই পিএসও 1 কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লেনদেন করেছেন। তদন্তে অসমের এই দুই পুলিশ কর্মীর অ্যাকাউন্টে বিশাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেন এবং নগদ লেনদেনের তথ্যও পাওয়া গিয়েছে। তথ্য অনুসারে, নন্দেশ্বর বোরার অ্যাকাউন্টে মোট 75 লক্ষ টাকা লেনদেন করা হয়েছিল, যেখানে পরেশ বৈশ্যের অ্যাকাউন্টে 45 লক্ষ টাকা লেনদেন করা হয়েছে।

পুলিশ এখনও দেহরক্ষীদের গ্রেফতারের মূল কারণ বা সিঙ্গাপুরে জুবিন গর্গের মৃত্যুর সঙ্গে এদের সরাসরি সম্পর্ক আছে কি না, তা প্রকাশ করেনি। দুই দেহরক্ষীর আর্থিক লেনদেন জুবিন গর্গের মৃত্যুর সঙ্গে যুক্ত কি না তা কেবলমাত্র পরবর্তী তদন্তের মাধ্যমেই জানা যাবে ৷ জুবিন গর্গের মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত তদন্তে এসআইটি এখন পর্যন্ত মোট সাতজনকে গ্রেফতার করেছে। 8 অক্টোবর, এসআইটি জুবিনের কাকাতুতো ভাই, অসম পুলিশের ডিএসপি সন্দীপন গর্গকে ছয় দিনের জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করেছে। তিনি বর্তমানে 7 দিনের পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন।

পাশাপাশি, এই তদন্তের অংশ হিসেবে আগে গ্রেফতার হওয়া এবং বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন- সিঙ্গাপুরে উত্তর-পূর্ব ভারত উৎসবের আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত, জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা, ব্যান্ড সদস্য শেখরজ্যোতি গোস্বামী ও সহ-গায়িকা অমৃতা প্রভা মহন্ত।

For All Latest Updates

TAGGED:

ZBUEEN GARGS 2 PSO ARRESTEDZUBEEN GARGASSAM POLICE ON ZUBEEN GARGজুবিন গর্গের মৃত্যুZUBEEN GARG DEATH CASE UPDATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.